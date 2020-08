Starward Industries zadebiutuje na NewConnect w środę

Z oferty spółka pozyskała 2,99 mln zł, a stopa redukcji zapisów wyniosła 22,19%. Łącznie do obrotu zostanie wprowadzone 10,18% kapitału zakładowego , na które składają się akcje z serii H (emisja pre-IPO) oraz serii G, podano w komunikacie.

"Już wkrótce pokażemy graczom oraz inwestorom pierwsze efekty pracy. Mam świadomość, że do dnia dzisiejszego pracowaliśmy praktycznie za 'zamkniętymi drzwiami', co wynika z przyjętej strategii marketingowej. Liczymy na długoterminowy wzrost fundamentalnej wartości spółki. Nieustannie koncentrujemy nasze siły na tworzonej przez nas grze wideo, to absolutnie najważniejszy obszar dla zarządu spółki" - powiedział prezes Marek Markuszewski, cytowany w komunikacie.