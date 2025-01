Świat czeka na inaugurację Donalda Trumpa. Ekspert radzi "zapiąć pasy"

Analitycy XTB przyjrzeli się sytuacji przed zaprzysiężeniem Trumpa na drugą kadencję. W swojej analizie piszą, że "jeśli ktoś liczył na to, że Donald Trump w drugiej kadencji nie będzie już zaskakiwać, bo przecież zdążyliśmy go poznać przez cztery lata, zapewne już teraz weryfikuje swój punkt widzenia". Według ekspertów okres przed zaprzysiężeniem był już delikatnie mówiąc turbulentny .

Donald Trump winduje kryptowaluty

Zdaniem autora komentarza "hitem weekendu jest autorska kryptowaluta Donalda Trumpa, która w mniej niż 48 godzin zwiększyła jego majątek o kilkadziesiąt miliardów dolarów". To wystarczyło, by weszła do grona 15 kryptowalut o największej kapitalizacji. Właśnie ten epizod bardzo dużo mówi o tym, jak może wyglądać ta druga kadencja.