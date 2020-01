Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Finansowanie VC: Liczba transakcji venture capital (VC) w Polsce wzrosły do 1 266 mln zł w 2019 r. z 155,7 mln zł w 2018 r., wynika z raportu PFR Ventures i Inovo Venture. W 2019 przeprowadzono 269 transakcji, w które zaangażowanych było 85 funduszy. Źródło: ISBnews

5G: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczął drugie konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, podał urząd. Konsultacje potrwają do 27 lutego br. Proponowana cena wywoławcza każdego z bloków wynosi 450 mln zł. Źródło: ISBnews

Technologie: Kluczem do sukcesu naszego regionu jest przede wszystkim cyfryzacja i współpraca. Europa Środkowo-Wschodnia może stać się technologicznym hubem w skali światowej, ocenił wiceprezes Banku Pekao Tomasz Styczyński. Źródło: ISBnews

"Stoimy jednak przed wieloma wyzwaniami w tym zakresie. Prawie 40% polskich firm to biznesy rodzinne, które będą mierzyć się z sukcesją czy fuzjami. Jest to o tyle istotne, że duże firmy ze znaczącym kapitałem mają szansę na szybszy rozwój, dzięki większym nakładom na badania i rozwój oraz nowe technologie. Podobnie jest w przypadku ekspansji zagranicznej - większym przedsiębiorstwom jest zdecydowanie łatwiej konkurować na zagranicznych rynkach. To, czym mogą zatem konkurować małe, rodzinne firmy, które stanowią siłę napędową polskiej gospodarki, to przede wszystkim innowacyjność" - powiedział Styczyński ISBnews. Źródło: ISBnews

Dodał, że przedsiębiorstwa te powinny jeszcze więcej inwestować w automatyzację procesów, w niestandardowe i innowacyjne rozwiązania oraz wchodzić w branże, które dopiero się kształtują. To właśnie te rodzące się specjalizacje mogą w przyszłości decydować o światowym biznesie. Źródło: ISBnews

5G: Komisja Europejska (KE) zatwierdza wspólny zestaw narzędzi ograniczających ryzyko uzgodnionych przez państwa członkowskie UE, aby stawić czoła zagrożeniom dla bezpieczeństwa związanym z uruchomieniem sieci 5G, czyli sieci telefonii komórkowej piątej generacji, podała Komisja. Źródło: ISBnews

Startupy: Ministerstwo Rozwoju (MR), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ambasada Brytyjska w Polsce zainicjowały pilotażowy program UK-Polish Tech Challenge, którego pierwsza edycja koncentrować się będzie wokół stworzenia rozwiązań technologicznych na potrzeby korporacji w obszarze fintech i cleantech, poinformowano podczas konferencji w MR. Źródło: ISBnews

Startupy: Większość środków, z których korzystają start-upy w Polsce, pochodzi z funduszy państwowych. Powodem jest łatwość pozyskania tego rodzaju finansowania oraz niewielka liczba funduszy prywatnych, które inwestują w ten obarczony ryzykiem rynek. Jak wynika z raportu ,,The Polish tech scene. 5 years" przygotowanego przez Fundację Startup Poland pozyskanie dotacji państwowej jest dwa razy prostsze niż nawiązanie współpracy z funduszem Venture Capital. Jednak to właśnie współpracując z funduszem, przedsiębiorcy mają większą szansę na sukces rynkowy. Źródło: spółka

Ankieta wśród CIO: Dyrektorzy działów IT w polskich firmach zaliczają realizację priorytetów biznesowych do swoich najważniejszych zadań na najbliższe 12 miesięcy. Jak wynika z ankiety IDC, zwiększanie efektywności operacyjnej i procesowej oraz opłacalności jest priorytetem dla 85% szefów działów IT, pozyskiwanie i utrzymywanie wykwalifikowanych pracowników -- dla 83%, a usprawnianie obsługi klientów -- dla 75%. Rezultaty badania pokazują więc, że obecnie dyrektorzy działów IT nie tylko odpowiadają za obsługę systemów zaplecza, ale również silnie angażują się w transformację cyfrową i wspomaganie biznesu cyfrowego. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

CD Projekt: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem CD Projekt, iż tworzone przez spółkę gry komputerowe, mogą na potrzeby stosowania preferencji IP Box zostać uznane za kwalifikowane prawo własności intelektualnej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Setanta: Akcjonariusze Setanta zdecydowali o połączeniu ze spółką All In! Games, której udziałowcy podjęli analogiczną decyzję, wynika z komunikatu spółki. Źródło: ISBnews

DataWalk: DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, pozyskała zamówienie na realizację projektu pilotażowego z integratorem systemów w USA, podała spółka. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Szacuje przychody z 14 gier z planu wydawniczego głównie w I kw. 2020 na łącznie 2,28 mln zł netto, wynika z komunikatu spółki. W roku 2020 firma ma być w stanie generować istotne nadwyżki finansowe. Źródło: ISBnews

CDA: Sprzedaż w całym 2019 r. wyniosła ok. 42,9 mln zł, tj. wzrosła o 53% r/r, zaś w samym IV kw. ub.r. zwiększyła się o ok. 32% r/r do 12,3 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. Źródło: ISBnews

Varsav Game Studios: Rozpoczął etap pre-produkcji nowej gry o nazwie kodowej Aria, podała spółka. Obecna faza pre-produkcji ma się zakończyć na przełomie II i III kw. 2020 r. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Liczba obsłużonych przez pocztowców paczek i przesyłek kurierskich wzrosła o blisko 19% r/r, podała Poczta Polska. Operator pocztowy utrzymuje czołową pozycję na rynku usług KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych). Jednocześnie klienci wysłali o 9% mniej listów. Poczta spodziewa się, że w 2020 e-commerce nadal będzie się dynamicznie rozwijać. Źródło: ISBnews

4fun Media: Screen Network, spółka zależna 4fun Media, planuje dokonanie odpisu wartości udziałów w spółce zależnej PRN Polska o szacunkowej wartości 3,2 mln zł, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

The Dust: Podpisał z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej na sfinansowanie częściowego kosztu opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 7", podała spółka. Źródło: ISBnews

Transition Technologies: Grupa kapitałowa Transition Technologies (GK TT) osiągnęła ponad 370 mln zł przychodów brutto w 2019 r. W tym roku celuje w nawet 35% wzrost w 2020 roku, co oznacza wzrost przychodów do poziomu 500 mln zł, poinformował prezes Transition Technologies Konrad Świrski. Źródło: ISBnews

7Levels: Zarząd w związku z aktualizacją strategii podjął decyzję m.in. o rozszerzeniu rynku zbytu gier o kolejne platformy sprzętowe, tj. komputery PC oraz konsole Xbox One, podała spółka. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Podjął decyzję o zakończeniu prac w ramach projektu Rogal, podała spółka. Firma rozpoznała konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego z tego tytułu w kwocie 3,9 mln zł. Źródło: ISBnews

7Levels: Planuje wydać łącznie nawet 6-7 nowych tytułów na Nintendo Switch w I półroczu, podała spółka. Zapowiedziała też wydawanie gier na konsole Xbox i komputery PC. Źródło: ISBnews

QuarticOn: Osiągnął zapowiadany próg rentowności na poziomie EBITDA w grudniu ubiegłego roku w efekcie realizacji działań zmierzających do przemodelowania procesów sprzedażowych oraz wprowadzeniu na szeroką skalę sprzedaży produktów w kanale SaaS (software as a service) przy jednoczesnej optymalizacji wydatków, podała spółka. Źródło: ISBnews

Sonka: Sfinansuje i wyda grę o roboczej nazwie "Adder". Będzie ona w pierwszej kolejności dostępna na konsole Nintendo Switch i PC, podała spółka. Odpowiedzialna za jej wykonanie będzie amerykańska spółka Reflextions LLC. Premiera gry została zaplanowana na 2021 r. Źródło: ISBnews

SimFabric: Daty europejskiej i amerykańskiej premiery gry Mad Age & This Guy na konsolę PlayStation 4 w sklepie PlayStation Store została ustalona na dzień 30 stycznia 2020 r. W procesie powstawania Gry Emitent odpowiedzialny był za portowanie i wydanie Gry na konsolę. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że jest to druga z trzech gier na konsolę PlayStation 4, której proces certyfikacji dobiega końca. W lutym 2020 r. planowana jest jeszcze premiera gry Saboteur II: Avenging Angel. Dokładna data premiery zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego ESPI Źródło: spółka

