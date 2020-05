Trzy podmioty zainwestowały 5 mln zł w polskie ekoprodukty do higieny intymnej

"W Europie produkty higieny intymnej dla kobiet, takie jak tampony nie są produktem medycznym, więc nie podlegają żadnym restrykcjom produkcji i jakości. Your KAYA proponuje wysokiej klasy produkty, które są bezpieczne dla zdrowia i w przystępnej cenie, a w dodatku w abonamencie z dostawą. Nie bez znaczenia jest również wpływ na środowisko tradycyjnych syntetycznych produktów. Your KAYA zwraca się do konsumentek, dla których zdrowie i środowisko są istotne" - powiedział Maciej Balsewicz z bValue, cytowany w komunikacie.

Marka Your KAYA powstała w 2017 roku, z inicjatywy Kai Rybickiej i Marka Guta. Przed pozyskaniem funduszy firma wspierana była przez dwójkę polskich aniołów biznesu, wskazano w materiale.

"Nasze produkty wykonujemy w stu procentach z organicznej, certyfikowanej bawełny. Nie są bielone chlorem, nie zawierają toksyn, syntetycznych dodatków, barwników i substancji zapachowych" - podkreślił CEO Your KAYA Marek Gut.

Your KAYA zamierza przeznaczyć pochodzące z inwestycji środki na ekspansję zagraniczną.

"Chcemy wejść do Francji i Niemiec, a w dalszej kolejności Hiszpanii. Sprzedaż środków higieny intymnej na tych rynkach ma wartość ponad 5 mld euro" - dodał Gut.

Marka Your KAYA stworzona została jako sklep internetowy, sprzedający zdrowe i ekologiczne produkty do higieny intymnej. Firma cały czas udoskonala jednak swój model subskrypcyjny. Klientki co miesiąc otrzymują paczkę z niezbędnymi produktami. Od lutego bieżącego roku mogą personalizować zamówienia - np. dokładnie określić liczbę tamponów i podpasek czy datę dostawy, wskazano również.

"Model obecnie zyskuje na popularności dzięki przeniesieniu przez konsumentów zakupów pierwszej potrzeby do internetu. Ten trend wzmocnił się dodatkowo w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Prawdopodobnie nowe nawyki konsumenckie staną się trwałe" - zauważył Rafał Brzoska, założyciel Inpostu, który - oprócz zaangażowania w bValue - bierze udział w obecnej rundzie inwestycji jako inwestor prywatny.

"To, co dostarcza Your KAYA na rynek, to nie tylko innowacyjny i ekologiczny produkt, ale również zupełnie nowy model biznesowy, czyli subskrypcja na towary pierwszej potrzeby. W ten sposób Your KAYA dostosowuje się do potrzeb swoich konsumentek" - podsumował Balsewicz z bValue.

