Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Transformacja: Polska i europejska branża cyfrowa zaapelowały do premiera Mateusza Morawieckiego o poparcie postulatów dotyczących zwiększenia nakładów finansowych z unijnego budżetu na transformację cyfrową, podała Cyfrowa Polska. Z apelem wystąpił Digital Europe, organizacja reprezentująca europejską branżę cyfrową wraz ze Związkiem Cyfrowa Polska, skupiającym największe firmy sektora nowoczesnych technologii działających w naszym kraju. Sprawa dotyczy tworzonego po raz pierwszy w ramach unijnego budżetu specjalnego funduszu przeznaczonego na rozwój gospodarki cyfrowej. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Na zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa przygotowanych jest zaledwie 8% firm w Polsce. Ponad 2/3 (67%) stosuje różnego rodzaju zabezpieczenia, ale wciąż doskonali się w tym obszarze, wynika z badania Kantar zrealizowanego na zlecenie Volkswagen Financial Services (VWFS). Źródło:ISBnews

Smart home: Polacy coraz bardziej przekonują się do smart home. Tego typu systemy wdrożono w 32% domów wybudowanych w ubiegłym roku. To aż o 9 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej inwestorów instalowało inteligentne alarmy, sterowanie ogrzewaniem i czujniki tlenku węgla - wynika z raportu Oferteo.pl. Najwięcej użytkowników korzystało z pojedynczych, niezcentralizowanych urządzeń. Natomiast najczęściej wskazywanym centralnym systemem sterującym był Apple HomeKit (23% odpowiedzi). Źródło: spółka

Dane: Jak wynika z badań przeprowadzonych niedawno przez firmę Veeam, konsumenci brytyjscy uważają, że dane, które każdy z nich wytwarza niezależnie w ciągu roku, są warte średnio 27 000 funtów brytyjskich (ok. 136 tys. zł). "Każdy z nas zauważył pewnie, że odwiedzając dla przykładu stronę z meblami, niemal natychmiast zostaniemy zaatakowani reklamami sklepów meblowych praktycznie na każdej stronie, którą odwiedzamy. Wygenerowaliśmy jakieś dane o sobie, które ktoś przeanalizował i na ich podstawie dopasował nam reklamę finalnie zarabiając na tym. Im więcej danych udaje się przeanalizować, tym bardziej rośnie ich wartość - ta realna, którą da się przekuć w zysk. A to tylko przykład wykorzystujący proste mechanizmy śledzenia naszej aktywności w sieci. Dużo więcej wartościowych danych kryje się danych, które już zostały wygenerowane, a których jeszcze nie poddano analizie - komentuje Andrzej Niziołek, dyrektor regionalny w Veeam Software, lidera w zakresie profesjonalnych rozwiązań do backupu danych. Źródło:

spółka

Automatyzacja: Firma analityczna Gartner w swojej publikacji przekonuje, że zdecydowana większość obowiązków dzisiejszych managerów zostanie zautomatyzowana za sprawą cyfrowych narzędzi ( w tym tych wykorzystujących AI) już w ciągu 4 najbliższych lat. Może to budzić obawy o utrzymanie dotychczasowej liczebności kadr w przedsiębiorstwach, jednak są one zupełnie nieuzasadnione biorąc pod uwagę problemy z niedostatkiem profesjonalistów - choćby w obszarze finansów i księgowości. W Polsce specjalistów tej profesji brakuje niemal wszędzie, toteż automatyzacja ma być szansą na zwiększenie efektywności ich pracy poprzez sukcesywne ograniczanie "papierologii" i odciążanie od wykonywania żmudnych, powtarzalnych czynności. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Portal RFBenchmark opublikował raport podsumowujący stan Internetu mobilnego w Polsce. Raport obejmuje pomiary użytkowników aplikacji w listopadzie 2019. Ranking został stworzony na podstawie 483490 pomiarów wykonanych przez użytkowników aplikacji mobilnej, T-Mobile po raz piąty z rzędu zajął pierwsze miejsce w kategorii średniej szybkości pobierania. Ponadto ten operator odnotował także średnią najniższą wartość ping, Orange nadal prowadzi w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Analitycy z FortiGuard Labs firmy Fortinet zaprezentowali luki w popularnych modemach wykorzystujących układy firmy Broadcom, które mogą być obecne w ponad 200 milionach urządzeń w Europie. Ponadto specjaliści ostrzegają przed nowymi trojanami atakującymi aplikacje i urządzenia mobilne, a także oprogramowaniem typu ransomware dostępnym w modelu usługowym. Źródło: spółka

