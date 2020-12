Totalizator utworzył fundusz CVC z pulą do 100 mln zł dla startupów

"ffVC to kolejny międzynarodowy zespół, który sprowadzamy do kraju. Już wkrótce doświadczenia z kolebki rynku venture capital zasilą nasz lokalny ekosystem. Cieszy dobór branż, w których aktywny będzie nowy CVC. Doświadczeni producenci gier przyciągają ogromne zainteresowanie na warszawskim parkiecie, teraz startujące dopiero studia i projekty mogą liczyć na alternatywny kapitał" - dodał prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz.

"Nowy fundusz to kolejna szansa na dywersyfikację wsparcia startupów w zależności od stopnia dojrzałości biznesowej ich pomysłów. Z myślą o takim zróżnicowaniu wsparcia stworzyliśmy całą rodzinę programów BRidge, w tym PFR NCBR CVC. W tych instrumentach finansowych przekazaliśmy już polskiej społeczności startupowej blisko 900 mln zł. To pokazuje zarówno skalę naszych wspólnych działań, jak i potrzeby rynku, na które od dziś odpowiadać będzie nowy mocny gracz" - powiedział zastępca dyrektora NCBR Przemysław Kurczewski.

Strategia ffVC Tech & Gaming zakłada inwestycje głównie w startupy i spółki z międzynarodowym potencjałem będące w fazie szybkiej ekspansji, a jedna spółka w ramach pierwszej inwestycji może otrzymać od 1 do 8 mln zł. W ramach inwestycji kontynuacyjnej może to być już nawet do 15 mln zł. Fundusz będzie inwestował w spółki na wczesnym etapie rozwoju, głównie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Spółki portfelowe zostaną połączone z ekosystemem ffVC w USA. Będą mogły również mieć dostęp do sieci kontaktów oraz zasobów Totalizatora Sportowego, w tym mieć możliwość testowania wybranych rozwiązań u partnera korporacyjnego. Z kolei sieć kontaktów ffVC umożliwi im zaś ekspozycję w USA, m.in. podczas wydarzeń organizowanych przez fundusz oraz spotkań z amerykańskimi inwestorami, zaznaczono.