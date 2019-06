Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-bankowość: Mastercard: 96% polskich internautów korzysta z usług e- bankowości. Źródło:ISBnews

IT: Rynek oprogramowania do automatyzacji i orkiestracji zadań informatycznych wart jest ponad 282 mln USD, podała firma InfiniteDATA, powołując się na raport Gartnera. InfiniteDATA podkreśla, że do 2023 r. 75% globalnych przedsiębiorstw wdroży co najmniej jedno z takich rozwiązań. W Polsce firma InfiniteDATA jest pionierem takich rozwiązań i ogłosiła właśnie wprowadzenie na rynek platformy Enterprise Automation. Automate NOW to system do automatyzacji procesów IT, wspierany zaawansowanymi algorytmami analitycznymi. Źródło:ISBnews

Blockchain: Jak wskazuje McKinsey, blockchain może pomóc firmom zaoszczędzić co najmniej 50 miliardów dolarów w transakcjach B2B już za dwa lata. Jego potencjał, a wraz z nim - zautomatyzowanych umów - dostrzegł już rodzimy rynek. Pilotażowe wdrożenie obsługi mikropłatności dla koncernu Philip Morris poprowadził polski fintech Billon. Smart kontrakt obsługuje już wypłaty premii dla partnerów handlowych, którzy dbają np. o rozłożenie towaru na półkach. Smart kontrakty to jednak przyszłość nie tylko branży finansowej. Cybercom opracował oparte na nich rozwiązanie, które służy do cyfrowego podpisywania dokumentów. Brak konieczności odręcznego podpisu pozwala na przesyłanie i przechowywanie wirtualnych kopii, których treść po sygnowaniu jest niemożliwa do zmiany. Źródło: McKinsey

Cyberbezpieczeństwo: Analitycy z laboratorium FortiGuard firmy Fortinet sprawdzili, jakie narzędzia były wykorzystywane przez cyberprzestępców do ataków na działające w Polsce firmy. Za część z nich odpowiada złośliwe oprogramowanie znane na całym świecie, jak GandCrab czy Zeroaccess. Interesującym przypadkiem jest pochodzące z naszego kraju złośliwe oprogramowanie o nazwie Prosiak, którego aktywność odnotowano najczęściej nie tylko w Polsce (ponad 270 tysięcy przypadków), ale też na świecie (prawie 28 milionów przypadków). Z kolei najbardziej aktywne eksploity, a więc złośliwe oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach, związane były z programem Adobe Reader oraz z pakietem MS Office. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Microsoft: Z polskimi partnerami technologicznymi wdraża Szkołę Przyszłości z technologicznymi rozwiązaniami dla edukacji, poinformowała Katarzyna Węglińska, ekspert w zakresie transformacji sektora edukacji w polskim oddziale Microsoft. Źródło: ISBnews

ING: Wyniki Yolt są bardzo zachęcające pod kątem paneuropejskiego rollout. "Nasza platforma PSD2 - Yolt - działa w pierwszej fazie w UK, Francji i Włoszech. Później rollout będzie kontynuowany na kolejne kraje UE, ale nie ma konkretnego planu na najbliższe miesiące. W dłuższym horyzoncie nie ma sensu czynić założeń. Yolt osiągnie 1 mln klientów w okresie letnim po 2 latach działalności, Obecnie mamy 60% wolumenów PSD2. To znakomite wyniki na początek, bardzo zachęcające na przyszły paneuropejski rollout" - poinformował ISBnews Benoit Legrand, CEO ING Ventures podczas konferencji Money 20/20 w Amsterdamie. Źródło: ISBnews

GPW: Zamierza zastosować Blockchain w evoting i private market, poinformował prezes Marek Dietl. GPW wierzy w efekty mnożnikowe dzięki wejściu PPK. GPW chce być dostawcą infrastruktury dla crowdfundingu. Źródło:ISBnews

Ailleron: Odnotował 5,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,15 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 2,79 mln zł wobec 8,3 mln zł zysku rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Legimi: Miało 1,2 mln zł EBITDA, 43 tys. zł zysku netto w 2018 roku. Przychody ze sprzedaży netto spółki wyniosły 11 287 tys. zł, a koszty działalności operacyjnej 10 302 tys. zł. Źródło: ISBnews