Data center: Według danych firmy Vertiv i Ponemon Institute koszt pojedynczego przestoju w pracy centrum danych trwającego 90 minut wynosi przeciętnie około 505 tys. dolarów. Co może być zaskakujące, koszty sprzętowe były jednymi z najniższych zgłoszonych w przypadku przestoju i wynosiły średnio ok. 9 tys. dolarów na jedno zdarzenie. Oznacza to, że późniejsze, następujące po sobie skutki, są często o wiele bardziej dotkliwe, niż koszty wykrycia i usunięcia pierwotnej przyczyny. "Trzeba zdać sobie sprawę także z tego, że konsekwencje przestojów mają wymiar nie tylko finansowy. To także duży problem wizerunkowy dla przedsiębiorstwa, nadszarpnięcie zaufania a nawet odpływ klientów czy też utrata perspektyw biznesowych - mówi Bartłomiej Raab, country manager w Vertiv Poland. Źródło: spółka

Legislacja: Prof. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych uważa, że propozycje zawarte w projekcie rozporządzenia o wirtualnych kasach fiskalnych prowadzą do rażąco nierównego traktowania podatników stosujących kasy rejestrujące w stosunku do podatników, którzy będą mogli stosować kasy wirtualne. "Należy spodziewać się masowego tworzenia nowych podmiotów w celu uniknięcia rygorów przewidzianych dla posiadaczy kas sprzętowych. Wprowadzenie w życie rozporządzenia całkowicie przekreśli polski dorobek legislacyjny w dziedzinie kas rejestrujących, który stał się wzorem dla wielu państw na całym świecie" - uważa Modzelewski. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

T-Mobile Polska: Zmodernizuje łącznie 1600 stacji bazowych do standardu 5G w częstotliwości 2,1 GHz i uruchomi komercyjnie usługi 5G kiedy będzie dysponować urządzeniami pozwalającymi klientom korzystać z nowej generacji, poinformował prezes Andreas Maierhofer. T-Mobile Polska zainwestował 1 mld zł w ubiegłym roku - głównie w rozwój sieci - i przewiduje nie mniejsze nakłady inwestycyjne w kolejnych latach, poinformował prezes Andreas Maierhofer. T-Mobile Polska udostępnia ofertę z gwarancją 30-dniowej możliwości testowania usług, ewentualnego wypowiedzenia umowy i zwrotu pieniędzy, poinformował prezes Andreas Maierhofer. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Odnotował 186 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej (według MSSF16) w IV kw. 2019 r. wobec 15 mln zł straty (według MSR17) rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Orange Polska prognozuje, że EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) wzrośnie r/r w 2020 roku (według danych porównywalnych), poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. Orange Polska jest przekonany, że bieżący rok będzie kolejnym okresem wzrostu, poinformował prezes Jean-François Fallacher. Orange Polska nie wyklucza pozyskania dodatkowych kompetencji w rozwiązaniach chmurowych dla segmentu ICT grupy poprzez akwizycję, poinformowała wiceprezes ds. rynku biznesowego Bożena Leśniewska. Orange Polska dostrzega wpływ koronowirusa na dostawy sprzętu, poinformował szef rynku masowego operatora Mariusz Gaca. Źródło: ISBnews

UPC Polska: Miało 1 483 800 klientów (wzrost o 36 600 r/r), korzystających z 3 167 600 usług (RGU) na koniec 2019 r. (wzrost o 4% r/r), podała spółka. Źródło: ISBnews

Allegro: Celuje we wzrost łącznej liczby ofert do 200 mln (wobec 130 mln na koniec ub.r.) i 20-proc. wzrost liczby sprzedawców ze 140 tys. na koniec ub.r. do końca 2020 r., poinformowała spółka. Ewentualna oferta publiczna Allegro to decyzja właścicieli, zarząd skupia się na systematycznym wzroście jakości usług platformy, poinformował prezes Francois Nuyts. Platforma zainwestuje w tym roku 1 mld zł. Źródło: ISBnews

Operator Chmury Krajowej (OChK), Oracle Consulting: Zawarli umowę o współpracy, której główną ideą jest udostępnienie wszystkim potencjalnym klientom OChK możliwości przenoszenia środowisk informatycznych z ich obecnej infrastruktury do chmury OChK, poinformowało Oracle. Źródło: ISBnews

Grupa IMS: Miała szacunkowo prawie 59 mln zł przychodów, 18 mln zł EBITDA i 9,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 roku, podała spółka powołując się na wstępne dane. Źródło: ISBnews

