Ten Square Games miał 18,15 mln zł zysku netto, 22,1 mln zł EBITDA w III kw.

"Wzrost przychodów grupy w I-III kw. 2019 r., jest efektem dalszego wzrostu popularności flagowej gry spółki - Fishing Clash. Gra wygenerowała w tym okresie 138,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost wielkości przychodów z gry o 84,7 mln zł w porównaniu do I-III kw. 2018 r., kiedy wyniosły one 53,9 mln zł. Średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników (MAU) gry w okresie I-III kw. 2019 r. wyniosła ok. 1,8 mln użytkowników, w porównaniu do ok. 1,5 mln w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wydatki marketingowe na grę Fishing Clash wyniosły w trzech kwartałach br. ok. 50 mln zł" - czytamy w komunikacie.