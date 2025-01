Technologiczny wstrząs na Wall Street. Nowe aktywa zyskują na znaczeniu

Defensywne sektory przejmują prowadzenie

Sektor finansowy odnotował wzrost o 1,1 proc., głównie dzięki stabilizacji na rynku obligacji. Nieruchomości również zyskały na wartości, rosnąc o 1 proc., co było wspierane przez spadające rentowności obligacji i rosnącą atrakcyjność funduszy REIT.

Rynki długu i alternatywne aktywa

Długoterminowe obligacje skarbowe zyskały 1,2 proc., podczas gdy papiery o wysokim ratingu inwestycyjnym wzrosły o 0,7 proc. Inwestorzy preferowali bezpieczniejsze aktywa o stałym dochodzie , co widać po minimalnym wzroście obligacji wysokodochodowych o zaledwie 0,1 proc.

Na rynkach międzynarodowych indeks Hang Seng w Hongkongu wzrósł o 0,7 proc., korzystając z optymizmu związanego z rozwojem chińskiego sektora AI. Europejski Euro Stoxx 600 wykazał się odpornością, notując minimalny spadek o 0,1 proc., co świadczy o większej stabilności rynków starego kontynentu.

Złoto nieoczekiwanie straciło 1,1 proc., co analitycy wiążą z nadmierną liczbą otwartych pozycji na rynku. Segment małych i średnich spółek również doświadczył umiarkowanych spadków, co potwierdza ostrożne podejście inwestorów do bardziej ryzykownych aktywów.