Trzęsienie ziemi na akcjach polskiej spółki. Miał być lek na COVID-19, jest wielki zawód

Po kilkuminutowym równoważeniu po otwarciu handel walorami Biomedu-Lublin rozpoczął się 33-proc. spadkiem do 4,40 zł, pogłębiając tym samym ponad roczne minimum. Przed godziną 10 notowania nieco odbiły i spadają o ok. 25 proc.

Krach na akcjach Biomed-Lubin

Co wywołało taką panikę wśród sprzedających? Biomed przekazał, że jego lek przeciwko COVID-19, którym chwalił się we wrześniu 2020 r., nie działa i Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, w którym go testowano, zakończył nad nim badania: