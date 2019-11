T-Bull ma 1 mln pobrań gry 'Top Speed 2' i łącznie niemal 7 mln w październiku

"Wygląda na to, że rodzimy deweloper gier - T-Bull nie zwalnia tempa na koniec roku. W ostatnich dniach ich najszybsza produkcja 'Top Speed 2' przekroczyła pierwszy milion pobrań. Dzisiaj firma opublikowała także raport z podsumowaniem wyników za ubiegły miesiąc, według którego gry wrocławskiego studia pobrano prawie 7 milionów razy" - czytamy w komunikacie.

"Top Speed 2", czyli najnowsza produkcja skierowana do fanów wirtualnych spalin otrzymała w ostatnim czasie globalną promocję w sklepie Google Play. Jej rezultatem jest przekroczenie bariery pierwszego miliona pobrań. Gra jest stale optymalizowana pod kątem stabilności na urządzeniach o niskich parametrach wydajnościowych, podano także.

"Globalne promocje to możliwości pokazania tytułu graczom, którzy nie znają jeszcze naszego portfolio. Dzięki nim osiągamy największe kamienie milowe, jak w wypadku 'Top Speed 2'. Wyjście ponad pierwszy milion to dla nas niesamowita satysfakcja i dawka motywacji do dalszej, stałej pracy nad optymalizacją i rozwojem gry" - skomentował współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie.