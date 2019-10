Trakcja rozpoczęła ofertę akcji serii B i C, budowanie księgi popytu do 7 X

Zgodnie z uchwałą, oferta będzie skierowana do wybranych inwestorów, w tym, na zasadach pierwszeństwa, do tzw. uprawnionych akcjonariuszy, podano także.

Zarząd, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody rady nadzorczej, będzie upoważniony do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna została ustalona w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału i wyniesie 1,7 zł. Ostateczna liczba akcji nowej emisji, które zostaną zaoferowane do objęcia, zostanie określona przez zarząd po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, którego zakończenie jest planowane 7 października 2019 r. Przewiduje się, że umowy objęcia akcji zostaną zawarte do 9 października 2019 r.