Tower Investments odnotował wstępnie 3,05 mln zł straty netto w I poł. 2020 r.

"Zarząd spółki informuje, że podstawowy wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Tower Investments miał lockdown związany z epidemią SARS-Cov-2, co w praktyce spowodowało zawieszenie podstawowej działalności Grupy. W okresie od marca do czerwca 2020 r. nie odbyły się planowane transakcje, opóźnieniu uległy procesy administracyjne zmierzające do wydania decyzji o pozwoleniach na budowę i decyzji o warunkach zabudowy, a kontrahenci Grupy zawiesili bezterminowo realizację projektów inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie.