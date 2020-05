Symmetrical Labs: 59% Polaków chce dostawać pensję w trybie innym niż co miesiąc

Wyniki badania Symmetrical Labs dowodzą, że pracownicy doceniliby wsparcie pracodawców. Aż 77% z nich chciałoby mieć możliwość finansowego wsparcia u swojego pracodawcy - 79% respondentów jest zdania, że to lepsza opcja niż pożyczka w banku. Polscy pracownicy doceniliby także elastyczną formę wynagrodzenia - już ponad 59% Polaków chciałoby otrzymywać pensję w innym trybie niż miesięcznym. Za granicą jest to o wiele prostsze, kraje zachodnie praktykują pensje wypłacane co tydzień, wymieniono także.

"35 mld zł miesięcznie, tyle może wynieść 'tarcza' pracodawców dla pracowników Symmetrical Labs, nawiązując do systemu państw zachodnich, proponuje polskim pracownikom rozwiązanie symmetrical.ai, czyli dostęp do środków finansowych, które już zarobili, przed formalnym terminem planowanej wypłaty" - czytamy dalej.

"Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wynosi 6,4 mln osób, a średnie wynagrodzenie to niespełna 5,5 tys. zł brutto, otrzymamy co najmniej 35,2 mld zł miesięcznie zamrożonych w pensjach. Pieniądze te mogłyby trafiać wcześniej do pracowników, którzy ich potrzebują, i de facto już je zarobili. To rozwiązanie nie tylko na czasy kryzysu"- przekonuje prezes i współzałożyciel Symmetrical Labs Piotr Smoleń, cytowany w komunikacie.