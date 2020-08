Tauron utworzy odpisy w segmentach Wydobycie, Wytwarzanie, Tauron Ciepło

"Dodatkowo [...] w związku z trwającym procesem zbycia udziałów w Tauron Ciepło Sp. z o.o. [...] w ocenie emitenta na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. zostały spełnione warunki ujęcia udziałów w Tauron Ciepło jako aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta oraz aktywów netto Tauron Ciepło jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta. Zgodnie z MSSF 5, emitent zobowiązany jest do wyceny powyższych aktywów w kwocie niższej z ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży (wartość godziwa)" - czytamy dalej.