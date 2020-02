Startup Nomagic pozyskał 8,6 mln USD w ramach rundy inwestycyjnej typu seed

Fundusze będą też użyte do finansowania wdrożeń robotów w modelu subskrypcji (Robot as a Service), gdzie klienci płacą za system miesięcznie, znacznie skracając czas zwrotu z ich inwestycji, podano także.

Nomagic został założony w Warszawie w 2017 roku przez Kacpra Nowickiego, byłego szefa biura inżynierskiego Google w Warszawie, Marka Cygana, naukowca, informatyka, zwycięzcę prestiżowych konkursów programistycznych (ACM ICPC, Google Code Jam) oraz Tristana d'Orgeval doświadczonego lidera rozwoju produktu i sprzedaży z Climate Corp. (kalifornijskiego startupu, do którego dołączył wśród pierwszych 20 pracowników, nim urósł on do 700 osób), podano także.