Inea: Udostępni T-Mobile Polska swoją sieć światłowodową. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Samodzielnie wyda nową, produkowaną przez tę spółkę grę na platformach Microsoft w specjalnym programie. Sprzedaż 'Layers of Fear 2' przekroczyła 50 tys. sztuk w 7 dni. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Zwiększył bazę klientów o 263 firmy do 27,3 tys. na koniec V.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego: Zawarł umowę z Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain - jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Źródło: ISBnews

Software Development Academy (SDA): Rozpoczyna działalność w Finlandii, podała spółka. To już ósmy kraj poza Polską, w którym SDA będzie szkolić programistów. Źródło: ISBnews

Visa, Currencycloud: Ogłosiły zawarcie partnerstwa mającego na celu tworzenie kolejnych innowacji w obszarze płatności transgranicznych oraz płatności realizowanych podczas podróży zagranicznych. Dzięki nowemu partnerstwu klienci i partnerzy Visa zyskają możliwość oferowania podróżnym innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań płatniczych typu digital-first, w tym portfeli wielowalutowych i wysyłania w czasie rzeczywistym powiadomień o kursie wymiany. Źródło: ISBnews

Ekstraklasa: Średnio prawie 1,1 mln widzów śledziło na żywo w telewizji każdą kolejkę LOTTO Ekstraklasy w sezonie 2018/2019. Sumarycznie po wszystkich kolejkach oznacza to oglądalność na poziomie ponad 40 mln, czyli o 20% więcej niż przed rokiem. Rekordowy wynik to m.in. efekt podpisanej między nc+ a TVP umowy, która od 27. kolejki umożliwiła pokazywanie meczów Ekstraklasy w telewizji publicznej. Co ciekawe, najwyższa liga piłki nożnej w Polsce znacznie wyprzedza pod względem oglądalności czołowe ligi zagraniczne. Dla porównania rozgrywki Ekstraklasy w kraju śledzi blisko pięć razy więcej widzów niż Premier League, sześć razy więcej niż Bundesligę i osiem razy więcej niż hiszpańską LaLiga. Coraz większą popularnością cieszą się też transmisje meczów LOTTO Ekstraklasy w serwisach online, które zanotowały ponad 10 mln wyświetleń. Źródło: spółka

Microsoft Corp., Oracle Corp.: Ogłosiły partnerstwo w zakresie współpracy usług chmurowych, umożliwiające klientom migrację i uruchamianie obciążeń korporacyjnych o znaczeniu newralgicznym na platformie Microsoft Azure i Oracle Cloud. Przedsiębiorstwa mogą teraz łączyć usługi Azure, takie jak Analytics i AI, z usługami Oracle Cloud, takimi jak Autonomous Database. Umożliwiając klientom uruchamianie jednej części obciążenia w ramach platformy Azure i innej części tego samego obciążenia w ramach chmury Oracle, partnerstwo zapewnia im wysoce zoptymalizowaną, najlepszą w obu chmurach obsługę. Działając razem, Azure i Oracle Cloud oferują klientom kompleksową obsługę wszystkich usług i aplikacji w chmurze, których potrzebują do prowadzenia całej swojej działalności. Źródło: spółka

Ascensia Diabetes Care: Globalna firma specjalizująca się w leczeniu cukrzycy, zaangażowana w pomoc osobom cierpiącym na tę chorobę, ogłosiła dalszy rozwój centrum usług wspólnych w swojej siedzibie w Warszawie. Firma wynajęła dodatkowe 915 mkw. w budynku Brama Zachodnia, powiększając dotychczasową zajmowaną powierzchnię biura do prawie 2 400 mkw. Dzięki temu liczba pracowników będzie mogła wzrosnąć z 90 do 250 osób. W planach firmy jest rozszerzenie działalności o nowe produkty i usługi kierowane do osób zmagających się z cukrzycą, włączając w to ciągły system monitoringu poziomu cukru we krwi oraz cyfrową bazę do zarządzania rozwiązaniami oferowanymi przez Ascensia. Źródło: spółka

Play: Podwyżki taryf o 5-10 zł od 7 czerwca. Źródło: Trigon

CI Games: Spółka liczy na sprzedaż 600-700 tys. sztuk nowego Snipera w pierwszym kwartale sprzedaży. Źródło: Trigon

Pyszne.pl: Wegetarianizm, Gruzja i silna hierarchia posiłków. Na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą wiele wspólnego. Jednak w ujawnionym przez serwis do zamawiania jedzenia online Pyszne.pl Raporcie Food-Trendów reprezentują one najsilniejsze trendy - tak wynika z badania, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 800 Polaków, pokazującego co, jak i kiedy jemy. Źródło: spółka

