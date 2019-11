Tower Investments miał 6,42 mln zł zysku netto, 8,29 mln zł zysku EBIT w III kw.

"W okresie od 1 lipca do 30 września br. zakończyliśmy 3 ważne projekty, o których informowaliśmy raportami bieżącymi tj. sprzedaż nieruchomości w Warszawie przy ul. Mehoffera do międzynarodowej grupy deweloperskiej YIT, sprzedaż działki w Warszawie sieci restauracji McDonald's oraz sprzedaż działki w Ełku sieci spożywczej Netto. Na tym nie koniec. W okresie sprawozdawczym zakończyliśmy również prace projektowe w kilku innych lokalizacjach i złożone zostały wnioski o pozwolenia na budowę. Ich uzyskanie pozwoli sprzedać kolejne projekty, co będzie miało wpływ na wyniki kolejnych kwartałów" - napisał prezes Bartosz Kazimierczuk w liście do akcjonariuszy.