Moonlit Games: Planuje wydanie dwóch symulatorów w ciągu dwóch lat, poinformował prezes Michał Gardeła. Pierwszy - Model Builder - trafi do sprzedaży na PC w IV kwartale bieżącego roku. Źródło: ISBnews

Eficode: Ogłosił rozszerzenie swojej działalności na Polskę, podała spółka. Źródło: ISBnews

Pixel Crow: Producent gier założony przez Movie Games i Macieja Miąsika, pracuje obecnie nad grą "Total Alarm" i celuje w "szybkie uzyskanie stanu finansowej samowystarczalności" oraz debiut na NewConnect, poinformował ISBnews prezes Pixel Crow i Movie Games Mateusz Wcześniak. Źródło: ISBnews

Polkomtel: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na spółkę ponad 20 mln zł (20 433 226 zł) kary za działania polegające na tym, że brak kolejnego doładowania telefonu na kartę ze strony konsumenta oznaczał utratę niewykorzystanych środków, podał Urząd. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Paweł Kapica zrezygnował z członkostwa w zarządzie, podała spółka. Źródło: ISBnews

PKP Intercity: Z internetowego systemu zakupu biletów e-IC skorzystało dotychczas 100 milionów pasażerów, podał przewoźnik. W 2019 roku liczba biletów sprzedanych przez system e-IC wyniosła 14,5 mln. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Rozważa koncepcję "spółki światłowodowej". Źródło: BDM

Draw Distance: Wypracował blisko 2,4 mln zł przychodów ze sprzedaży netto w 2019 roku. Spółka zakończyła rok z nieznacznym zyskiem. Obecnie prace zespołu koncentrują się nad przygotowaniem najważniejszego projektu - Vampire: The Masquerade - Coteries of New York. Źródło: spółka

Sonka: Wypracowała w 2019 r. przychody w wysokości 2,73 mln zł, oznacza to wzrost o 61% r/r. EBITDA wzrosła o 284% i osiągnęła wartość 867,52 tys. zł. Z kolei zysk netto, w porównaniu z 2018 r., zwiększył się ponad 4-krotnie osiągając wartość 778,65 tys. zł. Miniony rok to czas pracy nad kluczowymi projektami, których owoce spółka będzie zbierać w pierwszych kwartałach 2021 r. Źródło: spółka

Siemens: Po raz trzeci kieruje do studentek uczelni technicznych program "Inżynierki 4.0" oferujący nowe możliwości podniesienia kwalifikacji zwiększające ich szanse na rynku pracy. "Dzięki programowi Inżynierki 4.0 chcemy pomóc uzdolnionym studentkom nauczyć się zarządzać swoją karierą. Dajemy im bezpieczne środowisko do testowania różnych opcji w praktyce. Pod okiem doświadczonych mentorek i na bazie empirycznej mogą świadomie podjąć decyzję odnośnie swojej przyszłości" - mówi Dominika Bettman, prezes Siemens Polska. Źródło: spółka

Oracle: Ogłosił rozszerzenie partnerstwa z firmą Microsoft w zakresie łączenia chmur obliczeniowych, uruchamiając nową lokalizację dla połączonych regionów Oracle i Microsoft w Amsterdamie. Źródło: spółka

Loando Group: W styczniu pośredniczyło w udzieleniu ponad 22 tys. pożyczek online. Większość zobowiązań zaciągnięto za pomocą urządzeń mobilnych. Mniejszą popularnością cieszyły się urządzenia desktopowe, tj. komputery osobiste. Z usług Loando Group korzystały głównie młode kobiety (25-34 lata), absolwentki szkół średnich, zamieszkujące miasta do 250 tys. mieszkańców. W tym miesiącu 93% konsumentów spłaciło swoje zobowiązania na czas. Źródło: spółka

SAP: Zapewnił, że będzie rozwijać oraz zapewniać wsparcie dla SAP S/4HANA do końca 2040 roku. Natomiast do końca roku 2027 będzie utrzymane wsparcie dla wszystkich najważniejszych aplikacji z rodziny SAP Business Suite 7, z opcją przedłużenia okresu wsparcia dla tej grupy produktów do końca 2030 roku. Źródło: spółka