C.H. Robinson: Oficjalnie uruchomił C.H. Robinson Labs - inkubator innowacji, w którym będą tworzone, testowane i skalowane nowatorskie koncepcje w zakresie logistyki i łańcucha dostaw. Nowa jednostka będzie działać w biurach w Minneapolis, Chicago, Dolinie Krzemowej i Warszawie. Źródło: spółka

Carbon Studio: Notowany na NewConnect producent gier i aplikacji VR (wirtualna rzeczywistość), ogłosił powołanie spółki zależnej - Iron VR S.A. Działalnością nowopowstałej firmy będzie produkcja mniejszych gier VR o niewysokich budżetach. Carbon Studio jest właścicielem 60 proc. akcji spółki Iron VR, pozostałe należą do osób fizycznych. Pieniądze na finansowanie rozwoju nowej spółki będą pochodzić od zewnętrznych partnerów. Carbon Studio nie angażuje własnych środków finansowych i zasobów ludzkich w realizację produkcji tworzonych przez Iron VR. Źródło: spółka

Bored Games: Skład Rady Nadzorczej producenta gier planszowych wzmocnił Marcin Ostaszewski i Sebastian Mikulewicz. Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej Bored Games wesprą spółkę swoim doświadczeniem: w obszarze jej planowanego wejścia na New Connect. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej nastąpiło podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Bored Games, które odbyło się 30 stycznia 2020 roku. - Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki pozwolą na realizację kolejnych założeń jej strategii biznesowej i modelu, realizowanego w grupie RLTY. Pozyskaliśmy do naszego projektu partnera biznesowego, będącego jednym z globalnych liderów w produkcji i dystrybucji zabawek i niedługo finalizujemy prace nad wspólnymi produktami. Niebawem rozpoczniemy etap dystrybucji pierwszej ze wspólnych gier. Pracujemy już nad wydaniem dwóch kolejnych tytułów. Komercyjny sukces będzie bazą dla przygotowań spółki do jej upublicznienia - mówi Sebastian Srebro, prezes Bored Games. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Live Motion Games: Spółka z grupy PlayWay - pozyskał od inwestorów 0,76 mln zł, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Kvarko: Fundusz wspierający innowacyjne startupy naukowe i technologiczne, zainwestował 1 mln zł w spółkę Deepstributed (obejmując 15% udziałów), podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

R22: Wykonało opcję nabycia 30 646 akcji spółki H88 od TCEE Fund III S.C.A. Sicar za łączną cenę 6,82 mln euro, podała spółka. Źródło: ISBnews

Blockchain Lab: Rozpoczyna współpracę z właścicielami łotewskiego studia MadSword, poinformowała spółka. Strony powołają spółkę do której MadSword wniesie zespół i portfolio, a Blockchain Lab zapewni finansowanie. Źródło: ISBnews

CCC: Ponownie przeanalizuje plany przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej (IPO) spółki eobuwie.pl, gdy jej EBITDA przekroczy poziom 50 mln euro, zapowiedziało CCC. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal - akcjonariusze i menedżerowie Ten Square Games - sprzedali łącznie 963 574 akcji, stanowiących 13,31% kapitału, po cenie 230 zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podała spółka. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Wyemituje nie więcej niż 1 mln niezabezpieczonych obligacji serii C o łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł na refinansowanie redukcji śladu węglowego, podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora: Podjęła decyzję w sprawie aktualizacji ceny nabycia udziałów Piano Group zwiększając ją o ok. 14,9 mln zł w efekcie lepszych od prognozowanych wyników tej spółki, podała Agora. Przeszacowanie wartości początkowej udziałów Piano Group nie wpłynie na wynik finansowy Grupy Agora w 2019 r. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Poinformowało o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln zł. Datą wcześniejszego wykupu obligacji będzie dzień płatności odsetek za czwarty okres odsetkowy, który przypada na dzień 1 marca 2020 roku. Pierwotną datą wykupu obligacji serii P był 1 marca 2021 roku. Źródło: ISBnews

