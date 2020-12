Tauron wypowiedział PGG umowę na zakup węgla ze skutkiem na 30 VI 2021 r.

Na podstawie umowy PGG dostarcza węgiel energetyczny do spółek zależnych Tauron Wytwarzanie, Tauron Ciepło i Nowe Jaworzno Grupa Tauron.

Powyższe okoliczności oraz brak porozumienia pomiędzy Tauronem i PGG w kwestii zmiany warunków współpracy, w szczególności w odniesieniu do cen jednostkowych węgla oraz rocznych ilości dostaw węgla, o które Tauron wnioskował od grudnia 2019 r., spowodowały, że Tauron złożył PGG oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, tj. na dzień 30 czerwca 2021 r.

Oświadczenie zawiera jednak zastrzeżenie, iż w przypadku bezskuteczności oświadczenia emitenta o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem wyżej wskazanego sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, oświadczenie to należy traktować jako wypowiedzenie umowy złożone z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynie okres wypowiedzenia, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r.

W 2019 r. Tauron zakupił od PGG 2,52 mln ton węgla, co stanowiło 38% tego paliwa zakupionego ogółem przez emitenta, a 44% dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła przez grupę kapitałową zostało zaspokojone surowcem z zakładów górniczych należących do grupy, podano także.