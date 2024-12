Rajd na Wall Street. Kluczowy wskaźnik powyżej poziomu ze słynnej bańki

Niestrudzona wspinaczka, która nabrała jeszcze rozpędu po listopadowych wyborach prezydenckich , ma też jednak swoją cenę. Wystarczy wspomnieć, że w listopadzie wskaźnik ceny do wartości księgowej (P/BV) pobił dotychczasowy rekord z czasów tzw. bańki internetowej z przełomu wieków (kiedy to kosmiczne poziomy osiągnęły kursy spółek kojarzonych z rozwojem Internetu). Bloomberg podaje, że nowy rekord to 5,24 wobec 5,15 w końcówce 1999 (dane miesięczne).

Amerykańskie akcje zyskują

Prosta matematyka finansowa przypomina, że P/BV to po prostu P/E pomnożone przez ROE, czyli rentowność kapitałów własnych. Obecne wysokie wartości P/BV częściowo uzasadniać można właśnie wysoką rentownością amerykańskich korporacji, z którymi nie mogą się pod tym względem równać firmy na innych rynkach (na ten rok ROE szacowane jest na prawie 18 proc.). Ale tylko częściowo. Gdyby bowiem wysokie P/BV było wynikiem wyłącznie wysokiej rentowności spółek, to wtedy drugi składnik równania, czyli P/E, mogłoby być niskie lub umiarkowane. Tak jednak nie jest. Co prawda wskaźnik cena/zysk nie pobił (jeszcze) rekordu, ale – pomijając zaburzony przez pandemię wyskok w 2021 roku – do historycznego maksimum z 2000 roku (ok. 30 wg Bloomberga) brakuje tu jeszcze raptem 11 proc.