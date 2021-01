Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

Incuvo: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Incuvo - producenta gier VR - na rynku NewConnect na 13 stycznia. W tym dniu do obrotu wprowadzonych zostanie łącznie 13 053 735 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i D o wartości nominalnej 0,5 zł każda. Większościowym akcjonariuszem spółki jest estoński fundusz Blite Fund. Źródło: ISBnews

DeGenerals: Producent gier o tematyce historyczno-militarnej, wchodzący w skład Grupy PlayWay - rozpoczyna pierwszą publiczną ofertę akcji. Zapisy na akcje wystartują 14 stycznia, a jeszcze w I półroczu 2021 r. spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect.Cena 1 akcji została ustalona na 340 zł, co oznacza, że łączna wartość IPO wyniesie 10,2 mln zł. Oferującym (sprzedającym) akcje jest PlayWay. Źródło: ISBnews

Movie Games: Spółka w celu wprowadzenia na NewConnect kolejnej spółki zależnej poprzez transakcję połączenia lub odwrotnego przejęcia podmiotu już notowanego na tym rynku - wysłał zaproszenie do negocjacji warunków procesu połączenia władzom spółki K&K Herbal, dystrybutora suplementów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków. Źródło: ISBnews

PCF Group: Wydawca gry "Outriders", Square Enix Limited, poinformował PCF Group o podjęciu decyzji o udostępnieniu 25 lutego 2021 r. nieodpłatnej wersji demonstracyjnej (demo) gry i tym samym o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery z 2 lutego 2021 r. na 1 kwietnia 2021 r. Źródło: ISBnews

BoomBit: Łączne przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły w grudniu br. 12,31 mln zł, co oznacza wzrost o 38% m/m. W całym 2020 roku szacunkowe przychody z gier grupy BoomBit wyniosły 139,5 mln zł (prawie trzykrotny wzrost w porównaniu do 2019 kiedy wyniosły 49,7 mln zł). Nakłady marketingowe w 2020 roku wyniosły ok. 69 mln zł W grudniu 2020 łączna ilość pobrań gier Grupy BoomBit wyniosła ok. 15,5 mln. W 2020 roku łączna liczba pobrań gier BoomBit przekroczyła poziom 204 mln. Źródło: ISBnews

PlayWay: Podpisał list intencyjny dotyczący objęcia w spółce Platynowe Inwestycje Spółka Europejska akcji serii H oraz odkupienia istniejących już akcji serii F i G tej spółki od Patro Invest, podał PlayWay. List intencyjny został podpisany przez PlayWay i spółki zależne, tj. Digital Melody Games i Games Incubator, ze spółką Platynowe Inwestycje Spółka Europejska oraz Patro Invest, podano. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: TSG wygenerował 179,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w IV kw. 2020 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) wobec 78,6 mln zł kwartał wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. "W szacunkowej kwocie przychodów 154,2 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę 'Fishing Clash', co stanowi ok. 86% skonsolidowanych przychodów" - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

United Label: Łączne szacunkowe przychody ze sprzedaży gry "RÖKI" od daty jej premiery na platformie PC, tj. od 23 lipca 2020 r., do 6 stycznia 2021 r. na wszystkich platformach, na których gra została wydana (PC oraz Nintendo Switch), przekroczyły poziom 1 mln zł i osiągnęły wartość blisko 1,1 mln zł. Wskazana kwota uwzględnia prowizje na rzecz platform dystrybucji oraz współwydawcy. Zarząd ocenia, że gra osiągnie całkowity zwrot z inwestycji w I kwartale 2021 r. Źródło: spółka

ECC Games: Rozpoczęły się testy soft launch gry "Car Mechanic Simulator Racing" na wybranych rynkach. Testy będą prowadzone pod zmienioną nazwą gry na dodatkowym koncie developerskim. Jednakże po zakończeniu prac optymalizacyjnych gra zostanie opublikowana na koncie wydawcy PlayWay pod właściwą nazwą, tj. "Car Mechanic Simulator Racing". Takie działanie, w ocenie zarządu spółki, zapewni optymalne wykorzystanie narzędzi marketingowych. Źródło: spółka

BTC Studios: Przedstawiło zakres aktualizacji dokonany w przygotowywanych produkcjach: "Taffy: Feed the Kitty" Android, iOS - optymalizacja po premierze, która miała miejsce 20 października 2020. W grudniu zostało zaimplementowanych szereg update'ów i modyfikacji enginu gry. Optymalizacje dotyczyły uzyskania potencjalnego wsparcia od Google Play. "Sadie Sparks' Magic Match" Android, iOS - ustalenie nowego terminu premiery gry na rynku europejskim i afrykańskim na pierwszy kwartał 2021. Po premierze gry w regionie LATAM gra przechodzi ostatnie modyfikacje oraz eliminowane są wszelkie niedoskonałości i błędy. "Taffy's Food Run" Android, iOS - wydanie planowane wstępnie na pierwszy kwartał 2021. Trwają obecnie prace optymalizujące. Gra jest przygotowywana do premiery w 2021 roku, przy założeniu pozytywnych wyników testów zaplanowanych na styczeń 2021. Po ukończeniu finalnych testów zapadnie decyzja o dokładnej dacie premiery. "Sadie Sparks - Magic Words" Android, iOS - wydanie planowane na 2021. "Smooth Wheel"

