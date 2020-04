Spełniony został ostatni warunek wezwania Axel Springer na akcje MZN Property

Oznacza to, że spełnił się ostatni z warunków wezwania, o których mowa w punkcie 30 wezwania, podano także.

Pod koniec lutego Ringier Axel Springer Media AG ogłosił wezwanie na 100% akcji spółki MZN Property po cenie 1,97 zł za sztukę. Podmiotem pośredniczącym jest Pekao Investment Banking. Przyjmowanie zapisów miało trwać od 23 marca do 24 kwietnia.

26 marca poinformowano z kolei, że według stanu na 25 marca 2020 r. w wezwaniu zostało objętych zapisami powyżej 28 035 626 akcji spółki, to jest powyżej 66% akcji spółki, uprawniających do ponad 28 035 626 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących ponad 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Oznacza to, że został osiągnięty minimalny próg zapisów.