Asbis: Zawarł umowę nabycia 40% udziałów spółki Clevetura LLC z siedzibą w High Tech Park w Mińsku (Białoruś) za łączną kwotę 584 tys. USD, podała spółka. Clevetura LLC to białoruski startup, który zaprojektował oraz wprowadził na rynek w 2019 roku pierwszą na świecie intuicyjną klawiaturę Click&Touch opartą na opracowanej i opatentowanej przez siebie technologii Touch on Keys. Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Asbis. Źródło: ISBnews

Games Operators: Zakończył pracę nad trzema nowymi grami i planuje ich premiery, podała spółka. Jednocześnie została rozpoczęta zbiórka na Kickstarter, z której środki wesprą budżet kolejnej gry - "Rustler". Źródło: ISBnews

Kool2Play: Warszawski producent gier w połowie roku zamierza zadebiutować na rynku NewConnect. Spółka z powodzeniem zamknęła sprzedaż akcji serii C. Developer pozyskał łącznie (seria B, C i dofinansowanie w programie GameInn) 3,6 mln zł, które będą przeznaczone na produkcje i marketing trzech autorskich produkcji. Premiera pierwszej z nich - Uragun, planowana jest na przełom drugioego i trzeciego kwartału 2020 r. Źródło: spółka

Blockchain Lab: Podpisał 27 stycznia 2020 roku umowę o rozpoczęciu joint-venture i finansowaniu gry "Lord of Clans" z dwoma założycielami i właścicielami łotewskiego studia MadSword z siedzibą w Rydze oraz dwoma wieloletnimi współpracownikami MadSword. MadSword to globalny producent gier wideo. Firma istnieje na rynku od 8 lat i wyprodukowała łącznie ponad 160 gier wideo, i zatrudnia aktualnie zespół produkcyjny w liczbie 15 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Źródło: spółka

Drageus Games: Podpisał aneks z akcjonariuszem HBI Ventures Sp. z o.o. przedłużającym umowę lockup do posiadanych 200.000 akcji Emitenta o kolejne 6 miesięcy tj. do 31.08.2020r. Pozostałe warunki umowy lock up, opisane przez Emitenta w Dokumencie Informacyjnym z 12.12.2019 roku pozostają niezmienione. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

CD Projekt: CD Projekt Red, twórca serii gier o Wiedźminie, ogłosił, że gra "Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści" ma dzisiaj swoją premierę na konsolę Nintendo Switch, podał CD Projekt. Źródło: ISBnews

Comarch: Marcin Dąbrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Comarch, podała spółka. Źródło: ISBnews

Pyramid Games: Data premiery gry Motorcycle Mechanic Simulator na konsolę Nintendo Switch w sklepie Nintendo eShop została ustalona na 27 stycznia 2020 r. Gra będzie dostępna w Australii, Europie i Ameryce Północnej. Emitent jest producentem Gry. Cena Gry została ustalona na 6,99 USD. Źródło: spółka

No Gravity Games: Data wprowadzenia do sprzedaży gry "Ego Protocol " ("Gra") na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong Kongu została ustalona na dzień 21 lutego 2020 roku, w podstawowej cenie cenie 4,99 EUR/USD. Ego Protocol: Remastered jest to edycja specjalna zrewitalizowanej gry Ego Protocol - niezwykłego i unikatowego połącznia gry zręcznościowej ze strategią czasu rzeczywistego, rodem z innej klasyki gatunku - gier z serii Lemmings. W grze znajdziemy 6 światów oraz 60 poziomów. Mechanika w grze polega na kontrolowaniu robota-drona w taki sposób by pokonał wrogów, unikał zagrożeń oraz doszedł do końca poziomu. Gracz ma kontrolę również nad samym poziomem, w oparciu o znaną kostkę rubika! Może przesuwać i zamieniać kolejność modułów planszy, w taki sposób by pomóc swojemu robotowi, uchronić go przed zagrożeniem, pokonać wrogów oraz dostać się w pozornie niedostępne miejsca. Źródło: spółka

