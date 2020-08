Silvair podpisuje umowę o współpracy z producentem czujników EmCom

"Cieszymy się, że EmCom będzie produkować komponenty dla części naszych klientów. Mamy również nadzieję, że baza klientów znacząco wzrośnie dzięki łatwiejszej dostępności do komponentów" - powiedział prezes Rafał Han, cytowany w komunikacie.

EmCom przeszło już testy akceptacyjne Silvair i uruchamia pierwszą produkcję przeznaczoną do projektów w Europie. Zapowiada też udział w największych ogólnoświatowych wydarzeniach branżowych w najbliższych latach, podano także.

"EmCom dostarcza czujniki dla czołowych producentów oświetlenia w Europie, głównie Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. W ramach umowy z Silvair, firma planuje wytworzyć pierwsze na świecie certyfikowane sensory Bluetooth mesh i DALI 2. Firma planuje również wypuścić na rynek czujniki do innych zastosowań, nie tylko oświetleniowych, w tym np. czujniki termiczne mierzące temperaturę ciała" - czytamy dalej.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.