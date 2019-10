SonarHome pozyskał 5 mln zł na rozwój nowego sposobu sprzedaży mieszkań

W pierwszej połowie tego roku SonarHome pozyskał 3 mln zł w rundzie pre-seed, której przewodził fundusz Market One Capital. Wziął w niej udział także Maciej Noga oraz m.in. współzałożyciele Brainly i fundusz Kingstone Capital Partners, inwestujący w firmy proptech. Pozyskane środki posłużyły przede wszystkim do rozwoju technologii bazującej na uczeniu maszynowym, a także kanałów dotarcia do klientów - zarówno sprzedających, jak i kupujących mieszkania, podano.