Bloober Team: Spółce został doręczony w dniu dzisiejszym dokument patentu nr US,10,500,488 B2 na wynalazek Spółki pt. "Method of simultaneous playing in single-player video games" udzielony przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) w dniu 9 grudnia 2019 r. Patentowane rozwiązanie będzie implementowane w grach tworzonych przez Spółkę, w tym po raz pierwszy w grze |MEDIUM|. Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania patentu na Wynalazek za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Data premiery gry NoReload Heroes na platformie Nintendo Switch w Japonii to 30 stycznia 2020. W opinii Zarządu sprzedaż gry No Thing na platformie Nintendo Switch w Japonii może mieć wpływ na wynik Spółki w roku 2020 jak i w kolejnych latach. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Data premiery gry Fred3ric na platformie Nintendo Switch została ustalona na 20 lutego 2020 w Europie, Australii i Nowej Zelandii, a także w USA, Kanadzie, Meksyku. Cena gry to 9.99 Euro/9.99 USD. Przedsprzedaż gry rozpocznie się 13 lutego 2020 we wszystkich wyżej wymienionych regionach. Frede3ric to kontynuacja gier Frederic: Resurrection of Music i Frederic 2 Evil Strikes Back. Źródło: spółka

Klabater: Notowany na rynku NewConnect wydawca i producent gier wideo, udostępnił pierwszy z kilku zaplanowanych w tym roku dodatków do gry Crossroads Inn. Od 28 stycznia na platformie Steam dostępne będą Psiaki i Robaki. Koszt DLC to 2,99 USD. Dodatek wprowadza do gry liczne zwierzęta domowe i szkodniki. Kolejne nowości zostaną udostępnione już w lutym. Źródło: spółka

Blue Media: We współpracy z włoską spółką KRUK Italia S.r.l., należącą do Grupy KRUK, wprowadza możliwość szybkiej spłaty zadłużenia online. To nowatorskie rozwiązanie na włoskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Aby klient firmy KRUK Italia S.r.l. mógł skorzystać z opcji szybkich płatności online, musi najpierw zarejestrować się na stronie e-kruk.it. Po wybraniu kwoty spłaty i przekierowaniu do strony Blue Media, klient wybiera opcję płatności i autoryzuje płatność. Obecnie może wybrać kartę płatniczą. Wszystko to zajmuje klientowi dosłownie kilka minut. Źródło: spółka

DobryMechanik.pl: polski startup technologiczny ułatwiający kierowcom wybór i szybkie umawianie wizyty w sprawdzonym warsztacie samochodowym, zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby użytkowników korzystających z portalu. Platformę internetową odwiedziło w ostatnim kwartale 2019 roku co miesiąc ponad 750 tys. osób szukających zaufanego serwisu samochodowego na krajowym rynku warsztatów. Portal na podstawie własnych badań oraz danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) szacuje, że wartość tego rynku wynosi około 36 mld złotych. Źródło: spółka

Microsoft: Podczas zorganizowanego przez Microsoft hackatonu zespół PLL LOT w ciągu zaledwie dwóch dni zbudował aplikację usprawniającą codziennie biurowe czynności, takie jak organizacja spotkań czy zarządzanie kontaktami biznesowymi. Członkowie zespołu zaprosili do udziału uczniów z Liceum im. Staszica w Warszawie, którzy wnieśli do projektu świeże spojrzenie i nowe, innowacyjne pomysły. Źródło: spółka

Pracuj: Dzięki wykorzystaniu możliwości technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego skróciła czas potrzebny do obliczenia milionów rekomendacji stanowisk pracy o 80%. Dzięki temu mogą zaproponować użytkownikom doskonale dopasowane stanowiska dużo szybciej. Możliwości chmury Azure pozwoliły również Grupie Pracuj zwiększyć bezpieczeństwo usług, co jest szczególnie ważne dla firmy przetwarzającej duże ilości wrażliwych danych osobowych. - "Wcześniej zapewnienie wymaganego poziomu ochrony danych było prawie niemożliwe" - wyjaśnia Marek Kowalski, Product Development Manager w Grupie Pracuj. - "Dzięki Azure Data Lake możemy bezpiecznie zarządzać danymi, co jest dla nas niezwykle cenne." Źródło: spółka

