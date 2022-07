Strach przed recesją ma też dobrą stronę. Tanieją ważne surowce

Musimy przygotować się na dalsze zakłócenia dostaw gazu, a nawet całkowite odcięcie go przez Rosję - ostrzegła w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat priorytetów prezydencji Czech w Radzie UE. Dodała, że plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej zostanie przedstawiony do połowy lipca.

Tanieją niektóre surowce. Te energetyczne wciąż są wysoko

To pokazuje, jak szantaż Putina wpływa na Europę. Ceny gazu wciąż są bardzo wysoko. W związku z pretekstem dot. awarii sprężarki odpowiedzialnej za przepływ gazu z Rosji przez Nord Stream 1, do której doszło w połowie czerwca, Gazprom zmniejszył wolumen dostaw o 60 proc. Od tego czasu ceny gazu w kontraktach na najbliższe miesiące zwiększyły się średnio o 70 proc. i osiągnęły w holenderskim hubie TTF poziom 164 euro/MW (we wtorek po 13.30 cena za MW sięgała już ok. 170 euro). Obecnie ok. 160 euro.