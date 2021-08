Spadki cen ropy naftowej przybierają na sile. Baryłka najtańsza od trzech miesięcy

Bez wpływu na ceny paliw

Powody przeceny ropy

Do tego dochodzą obawy o skutki kolejnej fali pandemii i ogólna awersja do ryzyka.

- O ile latem popyt na paliwa jest wzmożony, co sprzyja kurczeniu się zapasów ropy naftowej w USA, a obecnie znajdują się one na najniższym poziomie od stycznia 2020 roku, to już jesienią popyt na paliwa powinien być sezonowo niższy, co z pewnością nie pozostanie bez wpływu na zapasy - wskazuje.