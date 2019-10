Tauron zakończył modernizację Elektrowni Wodnej Lubachów

"Magazyn energii o mocy 500kW zwiększył zdolności regulacyjne lubachowskiej elektrowni od - 0,5 MW do + 1,7 MW. Oznacza to, że operator Wirtualnej Elektrowni ma możliwość wykorzystania nie tylko energii generowanej przez turbozespoły, ale również tej zmagazynowanej. Magazyn pozwala więc przechowywać produkowaną energię w czasie, gdy cena jest niska, i oddać ją do sieci w godzinach, w których cena osiąga wartość maksymalną. Jest to jeden z możliwych do realizacji scenariuszy podnoszących efektywność ekonomiczną elektrowni" - czytamy w komunikacie.