Pracuj.pl: Został partnerem debiutującej w Polsce platformy edukacyjnej Facebook Pomaga w Rozwoju. Portal pomaga użytkownikom w nabywaniu umiejętności cyfrowych oraz planowaniu kariery poprzez interaktywne kursy. Osoby odwiedzające platformę będą miały dostęp także do m.in. tekstów z poradami zawodowymi Pracuj.pl oraz ofert pracy z serwisu dopasowanych do tematyki kursów. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Arts Alliance: GPW podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za 2018 rok. Źródło: ISBnews

SatRevolution: Rozpoczyna emisję crowdfundingową do 4,1 mln zł projekt uruchomi konstelacje ponad 1000 nanosatelitów. Źródło: ISBnews

Infermedica: Pozyskała 14 mln zł (3,65 mln USD) w rundzie seed, której przewodzi estoński fundusz Karma Ventures, podała spółka. Firma przeznaczy nowe środki na zwiększenie swojej obecności w Stanach Zjednoczonych i Europie oraz przyspieszenie rozwoju technologii. Źródło: ISBnews

Innova Capital: Inwestycja w CS Group Polska, dostawcy usług marketingu internetowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw Od początku prowadzenia swojej działalności (tj. od roku 1994) do chwili obecnej Innova Capital zainwestowała blisko ok. 900 mln euro w ponad 50 spółek prowadzących działalność w 10 krajach regionu. Źródło: ISBnews

Legimi: Zaoferuje obligacje serii T o wart. nom. do 2 mln zł w ofercie publicznej. Wcześniej w tym tygodniu Legimi podjęło uchwałę w sprawie emisji od 800 do 4 tys. obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej do 4 mln zł. Obligacje te będą także oferowane w trybie oferty publicznej. Źródło: ISBnews

BillBird: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności kontroli nad BillBird, podał Urząd. Według UOKiK, w tej sprawie istnieje ryzyko ograniczenia konkurencji. Źródło: ISBnews

PFR: Starter FIZ i 21 podmiotów wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy. PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PFR Starter FIZ), SMOK Ventures, Octopus Eyes Limited, Konrad Wawruch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "KWAW Konrad Wawruch", Sapere, Janusz Żebrowski, Keith Funger, Edward Dillingham Funger, Jakub Dobieszewski, Tomasz Kolinko, Jan Stasz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "JMS Jan Stasz", Aleksandra Lazar prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Manna Aleksandra Lazar", Lorak, Wiktor Schmidt, NormalTech, Paweł Świst, Paweł Zylm, Lingaro, Maciej Kot, Tomasz Klekowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Deciphernaut - Tomasz Klekowski", Dariusz Stolarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Dariusz Stolarek Doradca Podatkowy" i Borys Musielak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "ReaktorWarsaw Borys Musielak" złożyli wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą SMOK

ASI, podał Urząd. Źródło: ISBnews

Sellions: Frans-Willem de Kloet zainwestował w technologiczną spółkę. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Getin Noble Bank: Włączył się w realizację koncepcji "otwartej bankowości" zawartej w dyrektywie PSD2. Bank uruchomił produkcyjne GetinAPI, za pośrednictwem którego licencjonowane podmioty trzecie mogą już świadczyć swoje usługi. Ponadto interfejs umożliwi budowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań odpowiadających na potrzeby rynku, podał bank. Źródło: ISBnews

Krajowa Izba Rozliczeniowa: Usługa zdalnego potwierdzania tożsamości mojeID została udostępniona dla klientów ING Banku Śląskiego, PKO BP i PGNiG Obrót Detaliczny. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Ustalił premierę gry "Green Hell" na pierwszą połowę września br., podała spółka. Dokładna data premiery zostanie ustalona 1 lipca 2019 roku. Źródło: ISBnews

Grupa Morizon: Wchodząca w skład Grupy MZN Property, otrzymała od Allegro.pl potwierdzenie woli zawarcia umowy partnerskiej, podało MZN Property. Źródło: ISBnews

11bit studios: Premiera gry 'Children of Morta". Źródło: ISBnews

T-Bull: Premiera gry 'Top Speed 2 zaplanowana na 11 czerwca 2019 roku w sklepie Google Play (system Android). Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Premiera 'Scrap' na Nintendo Switch zaplanowana na 21 czerwca. Gra zadebiutuje w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Ultimate Games zawarło z Nesalis Games umowę, na podstawie której uzyskało licencję do wydania gry "City Eye" na PC, podała spółka. Źródło: ISBnews

