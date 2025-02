Polskie akcje odrobiły zaległości względem Wall Street. "Spektakularny sposób"

Polskie akcje odrobiły zaległości

Co dalej? Zdecydowana większość zaległości polskich akcji zdążyła zniknąć – trudno już więc mówić o takiej okazji, jak wcześniej. Większość, choć jeszcze nie całość, bo gdyby nadal w bardzo dosłowny sposób trzymać się powyższego wykresu, to WIG "powinien" wspiąć się w okolicę 100 tys. pkt. Oczywiście pod warunkiem, że w tzw. międzyczasie nie dojdzie do jakiegoś większego potknięcia S&P 500. Póki co amerykański indeks próbuje odzyskać formę i udało mu się w ostatnich dniach sięgnąć po nowy rekord, choć niestety amerykańskie akcje znów są drogie (wskaźnik ceny do prognoz zysków spółek powrócił w okolicę 22, przy której dostawał wcześniej zadyszki).