Carbon Studio: W 2019 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły ponad 2 mln zł, co oznacza blisko 130 - proc. wzrost, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto osiągnął poziom ponad 1,1 mln zł, w porównaniu do niecałych 0,34 mln zł rok wcześniej. Tylko w czwartym kwartale ubiegłego roku przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 0,48 mln zł, co oznacza 45 - proc. wzrost, w porównaniu do czwartego kwartału 2018 roku. Studio kontynuuje realizację planu rozwoju i stabilizacji finansowej swojej działalności. Źródło: spółka

Continental: Buduje nowy zakład produkcji czujników radarowych w New Braunfels w Teksasie. W nową fabrykę Continental planuje zainwestować około 100 milionów euro w ciągu najbliższych trzech lat. Źródło: spółka

ESL: Wraz z agencją The Story Mob oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłosiła trzecią edycję Global Esports Forum, która odbędzie się 27 lutego br. GEF to szczyt dla liderów biznesu z sektora sportów elektronicznych i nie tylko - to obowiązkowy punkt na mapie wydarzeń inwestorów, analityków, mediów oraz osobistości spoza branży. Źródło: spółka

OVH: Dziennik ekonomiczny Les Echos tradycyjnie wskazał osoby, które wniosły największy wkład w rozwój francuskiej gospodarki. Nagrodą Grand Prix de l'Economie uhonorowany został w tym roku Octave Klaba, Polak, który założył we Francji firmę OVHcloud - obecnie największego europejskiego dostawcę rozwiązań chmurowych, a zarazem jedyną firmę z Europy zaliczaną do Top 10 przedsiębiorstw chmurowych na świecie. Źródło: spółka

SAS: Lider analityki biznesowej w partnerstwie z The Heart, korporacyjnym venture studio budującym z korporacjami nowe spółki technologiczne oraz Mastercard organizują konkurs Startup Cup powered by SAS. Uczestnicy turnieju powalczą o nagrodę główną w wysokości 10 tys. USD. Zwycięzcy otrzymają również bezpłatny dostęp do oprogramowania SAS, pomoc w kontakcie z potencjalnymi klientami, promocję swoich usług i wsparcie merytoryczne. Źródło: spółka

Prime Bit Games: Zarząd szacuje, iż spółka w IV kwartale 2019 r. uzyska przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 960 tys. zł, co oznacza osiągnięcie przychodów całorocznych na poziomie ok. 1,82 mln zł. Jednocześnie zarząd szacuje wynik netto w IV kwartale 2019 r. na poziomie ok. 400 tys. zł oraz w całym 2019 r. na poziomie ok. 320 tys. zł. Szacunek oparty jest na informacji o dotychczas zaksięgowanych zdarzeniach gospodarczych. Źródło: spółka

Mobile Industrial Robots, Universal Robots: Zainwestują wspólnie 36 mln USD w budowę największego na świecie hubu dla robotów współpracujących. Firmy współdzielić będą 32 000 m2 w mieście Odense, sercu szybko rozwijającego się klastra robotyki w Danii. Inwestycję wspiera amerykańska spółka-matka Teradyne. Źródło: spółka

KurJerzy.pl: Jedna z pierwszych platform do porównywania cen i zamawiania usług kurierskich ma już za sobą pierwszą dekadę funkcjonowania. W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży usług kurierskich wyniosły 6,6 mln zł i były o 50% wyższe w porównaniu do 2018 roku. Wypracowano również niemal 2 mln zł marży. Źródło: spółka

Oracle: Dodając pięć nowych regionów chmurowych, firma wykonała kolejny krok w kierunku realizacji ambitnego planu ekspansji regionalnej. Uruchomione zostały lokalne regiony w Arabii Saudyjskiej (Dżudda), Australii (Melbourne), Japonii (Osaka), Kanadzie (Montreal) i Holandii (Amsterdam). Wszystkie regiony już działają i są dostępne w Oracle Cloud Console. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Oracle otworzył 10 regionów chmurowych, a dzięki dodaniu pięciu nowych chmura Oracle 2 Generacji jest dostępna w 21 całkowicie niezależnych lokalizacjach. Firma jest na najlepszej drodze do tego, aby do końca 2020 roku mieć 36 regionów chmurowych. Oracle planuje mieć co najmniej dwa regiony w każdym strategicznym kraju, w którym prowadzi działalność, a nowe regiony stanowią duży krok w kierunku osiągnięcia tego celu. Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Korea Południowa, Indie i Brazylia również będą dysponować dwoma regionami do końca 2020 roku. "W ciągu ostatnich kilku lat chmura Oracle Cloud intensywnie się

