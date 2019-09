Torpol: Zbliżamy się do konsensusu ws. waloryzacji 'starych' kontraktów

"Walka o waloryzację na starych kontraktach toczy się już od jakiegoś czasu. Myślę, że zbliżamy się do jakiegoś konsensusu. On, oczywiście, nie będzie generował dla rynku miliardowych odciążeń, mówimy - w moim odczuciu - o setkach milionów. Na pewno dla tych firm byłoby to ważne, nawet kilka 'setek'" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej.

"Mamy pomysły, przedstawiamy je zamawiającemu już w sposób formalny. Myślę, że się zbliżymy do jakichś rozwiązań, bo w naszym (wykonawców) przekonaniu jest taka możliwość prawna, żeby wykorzystać zapisy, które mają przestrzeń do tego, żeby zgodnie z zapisami kontraktów, można było te ok. 2-procentowe wartości zapłacić w stosunku do już sprzedanych robót. To by dla nas było istotne wsparcie przy tak niewielkich marżach" - wyjaśnił prezes.