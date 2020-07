Startup Grenade Hub otrzymał 1,75 mln zł na dalszy rozwój od funduszy VC

Oferowany w modelu SaaS produkt zbiera dane z różnych obszarów działalności firmy, umożliwiając optymalizację wykorzystania zasobów i zespołów: usprawnia alokację i śledzenie dostępności pracowników oraz kontraktorów. Korzystając z symulacji finansowych związanych z rentownością projektów IT, umożliwia także prognozowanie przepływów finansowych. Grenade Hub został opracowany z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, między innymi z branży IT (software house'y) i usługowej, podano.

"Pracujemy z firmami, w których największą wartością są ludzie. Rozmawiamy o ich kluczowych potrzebach i przekładamy to, co usłyszymy, na konkretne narzędzia. W dostępnych na rynku rozwiązaniach brakuje mechanizmów, które pozwoliłyby dokładnie zmapować umiejętności zatrudnionych w firmie specjalistów oraz dopasować ich do pojawiających się zadań. Nasz software pozwala zaplanować przyszłość, uwzględniając niepewność projektów, również pod kątem finansowym" - powiedział członek zarządu Grenade Hub Zbigniew Wantuła, cytowany w komunikacie.