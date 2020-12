T-Bull miał 1,28 mln zł zysku netto, 0,49 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

"W ujęciu narastającym od 1 stycznia do 30 września 2020 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie 8,39 mln zł, z czego 5,48 mln zł to przychody ze sprzedaży produktów, 1,58 mln zł to dotacje, a 1,33 mln zł to dochód z tytułu sprzedaży akcji The Dust - spółki, w którą emitent dokonał zyskownej inwestycji w 2014 r. [...]. Osiągnięty w tym okresie zysk netto wyniósł 2,37 mln zł" - czytamy w raporcie.