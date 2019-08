Solaris ma umowę na dostawę do 300 autobusów InterUrbino do Włoch

Solaris Bus & Coach podpisał właśnie umowę ramową na dostarczenie do 300 autobusów międzymiastowych InterUrbino. Wartość kontraktu, wraz z 10-letnią obsługą serwisową wynosi ponad 117 mln euro. Pierwsze zamówienie na 50 sztuk ma zostać zrealizowane jeszcze w 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

"Pierwsze międzymiastowe Solarisy dostarczone do Rzymu w 2016 r. mają już ponad 300 000 km na liczniku. Wysoki stopień niezawodności pojazdów był jednym z kryteriów, dla których firma Cotral ponownie zdecydowała się na wybór naszego InterUrbino" - powiedział dyrektor generalny Solaris Italia Alberto Fiore, cytowany w komunikacie.

Zamówione 12-metrowe InterUrbino to autobusy międzymiastowe, specjalizujące się w przewozie pasażerów na dłuższych trasach wykraczających poza granice miasta. Na ich pokład wejdzie 67 pasażerów, z czego 55 będzie mogło podróżować na miejscach siedzących. Dodatkowo w pojazdach przewidziane jest miejsce na bagaż podręczny wewnątrz pojazdu (półki nad siedzeniami), jak i na zewnątrz (elektrycznie blokowane luki bagażowe o pojemności 5,2 m2). Jednostką napędową w InterUrbino będą silniki DAF MX-11 o mocy 251 kW, spełniające restrykcyjną normę emisji spalin Euro 6 stage D, podano także.

Solaris InterUrbino to model szczególnie popularny na rynku włoskim. Dotychczas polski producent dostarczył już na Półwysep Apeniński ponad 400 autobusów tego typu, a po tamtejszych drogach jeździ już łącznie blisko 1000 wszystkich pojazdów marki Solaris, w tym m.in. autobusy elektryczne i trolejbusy.

Nowo podpisany kontrakt to jedno z największych zamówień w dotychczasowej historii firmy. Po wypełnieniu całej umowy, po Rzymie i okolicach jeździć może nawet 660 autobusów InterUrbino. Poza wspomnianymi kontraktami, rekordowo duże zamówienia pochodziły z Aten (320), Berlina (260) czy Dubaju (225), podsumowano.

Solaris Bus & Coach to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17 000 pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2 300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.