Jujubee: Zawarł z Forever Entertainment dwie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "Realpolitiks" wraz z dodatkiem DLC pod nazwą "Realpolitiks: New Power" na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Źródło: spółka

Carbon Studio: Zaledwie kilka godzin potrzebowało Carbon Studio, aby odzyskać wszystkie środki, zainwestowane w porting (dostosowanie technologiczne gry do wymagań konkretnej platformy oraz pełen całościowy proces jej wydania) swojego najbardziej znanego tytułu - The Wizards, na Oculus Quest. Gra jest dostępna na bezprzewodowych goglach VR nowej generacji od 6 czerwca. Źródło: ISBnews

Zoom TV: W maju 2019 roku osiągnął 0,60% udziału w oglądalności widowni komercyjnej (SHR%, All 16-49 ), co jest rekordowym miesięcznym wynikiem tego kanału i jednocześnie najlepszym miesięcznym rezultatem jednej stacji spośród wszystkich, które rozpoczęły nadawanie na ósmym multipleksie (MUX-8) jesienią 2016 roku. Źródło: spółka

CI Games: Prezentuje premierowy zwiastun Sniper Ghost Warrior Contracts. Tytuł zostanie wydany w 2019 roku, na platformach PS4, Xbox One i PC. Dalsze szczegóły zostaną podane podczas targów E3. Źródło: spółka

Displate: Polski marketplace sprzedał już ponad milion metalowych plakatów. Aż 99,66% trafiło do klientów zagranicznych. Od startu w 2013 roku firma przeszła drogę od portalu-ciekawostki po globalny marketplace, na którym można znaleźć prace ponad 20 tysięcy artystów. Źródło: ISBnews

Huawei: Został nowym liderem polskiego rynku inteligentnych zegarków i opasek. Udział marki w rynku wearables w I kwartale 2019 roku wzrósł trzykrotnie w porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku. Z wynikiem 32%, firma awansowała na pierwszą pozycję - wcześniej zajmowała drugie miejsce w zestawieniu najnowszych danych IDC. Źródło: ISBnews

Falcon Games: Dawniejszy EastSideCapital ogłosił datę premiery gry Scrap na konsolę Nintendo Switch. Klasyczna platformówka w stylu lat 80-tych i 90-tych zadebiutuje na rynku 21 czerwca. Źródło: spółka

HP: Wprowadza nową serię HP ENVY Wood, oferując klientom przemyślane, osobiste i wyrafinowane rozwiązania. Najnowsza seria HP EliteBook 1000, w tym HP EliteBook x360 1040 G6 z baterią umożliwiającą nawet 24 godziny nieprzerwanego działania, oraz mocne komputery ZBook. Firma HP wzmocniła też najbardziej kompleksową ofertę komercyjnych rozwiązań VR , wprowadzając HP VR Backpack. Źródło:spółka

Movie Games: Zbiórka kickstarterowa gry "Lust from Beyond" zakończona sukcesem. Źródło: spółka

Plus: Udostępnia nowy sposób zakupu starterów ofert na kartę - teraz można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej z jednoczesną płatnością elektroniczną i rejestracją danych klienta, a bezpłatna dostawa jest realizowana przez firmę kurierską TNT. Źródło: spółka

ING Bank Śląski: Zakończył pierwsze testy Edwarda czyli inteligentnego asystenta sprzedażowego, stworzonego przez krakowski start-up. Źródło: spółka

Zebra Technologies: Wprowadza na rynek usługę Savanna Data Services do obsługi nowej generacji aplikacji dla przedsiębiorstw. Źródło: spółka

Play: Piłkarz Krzysztof Piątek promuje najnowszą ofertę Play Homebox. Źródło: spółka

Allegro: Wprowadza nowe bezpłatne narzędzie dla sprzedawców o nazwie ,,Jakość mojej sprzedaży". Panel zapewnia dostęp do danych, dzięki którym sprzedawcy mogą porównać atrakcyjność swojej oferty ze standardem jakości obsługi klienta na Allegro. Monitorowanie różnych parametrów działalności sprzedawców umożliwi zapewnienie doskonałej jakości obsługi klientów platformy. Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące