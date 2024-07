Tak reaguje kurs PKP Cargo na wniosek spółki do sądu

PKP Cargo chce postępowania sanacyjnego

PKP Cargo słabnie od lat

Kolejowy gigant przewozi coraz mniej

Koszty PKO Cargo w górę

Koszty operacyjne stanowią kolejne poważne wyzwanie dla spółki. Od 2013 roku oscylowały one między 4,4 a 5,0 mld zł rocznie, z wyjątkiem 2014 roku, gdy spadły do 4,1 mld zł. W 2023 roku koszty osiągnęły rekordowy poziom 5,15 mld zł . Szczególnie od czasu pandemii widoczny jest wyraźny wzrost kosztów operacyjnych, co w połączeniu ze spadającymi przychodami realnymi stawia spółkę w trudnej sytuacji finansowej.

Zobowiązania spółki stanowią kolejny obszar budzący niepokój. W momencie debiutu giełdowego wynosiły one około 2,2 mld zł. W ciągu kolejnych pięciu lat wzrosły do poziomu prawie 2,7 mld zł. Znaczący skok nastąpił w 2018 roku, kiedy to zobowiązania wzrosły o ponad 1 mld zł, osiągając poziom 3,8 mld zł. Było to spowodowane nakładami inwestycyjnymi wynoszącymi prawie 900 mln zł. Kolejny wyraźny wzrost nastąpił po 2021 roku. Na koniec 2023 roku zobowiązania spółki osiągnęły poziom 5,1 mld zł, a najnowsze dane za pierwszy kwartał 2024 roku wskazują na dalszy wzrost do 5,18 mld zł, co oznacza wzrost o 10,5 proc. rok do roku.