rozwijała. Pierwsze dwa regiony Gen 2 Cloud powstały w USA, a kolejne w Londynie i Frankfurcie" - komentuje Tomasz Przybyszewski, regionalny dyrektor sprzedaży Oracle Cloud w Polsce i na Ukrainie. "Opracowaliśmy również podejście umożliwiające nam realizację naszego planu, który zakłada szybkie spełnianie wymagań przedsiębiorstw na całym świecie. Zautomatyzowaliśmy wszystkie etapy budowy regionu, co pozwala nam na szybką ekspansję bez szkody dla jakości i spójności. Dostępne są również połączenia między chmurą Oracle i Microsoft Azure w coraz większej liczbie ośrodków. Wstępnie skonfigurowane łącza o dużej przepustowości i niskich opóźnieniach pomiędzy chmurowymi regionami Oracle i Microsoft działają obecnie we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, Toronto, Londynie i Amsterdamie, a wkrótce powstanie ich znacznie więcej" - dodał. Źródło: spółka

SAS: Riad Gydien, starszy wiceprezes stanie na czele regionu EMEA. Będzie odpowiadał m.in. za rozwój biznesu w Polsce. Firma zamierza skupić się na doskonaleniu doświadczeń klientów. Źródło: spółka

Creepy Jar: O blisko 20% wzrosły przychody ze sprzedaży produktów Creepy Jar w czwartym kwartale ubiegłego roku. W całym 2019 r. sprzedaż na tym poziomie zwiększyła się o ponad 50% osiągając blisko 7 mln zł. Na koniec kwartału spółka zwiększyła stan gotówki w kasie do 6,17 mln zł (z 4 mln zł na koniec III kw. 2019 r.). Źródło: spółka

LUG: Przychody Grupy w IV kw. 2019 wyniosły 47,25 mln zł, o 16,4% więcej niż w III kw. 2019 r. To był drugi najlepszy przychodowo kwartał w historii firmy. Znacząco, bo o 10,1%, wzrosły przychody z eksportu analizując kw./kw. W skali całego 2019 roku, poziom przychodów z eksportu wyniósł 60,4%, przybliżając spółkę do celu strategicznego jakim jest 75% udziału eksportu w sprzedaży w 2021 r. "Czwarty kwartał ub.r. był okresem intensywnej pracy nad wzmocnieniem eksportu. Dzięki internacjonalizacji chcemy uniezależnić się od trudnej koniunktury i zmiennych warunków na poszczególnych rynkach. Rozwijamy i optymalizujemy produkty i usługi, które pomogą nam odpowiedzieć na popyt na rynkach zagranicznych oraz zwiększyć konkurencyjność naszych rozwiązań" 0 skomentował prezes Ryszard Wtorkowski. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa IMS: Będzie rekomendować wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok, przeznaczając na ten cel kwotę do 6,28 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Źródło: ISBnews

Spyrosoft: Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zatwierdziła dokument informacyjny spółki i podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Husarnet: LT Capital, fundusz typu pre-seed i seed zrealizował swoją drugą inwestycję. Ponad 1 mln zł trafiło do krakowskiej spółki, twórcy zdecentralizowanej sieci VPN do bezpiecznej komunikacji z robotami, gotowej do przemysłowych wdrożeń, poinformował fundusz. Dzięki pozyskanym środkom polski startup zamierza do końca 2020 r. rozpocząć realizację 5 projektów typu proof of concept z dużymi, globalnymi korporacjami. Źródło: ISBnews

Geewa: Fundusz MCI.TechVentures sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w spółce w ramach akwizycji przez Applovin Corporation, będącej spółką portfelową globalnego funduszu private equity - KKR, podano w komunikacie. Źródło:ISBnews

MCI Capital: Otrzymał od akcjonariuszy oferty sprzedaży 945 259 akcji, podała spółka, powołując się na dane Noble Securities. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 rok, podał operator. Źródło: ISBnews

IQ Partners: Podjął działania mające na celu zmianę dotychczasowej strategii działalności Spółki, które doprowadzą do zmiany na działalność w zakresie wydawania i produkcji gier na VR oraz tworzenia aplikacji extended reality (XR). W związku z powyższym spółka nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym PunkPirates za cenę równą 5 000 zł. PunkPirates jest obecnie właścicielem gier Escape Room VR oraz Escape Room VR: Stories. Źródło: spółka

