Tchórzewski: Trwają uzgodnienia nowelizacji ustawy prądowej z KE

"Nowelizacja praktycznie prawie jest gotowa, mieliśmy składać ją teraz, w maju, ale jeszcze pojawiły się pewne wątpliwości ze strony Komisji Europejskiej. One są właściwie wyjaśnione, ale musimy uzgodnić zapisy. Myślę, że chwilę to potrwa. Natomiast nie wygląda to źle" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.