Solaris sprzedał 8 autobusów Urbino 18 electric do Szczecina za 32 mln zł

"Serdecznie gratuluję miastu Szczecin tej dojrzałej, długofalowej decyzji. Szczecin dołączy tym samym do zaszczytnego grona blisko 40 polskich miast, które już dziś korzystają z transportu przyszłości. Bezemisyjny transport publiczny nabiera tempa, a kierunek ten po raz kolejny jest wybierany wspólnie z naszą firmą. To dla nas zaszczyt" - powiedział wiceprezes Petros Spinaris, cytowany w komunikacie.

8 Solarisów Urbino 18 electric zostanie przekazanych do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica. W przegubowych elektrykach zostaną zamontowane baterie Solaris High Power, o pojemności 182 kWh. Są to magazyny energii dedykowane do szybkiego ładowania, idealnie sprawdzają się więc w dynamicznym ruchu miejskim. Komfortową, płynną jazdę umożliwi oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi. Autobusy mogą być ładowane na dwa sposoby: za pomocą wtyczki plug-in lub pantografu o mocy do 560 kW, zamontowanego na dachu pojazdu, podano także.