Grupa CCC: Zgodnie z przyjętą strategią GO.22, wdraża projekty digitalizacji i automatyzacji w firmie, w tym robotyzację procesów biznesowych. W siedzibie spółki rozpoczął pracę robot OLAF, który weryfikuje zgodność rachunków kontrahentów z numerami zgłoszonymi na tzw. Białej Liście (udostępnianej przez Ministerstwo Finansów). W niedługim czasie będzie również uczestniczył w migracji danych do SAP oraz wysyłaniu korespondencji finansowej. Jest to pierwszy robot CCC przygotowany w technologii UiPath i kolejny krok w procesie transformacji cyfrowej Grupy prowadzącej do usprawniania procesów i poprawy rentowności. Źródło: spółka

Drageus Games: Ma aneks do umowy z akcjonariuszem Radosławem Mrowińskim przedłużającym umowę lockup do posiadanych 250 000 akcji o kolejne 6 miesięcy tj. do 31.08.2020r. Źródło: spółka

Jujubee: Podwyższa kapitał zakładowy w drodze emisji 75 000 nowych akcji serii J z ceną emisyjną w wysokości 4,25 zł za jedną akcję. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Złożył wniosek w ramach programu Kreatywna Europa, komponent: Media, obszar dofinansowania: Developer Gier Video. Głównym celem projektu jest produkcja i wydanie gry o tytule: "Violett&Friends". Czas realizacji projektu to kwiecień 2020 - marzec 2022. Wartość projektu to 300 000 euro. Wnioskowana kwota to 150 000 euro. Źródło: spółka

People Can Fly: Game Informer to jeden z największych na świecie magazynów piszący o grach. Dla deweloperów pojawienie się na okładce tego pisma stanowi niezwykłe wyróżnienie. Zaszczyt ten już po raz trzeci spotkał twórców ze studia , których najnowsza produkcja - Outriders - trafiła na tzw. "jedynkę" najnowszego numeru. Outriders to kolejna gra polskiego studia, która została uhonorowana w ten sposób. Wcześniej na okładce Game Informera mogliśmy zobaczyć Bulletstorm i Gears of War: Judgment. Najnowsza produkcja PCF to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2020 roku. Outriders zadebiutuje pod koniec tego roku m.in. na najnowszej generacji konsol - PlayStation 5 i Xbox Series X oraz PC. Gra dostępna będzie również dla posiadaczy PlayStation 4 oraz Xbox One. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asbis Enterprises: Podpisał umowę z TCL i został oficjalnym, wyłącznym dystrybutorem słuchawek oraz zestawów słuchawkowych tej firmy w 12 krajach: Rosji, Białorusi, Kazachstanie, Armenii, Kirgistanie, Ukrainie, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie i Tadżykistanie, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa IMS: Wdraża usługę audiomarketingu w salonach obuwniczych sieci Wojas, podał IMS. Źródło: ISBnews

PlayWay: Zakończył proces certyfikacji gry House Flipper na konsole Xbox One oraz Playstation 4, podała spółka. Wstępna data premiery gry na ww. konsolach planowana jest w dniach 27-28 lutego 2020 r. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Rozpoczął prerejestrację do mobilnej wersji gry "Gwint" na system Android, podała spółka. Premiera gry na tę platformę została ustalona na 24 marca. Źródło:ISBnews

Sygnity: Zawarło z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) umowę usług serwisu i modyfikacji dla Systemu Gospodarki Własnej instytucji, podała spółka. Źródło: ISBnews

Play: Biblioteka National Geographic Play dostępna dla abonentów Play Now TV Box w pakiecie Podstawowym została wzbogacona o produkcje w rozdzielczości 4K. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: Po przeprowadzeniu udanych testów wśród abonentów na stałe wprowadził nowe funkcje TimeShift, CatchUP i reStart do oferty i dekoderów satelitarnych Evobox HD i Evobox LITE. Nowości umożliwiają użytkownikom wygodne korzystanie z telewizji: przewijanie, zatrzymywanie, cofanie i oglądanie wybranych programów od początku, a także wracanie do wybranych programów nawet do 7 dni od ich emisji. Źródło: spółka

Summa Linguae: Odwołała prognozę skonsolidowanych wyników za 2019 r. Szacuje, że skonsolidowane przychody netto w 2019 r. wyniosły ok. 46,2 mln zł. Źródło: spółka

Atman: Jako pierwszy operator data center na polskim rynku wprowadził do swojego portfolio rozwiązanie Deep Security do ochrony serwerów. Technologia uznanej japońskiej firmy Trend Micro do tej pory wykorzystywana była przez duże firmy. Dzięki współpracy z Atmanem również organizacje mające niewielkie środowiska serwerowe będą mogły istotnie zwiększyć swój poziom ochrony przed atakami hakerskimi i złośliwym oprogramowaniem. Źródło: spółka

