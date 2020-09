Tower Investments chce, by nowe biznesy trafiły na NewConnect w ciągu 2 lat

"Myślą przewodnią jest, żeby były to samodzielne biznesy, które docelowo znalazłyby się na rynku publicznym. One będą musiały pozyskać środki na rozwój, nie będziemy [na nie] przeznaczać środków z Tower. Zakład cukierniczy nie wymaga nakładów, wymagane są tylko środki obrotowe. Możliwa jest mała niepubliczna emisja, jest nią zainteresowanie. Podobnie delikatesy - postawienie serwisu to kilkaset tysięcy złotych. Są też podmioty na rynku prywatnym, które chcą w to zainwestować. Znaczących środków z podstawowej działalności nie będziemy przerzucać, maksymalnie 0,5 mln zł z głównego biznesu" - powiedział Kazimierczuk podczas wideokonferencji prasowej.