BPSC: Podpisało umowę partnerską z firmą Zebra Technologies. Tym samym jeden z wiodących rodzimych dostawców systemu klasy ERP dołącza do Programu PartnerConnect firmy Zebra. Zebra Technologies oferuje innowacyjne rozwiązania IT oraz współpracę z partnerami, które umożliwiają firmom podniesienie wydajności i uzyskanie przewagi rynkowej. Rozwiązania firmy dedykowane są kilku sektorom, w tym między innymi branży handlu detalicznego, magazynowej, transportowej oraz logistycznej i produkcyjnej. Źródło: spółka

Accenture: Dołącza do partnerów merytorycznych akceleratora Accelpoint. AccelUp to uruchomiony przez spółkę Accelpoint program akceleracyjny, który łączy dojrzałe startupy z firmami z branż fintech, insurtech i telco z globalnymi korporacjami. Uczestnicy programu otrzymują bezzwrotne wsparcie finansowe do 200 000 zł i know-how w postaci 100 godzin konsultacji z wybitnymi ekspertami rynkowymi. Mają także możliwość zaprezentowania swojego pomysłu przed gronem przedstawicieli globalnych funduszy VC oraz nawiązania kontaktów biznesowych z partnerami programu. Źródło: spółka

Transition Technologies: Spółka, rozwijająca dla swoich klientów we Francji zaawansowane usługi projektowe m.in. w zakresie rozwoju oprogramowania, uzyskała oficjalną akredytację B&R w tym kraju. Akredytacja potwierdza jakość usług cyfrowych na dynamicznie rosnącym rynku i zwiększa na nim atrakcyjność Transition. Siłą legislacji francuskiej usługi B&R akredytowanych firm stanowią dla innowacyjnego biznesu podstawę do wykorzystania preferencyjnych stawek podatkowych. Źródło: spółka

Play: Dzięki dołączeniu do oferty PLAY NOW TV BOX Eleven Sports 1 w 4K abonenci pakietu SPORT w ofercie z dekoderem mogą przeżywać sportowe emocje w jeszcze wyższej jakości. W ofercie 4K kanału znajdują się między innymi mecze hiszpańskiej LaLiga Santander, mecze niemieckiej Bundesligi oraz wiele innych pozycji programowych, które dostarczą widzom wielu sportowych emocji. Play udostępnił kanał Eleven Sports 1 w 4K w ofercie, z której można korzystać na łączu internetowym od dowolnego operatora. Źródło: spółka

T-Mobile: Zgodnie z danymi prezentowanymi przez portal RFBenchmark, największe prędkości pobierania danych w ciągu minionych 12 miesięcy oferował T-Mobile. Analiza przeprowadzana jest na podstawie wyników testów prędkości wykonywanych przez użytkowników poprzez aplikację RFBenchmark. Jak podaje portal, T-Mobile pierwsze miejsce w ubiegłym roku w kategorii pobierania danych zajął aż 10 razy. Przeciętna prędkość w tym zakresie oferowana przez firmę w 2019 roku w technologii LTE wynosiła 26,09 Mb/s. To do niej należał również rekord pomiarów - ten padł w listopadzie i sięgał 28,4 Mb/s. Na drugiej pozycji znalazł się Orange z rezultatem 25,33 Mb/s, za nim uplasował się Play (24,14 Mb/s), a na końcu rankingu - Plus z wynikiem 20,66 Mb/s. Magentowy operator okazał się liderem również w technologii 3G, która pozwoliła mu na osiągnięcie średniej prędkości pobierania danych na poziomie 4,97 Mb/s. Podobnie jak w przypadku 4G, druga lokata należała do Orange (4,36 Mb/s), a następna - do Play (3,29 Mb/s). Czwarte

miejsce zachował Plus z szybkością transferu w wysokości 3,18 Mb/s. Źródło: spółka

OVHcloud: Wprowadziła do oferty serwerów dedykowanych nową gamę serwerów typu Game. Serwery z oferty Game to maszyny oparte na podzespołach najnowszej generacji i napędzane przez najnowocześniejsze procesory AMD Ryzen 3000, zapewniające najwyższą wydajność. Nową linię docenią twórcy gier video oraz dostawcy platform streamingowych, którzy potrzebują serwerów o potężnej mocy. Źródło: spółka

