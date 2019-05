TFI Allianz nie będzie pobierało opłaty za zarządzanie PPK w pierwszym roku

"Zarządzane przez TFI Allianz Pracownicze Plany Kapitałowe opierają się na 8 subfunduszach, które wchodzą w skład Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Polityki inwestycyjne subfunduszy będą dostosowywane do wieku uczestnika, tak aby zminimalizować ryzyko utraty środków w miarę zbliżania się do 60. roku życia. Subfundusze oferują atrakcyjne koszty zarządzania, a w pierwszym roku trwania PPK, opłaty nie będą pobierane.

Grupa Allianz Polska, w skład której wchodzi TFI, zarządza obecnie ponad 80 Pracowniczymi Planami Emerytalnymi o wartości ponad 500 mln zł. Produkty emerytalne m.in. IKE i IKZE są od lat obecne w jej portfolio. Towarzystwo korzysta z globalnej ekspertyzy spółek z Grupy Allianz - PIMCO i Allianz Global Investors, których aktywa łącznie dają 5. pozycję wśród największych zarządzających aktywami na świecie (aktywa około 2 bln euro). Strategiczna współpraca z globalnymi spółkami inwestycyjnymi daje dostęp do globalnej ekspertyzy i umożliwia podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych, podkreślono.

Allianz podał, że mocno uprościł proces wdrażania i obsługi administracyjnej PPK wykorzystując do tego narzędzia on-line i nowe intuicyjne procedury. Efektem jest odciążenie pracodawcy na każdym z etapów, od zawarcia umowy do codziennej obsługi pracowników. Oferowana platforma do obsługi PPK pozwala na integrację z wiodącymi systemami kadrowo-płacowymi.