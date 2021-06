Surowce. Najgorszy tydzień na rynku złota od ponad roku

- Oczywiście po takim szoku, ceny złota mogą najpierw szukać stabilizacji, natomiast fundamentalne perspektywy na tym rynku niewiele się zmieniły – kolejne miesiące będą upływać pod znakiem wysokiej inflacji na świecie, a to będzie sprzyjać powrotowi cen złota do zwyżek - dodaje.

Wygląda jednak na to, że obserwowany spadek notowań kruszcu, to tylko chwilowa "zadyszka". Jeśli sprawdzą się prognozy z raportu "In Gold we Trust 2021", ubiegłoroczny rekord powyżej 2 tys. dolarów za uncję to dopiero początek. Za 9 lat kruszec może być ponad dwa albo nawet cztery razy droższy.