Bloober Team: Spółka zależna Bloober Team NA zawarła umowę licencyjno - dystrybucyjną ze spółką NA Publishing Inc. z siedzibą w Tokio, Japonia, na dystrybucję gry "Blair Witch" w wersji cyfrowej oraz pudełkowej na platformę PlayStation 4 na terytorium Japonii. Źródło: spółka

7Levels: Wyznaczył na 12 marca datę premiery gry inbento na platformie Nintendo Switch. Źródło: spółka

Drageus Games: Otrzymał potwierdzenie od Nintendo o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Skull Rogue" na konsolę Nintendo Switch na dzień 28 lutego. Źródło: spółka

No Gravity Games: Data wprowadzenia do sprzedaży gry "Alder's Blood " na konsolę Nintendo Switch została ustalona na 13 marca. Źródło: spółka

Logitech: Wprowadza na rynek kamerę StreamCam - zaprojektowaną z myślą o streamerach i twórcach internetowych. Oferuje ona wideo 1080p / 60 fps, łączność USB-C i elastyczne opcje montażu. Używana z oprogramowaniem Logitech Capture jest idealna do streamowania, ponieważ udostępnia od dostęp do takich funkcji kamery jak automatyzacja ekspozycji, kadrowanie i stabilizacja, dzięki czemu twórcy mogą skupić się tylko i wyłącznie na tworzeniu treści. Źródło: spółka

HAMMER: Pancerne nowości marki takie jak Explorer oraz Iron 3 wchodzą do oferty sieci sklepów Telakces.com. Źródło: spółka

Cherrypick Games: W II kwartale 2020 r. zaprezentuje oparty na inteligentnych rozwiązaniach, autorski system Cherrystream. Zadaniem systemu będzie wsparcie powstawania gier, tak aby umożliwić interakcję pomiędzy streamerem a publicznością. Cherrystream będzie serwisem w pełni niezależnym od platform streamingowych. Projekt został zrealizowany przez spółkę w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Deweloper prezentuje ponadto pierwsze wyniki z fazy testów najnowszego tytułu - Solitaire, czyli nowej wersji znanego na całym świecie pasjansa. Gra z tygodnia na tydzień notuje coraz wyższe zainteresowanie wśród graczy. W ostatnim tygodniu stycznia zainstalowało ją trzy razy więcej użytkowników niż miesiąc wcześniej. Tytuł zanotował także ośmiokrotny wzrost kluczowego wskaźnika, który mówi o odsetku graczy dokonujących mikropłatności. DAU (dzienna liczba aktywnych graczy) jest obecnie dwukrotnie wyższy niż na początku grudnia ub. roku. Tytuł zadebiutuje na przełomie II/III kw. 2020 roku.

Źródło: spółka

Red Hat: Platforma Enterprise Linux 8 została udostępniona jako dedykowane rozwiązanie Red Hat Enterprise Linux 8 for SAP Solutions w wersji działającej na serwerach IBM Power Systems (z procesorami POWER9). Źródło: spółka

OKI Europe: Wprowadziła na rynek nowe, inteligentne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 MC883 o bardzo dużej wydajności kopiowania i druku w kolorze, z konfigurowalnym, kolorowym 7 calowym ekranem dotykowym oraz inteligentnym oprogramowaniem, które umożliwia elastyczne, wydajne i bezpieczne przechwytywanie dokumentów, współpracę i zarządzanie. Źródło: spółka

Samsung Electronics: Zaprezentował Galaxy Z Flip, nowy składany smartfon będący deklaracją przyszłości. Do jego produkcji wykorzystano niespotykany dotąd rodzaj składającego się szkła, dzięki któremu Galaxy Z Flip dosłownie nagina prawa fizyki. Smartfon wyposażono w wyświetlacz o wielkości 6,7 cala, który składa się tworząc stylowe i kompaktowe urządzenie, idealnie mieszczące się w dłoni . Za sprawą innowacyjnego zawiasu Hideaway Hinge i dedykowanego UX, Galaxy Z Flip oferuje nowe sposoby przechwytywania, udostępniania i odbioru treści. Galaxy Z Flip -- od stylowego wyglądu po elastyczną obsługę aparatu -- otwiera nową dekadę innowacyjnych składanych urządzeń mobilnych. Źródło: spółka

