Starcom: 96% Polaków segreguje odpady, 80% robi to zawsze lub prawie zawsze

Segregującym odpady przyświeca "wyższy cel" - 67% robi to z troski o środowisko naturalne, mniej niż połowa kieruje się różnicą w wysokości opłat za wywóz odpadów zmieszanych i rozdzielonych według wytycznych. Co piąty ma też na uwadze kwestie estetyczne, podano.

"Segregowanie śmieci wymaga zmiany myślenia i codziennego funkcjonowania całego gospodarstwa domowego. Choć wyższe opłaty za wywóz śmieci są dotkliwe, same w sobie nie są wystarczającym motywatorem, by podjąć wysiłek dzielenia naszych odpadków według dość skomplikowanych zasad, które niejednokrotnie pozostawiają wątpliwości. Aby się z tym zmierzyć, potrzebny jest ów wyższy cel, poczucie głębszego sensu tego, co robimy" - powiedziała senior strategy & innovation manager w agencji Starcom Marta Górecka, cytowana w komunikacie.

Co trzeci ankietowany posiada w swoim domu więcej niż trzy pojemniki na śmieci (według wytycznych co do segregacji odpadów powinny być one wyrzucane do pięciu oddzielnych kontenerów - metale + tworzywa sztuczne /szkło/ papier/ bioodpady/odpady zmieszane).

"W praktyce dość trudno jest segregować śmieci, nie posiadając specjalnych pojemników dla każdej kategorii. Jesteśmy jednak w trakcie okresu przejściowego - niektóre śmieci być może są składowane oddzielnie i sukcesywnie wynoszone, inne są zaskoczeniem - że nasze gospodarstwo tak dużo wytwarza, na przykład odpadów bio lub plastiku. Wszystko to jest proces, który może doprowadzić do głębszej świadomości i zmiany postaw konsumenckich" - dodała Górecka.

Ze wszystkich działań, jakie zwykły obywatel może podjąć w celu ochrony środowiska naturalnego, to segregacja śmieci jest przez Polaków uważana za to, które ma szansę przełożyć się na realną zmianę. Tuż za segregacją jest ograniczenie konsumpcji towarów w plastikowych opakowaniach. Stosunkowo najmniej osób wiąże spożycie mięsa z eksploatacją naszej planety, jednak mimo wszystko co trzeci dostrzega tę korelację, podkreślono.

"Samochód elektryczny lub hybrydowy posiada obecnie niewielu respondentów - deklaruje to 3,2% ankietowanych, jednak 5% taki zakup rozważa, a 29% nie wyklucza go w przyszłości. Również problem smogu przedostał się już do masowej świadomości Polaków - o tym zjawisku słyszało ponad 83% badanych, choć na pierwszym miejscu wśród niebezpiecznych zjawisk związanych z zagrożeniami dla środowiska znalazły się pożary w Australii, które dzięki intensywnej relacji w mediach "przebiły się" do świadomości 87% z nas. Polacy uważają też smog za największe realne zagrożenie dla środowiska - z tą diagnozą zgadza się 77%, o 5 pkt proc. mniej niż w przypadku globalnego ocieplenia" - czytamy także.

Badanie z serii HX Study przeprowadzone na panelu Ariadna, na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1079 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości. Metoda: CAWI