- w grudniu 2020 roku trwały ostateczne fazy testów przed oficjalną premierą gry. Gra została odpowiednio zoptymalizowana i udoskonalona. Zgodnie z planem, po okresie świąteczno-noworocznym rozpoczynają się światowe testy User Acquisition (UA) poprzedzające docelową kampanię gry w styczniu 2021. Źródło: spółka

All in! Games: Wydawca poinformował o osiągnięciach publikowanych przez niego tytułów; zgodnie z szacunkami, "Ghostrunner" stał się jedną z najważniejszych pozycji 2020 roku, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Według serwisu Steam, "Ghostrunner" znajduje się w ścisłej czołówce najlepiej ocenianych cyberpunkowych gier wydanych w 2020 roku (na podstawie 91% pozytywnych recenzji zebranych od premiery gry). Świetne noty od graczy idą w parze z ciepłym przyjęciem przez media - średnia wszystkich ocen według serwisu Metacritic wynosi 81/100. Jak informowali twórcy - duże zainteresowanie przełożyło się na wysoką sprzedaż: koszt produkcji, wynoszący 2,5 mln euro, zwrócił się w ciągu kilku dni od premiery. Co więcej, tytuł nadal znajduje się na Liście Życzeń blisko miliona graczy. Źródło: ISBtech

Huuuge Games: Prace związane z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego przez KNF są bardzo zaawansowane. Spółka koncentruje się na rynku gier mobilnych w gatunku social casino. Główne tytuły to "Huuge Casino" i "Billionaire Casino" (TOP #100 najlepszych gier w sklepie Google Play). Zespół składa się z ponad 600 osób w dziesięciu biurach zlokalizowanych na całym świecie, w tym ponad 400 osób przypada na Polskę. Spółka rozwija się organicznie, jak i przez akwizycje. W 2020r. spółka zamknęła 3 transakcje. Spółka współpracuje z Cherrypick Games nad wydaniem gry z gatunku solitaire. DAU spółki wynosi ponad 1 mln użytkowników. Źródło: spółka, Trigon

Jujubee: Planuje w przyszłym roku wydać na PC takie gry, jak: "Realpolitiks 2", "PunkWars" i "Dark Moon" Źródło: Trigon

Ten Square Games: Według portalu Sensor Tower, w grudniu "Fishing Clash" wygenerował 8 mln USD (pobrany 2,2 mln razy), "Hunting Clash" 800 tys. USD (pobrany 1,2 mln razy). Inne gry: "Let's Fish" 36 tys. USD, "Wild Hunt" 140 tys. USD, ,,Solitales" 30 tys. USD a ,,Flip This House" poniżej 55 tys. USD. Źródło: Trigon

CD Projekt: "CP2077" zostanie szybko rozbudowany. CDR przygotowuje graczy na pierwsze DLC. "Wiedźmin 3 NextGen" wygląda świetnie, oceniają analitycy. Źródło: BDM

Zagranica: PS5 może mieć problem z dostępnością przez wiele miesięcy. PS5 ze znacznie większą sprzedażą od Xboksów Series X|S, wg niektórych opinii rynkowych. Nintendo zaprezentowało najchętniej kupowane indie-games, na liście nie zabrakło polskich perełek. Rockstar miał problemy z prawem w Egipcie przy wykonywaniu dokumentacji do gry "Agent". Activision Blizzard z rekordem na giełdzie. "COD" i "WOW" przyczyniły się do historycznego sukcesu. "Stalker 2" jako gra ekskluzywna na PC i XSX. Square Enix straciło wiarę w markę "Hitman". Zakup Bethesdy przez Microsoft zostanie zakończony w 2021. Źródło: BDM

Gaming: Najbardziej wyczekiwane gry pierwszego kwartału 2021 roku "Hitman III" (20 stycznia 2021), "Twierdza: Władcy wojny" (26 stycznia 2021), "The Medium" (28 stycznia 2021), "Outriders" (1 kwietnia 2021), "Werewolf: The Apocalypse - Earthblood" (4 lutego 2021), "Little Nightmares II" (11 lutego 2021), "Persona 5 Strikers" (23 lutego 2021), "Harvest Moon: One World" (5 marca 2021), "Prince of Persia: Piaski Czasu Remake" (18 marca 2021), "Returnal" (19 marca 2021), "It Takes Two" (26 marca 2021), Balan Wonderworld "(26 marca 2021)". źródło: PPE

Riot Games: Zainaugurował sezon 2021 "League of Legends". Sezon 11. przynosi zmianę systemu przedmiotów i nowe postaci. Oczekiwany jest Patch 11.1 i rozpoczęcie kolejki rankingowej. Źródło: spółka

G-devs: Ogłosił, że pracuje nad nową grą "Orc Warchief: Strategy City Builder". Źródło: spółka

Gameparic: Deweloper z grupy PlayWay Group ogłosił prace nad grą strategiczną "Project Wunderwaffe". To czwarta produkcja ogłoszona przez dewelopera w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Źródło: spółka

Sony: Wystartowała druga tura Styczniowej Wyprzedaży w PlayStation Store. Wyprzedażą zostały objęte nowe tytuły, które można zakupić z rabatem nawet do 70%. Źródło: spółka