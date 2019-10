technologie 16 minut temu

Ten Square Games miał szacunkowo 67,9 mln zł przychodów w III kw. 2019 r.

Ten Square Games miał szacunkowo 67,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w III kw. 2019 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie), podała spółka. W porównaniu do poprzedniego kwartału przychody wzrosły o ok. 36%, natomiast r/r wzrosły o ok. 92%.