Solaris ma umowę na 50 autobusów elektrycznych dla MPK Kraków za 165,5 mln zł

"Nowe elektrobusy zasilą dotychczasowy tabor 400 Solarisów o różnej konfiguracji jeżdżących po ulicach Krakowa, w tym 28 autobusów elektrycznych. Zamówienie, które zostało podpisane w dniu 25 maja, obejmuje dostawy 50 przegubowych autobusów elektrycznych, jak i 50 sztuk urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in, dedykowanych do każdego autobusu. Pojazdy zostaną dostarczone do Krakowa w przeciągu roku od momentu podpisania umowy. Wartość kontraktu wynosi 165 435 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Pojazdy zostaną konstrukcyjnie przygotowane do ładowania na dwa sposoby: poprzez 4-polowy pantograf dachowy umieszczony nad pierwszą osią pojazdu lub za pomocą złącza typu plug-in. Elektryczne przegubowce będą mogły zaoferować jednorazowo podróż dla 141 pasażerów, z czego 43 osoby będą mogły skorzystać z miejsc siedzących. Najnowsze autobusy dla Krakowa będą wyposażone w monitoring, system informacji pasażerskiej, klimatyzację , ładowarki USB oraz elektryczny system ogrzewania. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich będą mogły skorzystać z platform ułatwiających wsiadanie oraz wysiadanie z autobusu, podano także.

"Kraków zajął piąte miejsce w konkursie o tytuł 'Zielonej stolicy Europy 2022'. Jednym z elementów, które były w tym konkursie brane pod uwagę, to ekologiczny transport i jego znaczenie dla środowiska. Nowe autobusy będą wykorzystywane na czterech liniach kursujących przez Aleje Trzech Wieszczów, a więc w rejonie miasta, gdzie odnotowywane są największe przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza" - powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski , cytowany w komunikacie.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Działa od 25 lat, w czasie których wyprodukował ponad 19 tys. pojazdów We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach dołączył do grupy CAF.