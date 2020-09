Torpol jest spokojny o zamówienia w okresie przejścia do perspektywy 2021-2027

"Uczestniczymy we wszystkich postępowaniach przetargowych w tej perspektywie, już zostało ich nieco mniej. Przetargów, w których przygotowujemy oferty jest 8, potencjalnie na [łącznie] ok. 1 mld zł. Przed aukcją są dwa [kolejne] postępowania: na linie Ełk-Korsze i Warszawa-Otwock. Oferty spółki to tutaj ok. 2 mld zł brutto" - powiedział Grabowski podczas konferencji online.