Samsung Electronics: Zaprezentował serię Galaxy S20 - nowe smartfony klasy premium, które zmieniają sposób w jaki rejestrujemy i dzielimy się otaczającą nas rzeczywistość. Smartfony Galaxy S20 wprowadzają zupełnie nowy moduł aparatu fotograficznego, który łączy zaawansowaną sztuczną inteligencję z największą jak dotąd, stworzoną przez firmę Samsung, matrycą, by zapewnić najwyższej jakości zdjęcia. Ponadto seria Galaxy S20 sprawia, że każda czynność, jaką użytkownicy wykonują na swoich smartfonach jest przyjemniejsza - od słuchania muzyki, po oglądanie wideo i mobilny gaming. Źródło: spółka

S&T: Zakończył główny etap wdrożenia zintegrowanego systemu POS (Point Of Sales) na Stadionie Poznań. W ramach kontraktu S&T docelowo wyposaży 85 stanowisk gastronomicznych i handlowych w nowy sprzęt i oprogramowanie, umożliwiające realizację nawet 240 transakcji na minutę. Źródło: spółka

Poly: Podczas targów Integrated System Europe 2020 zaprezentowało rozwiązanie Poly Lens, platformę chmurową do zarządzania urządzeniami końcowymi UC oraz analizy zbieranych przez nie danych. Dzięki Poly Lens firmy mogą lepiej zrozumieć w jaki sposób, gdzie i kiedy pracownicy wykorzystują urządzenia do komunikacji Poly, a w efekcie skuteczniej optymalizować procesy komunikacji w firmie. Poly Lens dostarcza także informacje przydatne do zarządzania wykorzystaniem sal konferencyjnych. Źródło: spółka

Falcon Games: Zawarł dwie umowy sprzedaży praw do gier komputerowych, za łączną kwotę 60 000 zł: 1. umowy z Glob Games Studio, na podstawie której spółka dokonała sprzedaży praw autorskich do preprodukcji gier komputerowych o tytułach MicroMan oraz Party Crasher Simulator; 2. umowy z Glob Games Studio na podstawie której spółka dokonała cesji praw do gry Tales of Tomorrow. Koszt wytworzenia zbytych praw wynosił łącznie 39 000,0 zł. Z uwagi na zawarcie umowy sprzedaży praw do preprodukcji MicroMan oraz umowy cesji praw do gry Tales of Tomorrow, umowy z Ultimate Games związane z tymi grami zostały rozwiązana za porozumieniem stron. Zarząd spółki oświadcza, że w dalszym ciągu prowadzi stałą współpracę z Ultimate Games przy pozostałych grach. Źródło: spółka

Red Dev Studio: Zawarł umowę z No Gravity Games na wydanie sześciu gier, których producentem będzie Red Dev Studio. Partner biznesowy wprowadzi tytuły do sprzedaży w wersji na Nintendo Switch. Umowa przewiduje także możliwość ich wydania przez No Gravity Games na inne platformy. Szczegółowy harmonogram premier zostanie ogłoszony wkrótce. Źródło: spółka

T-Bull: Najnowsza produkcja InfiniteCorp, która niedawno zadebiutowała w fazie pre-rejestracji na urządzeniach mobilnych już w najbliższym czasie trafi na platformę Steam. Źródło: spółka

Draw Distance: Pracuje nad narzędziem narracyjnym, które umożliwi tworzenie zaawansowanych gier fabularnych przy użyciu silnika Unity. Spółka realizuje projekt w ramach programu GameINN. Jego wartość opiewa na ponad 7,9 mln zł, z czego 5,3 mln zł pochodzi z unijnego dofinansowania. Źródło: spółka

Konica Minolta: Rozszerzyła rodzinę kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych bizhub i-Series o trzy modele A3: bizhub C450i, bizhub C550i oraz bizhub C650i. Źródło: spółka

Setanta: All In! Games, z którą jest w trakcie połączenia, podała że sprzedaż gry Tools Up!, której podmiot ten jest wydawcą, osiągnęła poziom 60 000 egzemplarzy. Dotychczasowa sprzedaż pozwoliła tym samym na pokrycie kosztów produkcji i marketingu gry. Źródło: spółka

Revolut: Łączy siły z Autopay, systemem do szybkich i automatycznych płatności online na autostradach. W ramach wspólnej akcji nowi użytkownicy Autopay, którzy jako źródło płatności ustawioną mają kartę Revolut, mogą zyskać łącznie do 30 zł zwrotu za dwa przejazdy na autostradzie A1 (AmberOne) na odcinku między Toruniem a Gdańskiem. Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące