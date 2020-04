Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zawiesił od 31 marca bieg terminu składania ofert wstępnych w aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podał UKE. Po upływie okresu zawieszenia, termin składania ofert wstępnych będzie biegł dalej. Źródło: ISBnews

Raport: Kontynuowanie realizacji zleceń pomimo kryzysu deklaruje 88% przedsiębiorstw, przy czym najlepiej przygotowana na trudności jest branża informatyczna, wynika z badania przeprowadzonego dla Oferteo.pl. Źródło: ISBnews

E-commerce: W Polsce aż 78% konsumentów, którzy dokonali zakupu internetowego na raty, wybiera taką metodę płatności ponownie. Wśród branż, w których trend ten jest najbardziej widoczny, są m.in. elektronika, dobra luksusowe i e-usługi, wynika z danych PayU. Źródło: ISBnews

Legislacja: Sejm skierował projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładający wprowadzenie rozwiązań, zapewniających obywatelom i przedsiębiorcom załatwienie sprawy urzędowej bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy, do dalszych prac w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Źródło: ISBnews

E-commerce: Globalizacja przyzwyczaiła konsumentów oraz firmy do możliwości kupowania towarów z całego świata ze świadomością, że w ciągu nawet kilku dni znajdą się one pod konkretnym adresem. Jednak w dobie pandemii już 34% polskich przedsiębiorstw ma kłopoty z otrzymywaniem na czas zamówionych produktów od podwykonawców, podał DHL Express Polska, powołując się na dane Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Problemy dotykają nie tylko biznesu, ale i indywidualnych konsumentów, dlatego gwarancja sprawnej dostawy będzie stawać się ważniejsza od niskiej ceny, ocenił dyrektor zarządzający Tomasz Buraś. Źródło: ISBnews

Sprzęt elektroniczny: Ratalna sprzedaż laptopów w marcu i na początku kwietnia 2020 r. wzrosła aż o 825%, a notebooków o 566% r/r, poinformował Santander Consumer Bank (SCB). Źródło: ISBnews

Cloud: Planowane jest tymczasowe skrócenie 30-dniowego terminu na wydanie przez właściwy Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) opinii w zakresie możliwości wykorzystania publicznych chmur obliczeniowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Źródło: ISBnews

ICT: Pandemia koronawirusa przyczyniła się do ekspresowej edukacji rynku i społeczeństwa w zakresie potrzeb cyfrowych i do wzrostu cyberataków co w średniej i dłuższej perspektywie przełoży się na zwiększone zapotrzebowanie na usługi i produkty ICT oraz cyberbezpieczeństwa, wynika z analizy przygotowanej przez Instytut Kościuszki przy udziale Związku Cyfrowa Polska. W krótkim okresie sektor ICT z uwagi na szok popytowy może jednak doświadczyć spadków. Źródło: ISBnews

Raport: Pandemia coraz mocniej daje się we znaki polskim firmom - z przeprowadzonego właśnie przez dhosting.pl oraz agencję SW Research badania wynika, że spadek przychodów odnotowała już niemal połowa przedsiębiorstw, zaś w przypadku co trzeciej wyniósł on ponad 50%. O swoją przyszłość martwią się nie tylko przedstawiciele najbardziej dotkniętych kryzysem branż: usług, handlu czy turystyki. Pesymistyczne nastroje spowodowane stratami panują także w sektorze motoryzacyjnym, produkcji czy transporcie. Nic więc dziwnego, że biznes tnie koszty i szuka oszczędności. Jak się okazuje - nie tylko, w kosztach związanych z utrzymaniem biur czy kadry pracowniczej ale równie często w obszarze wydatków na usługi i rozwiązania IT. Wniosek? W dobie kryzysu firmy korzystać będą z takich, które mogą być rozliczane na bieżąco i nie wymuszają długotrwałych zobowiązań, nawet jeśli miałoby to być niekorzystne wobec dostawców chmury, oprogramowania czy usług hostingowych. Źródło: spółka

Cyberobrona: Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zrzeszeni w Cisco Talos zaobserwowali znaczny wzrost aktywności na polu ataków phishingowych, wykorzystujących sytuację związaną z koronawirusem w takich kategoriach, jak wypuszczanie do sieci złośliwego oprogramowania (tzw. malware). Na popularności zyskują również, niestety, kampanie phishingowe, czyli te polegające na podszywaniu się pod konkretne osoby lub instytucje, które jako ,,przynętę' wykorzystują materiały o tematyce COVID-19. Źródło: spółka

E-commerce: Polacy postanowili doposażyć się w narzędzia niezbędne do zdalnej pracy i nauki. Wzrost sprzedaży ratalnej online w segmencie komputerów przenośnych, laptopów i notebooków, to ponad 1300 procent. Santander Consumer Bank sprawdził, jak epidemia koronawirusa oraz wynikające z niej obostrzenia wpłynęły na zakupy ratalne Polaków w kategorii RTV/AGD. Analitycy porównali dane sprzedażowe produktów kupowanych na raty online w marcu i na początku kwietnia minionego oraz obecnego roku. Źródło: spółka

Raport: Po pandemii sektor ICT może stać się kołem napędowym polskiej gospodarki. Państwo jednak musi go wesprzeć Pandemia koronawirusa przyczyniła się do ekspresowej edukacji rynku i społeczeństwa w zakresie potrzeb cyfrowych. W średniej i dłuższej perspektywie przełoży się to na zwiększone zapotrzebowanie na usługi i produkty ICT oraz cyberbezpieczeństwa. Jednak w krótkim okresie sektor doświadczy spadków - wynika z analizy przygotowanej przez Instytut Kościuszki przy wsparciu Związku Cyfrowa Polska. Eksperci prognozują, że wsparty przez państwo sektor ICT może rozruszać polską gospodarkę po kryzysie i rekomendują rozwiązania, które mogą w tym pomóc. To m.in. wdrożenie pożyczek technologicznych, wprowadzenie bonów na cyberbezpieczeństwo oraz ulg podatkowych. Źródło: spółka

Social media: Z analizy grupy LTTM (LifeTube, TalentMedia, Mellon Media) wynika, że sponsorowane treści influencerów publikowane w czasach pandemii (od 12 marca) nadal spotykają się z bardzo dobrym odbiorem widzów (średnio ponad 97% łapek w górę). Odnotowano również skokowy wzrost popularności i "interaktywności" influencerów: wyświetlenia wzrosły o 16,6%, czas oglądania o 21,6%, a interakcje społecznościowe o 23,6%. Największy procentowy wzrost odnotowano w liczbie komentarzy pod filmami - o 48,6%. Analiza objęła 850 kanałów YouTube zrzeszonych w grupie LTTM. Youtuberzy zanotowali o 133,6 milionów wyświetleń więcej w marcu niż w lutym, a ich łączny czas oglądania wydłużył się o 15,5 miliona godzin. Największy skokowy wzrost zaobserwowany został w interakcjach społecznościowych - w marcu widzowie wygenerowali prawie 10 milionów więcej "łapek", udostępnień i komentarzy niż w poprzednim miesiącu. Źródło: spółka

Cyberobrona: Firma Check Point opublikowała raport dotyczący płatności online i za pomocą kart płatniczych. Obecnie 75% Polaków posiadających karty w polskich bankach deklaruje, że płaci częściej kartą niż gotówką. Oszustwa w sektorze detalicznym szybko rosną, a cyberprzestępcy atakują terminale w punktach sprzedaży (PoS) jak i transakcje online, aby ukraść miliony danych z dowodów tożsamości i kart kredytowych. Jak wskazują analitycy firmy Check Point cyberprzestępcy wyczuwają ten nowy trend - blisko 17% organizacji w Polsce padło w tym roku ofiarą zwiększonej aktywności hakerów i trojana bankowego DRIDEX. Tymczasem w ostatnich tygodniach hakerzy wykorzystują motyw koronawirusa używając ataki phishingowe - alarmują analitycy Check Point Research. Eksperci zwracają uwagę, że cyberprzestępcy próbują wykorzystać nieuwagę milionów użytkowników podszywając się pod najpopularniejszy na świecie serwis z filmami - Netflix, wskazuje raport. Źródło: spółka

Cyberobrona: Coraz więcej firm na świecie dostrzega znaczenie nowoczesnych sieci. Badania firmy Forrester na zlecenie VMware wykazały jednak, że firmom brakuje spójnej strategii w zakresie ich budowania, co może narazić je na kosztowne cyberataki. 45% ankietowanych ekspertów ds. IT i cyberochrony uważa, że taka wspólna strategia, opracowana zarówno przez IT, działy sieciowe i cyberbezpieczeństwa , pozwoliła by znacząco ograniczyć liczbę cyber-incydentów, wycieków danych i przyspieszyłaby identyfikację nowych zagrożeń. Stanisław Bochnak z VMware Polska alarmuje, że kompleksowe działania są potrzebne jak nigdy. We współczesnym świecie ochrona tylko własnego środowiska już dawno nie wystarcza, a COVID-19 spowodował, że ten perymetr został w bardzo krótkim czasie całkowicie ,,podziurawiony" od środka - mówi. Sami ankietowani przyznali jednak, że jest to zadanie trudne w realizacji. 84% z nich mówi wprost - firmowe działy informatyczne nie mają dobrych relacji i nie planują wspólnych działań. Źródło: spółka

Huawei: Podtrzymuje chęć uzyskania niezależnych certyfikacji w Polsce, poinformował ISBtech dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska Ryszard Hordyński. "W Huawei wierzymy, że cyberbezpieczeństwo jest kwestią czysto techniczną. W pełni zgadzam się z panem Marcinem Cichym - prezesem UKE, który z swojej niedawnej wypowiedzi położył ogromny nacisk na kwestie związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury 5G. Od dawna deklarujemy naszą gotowość do testowania rozwiązań z obszaru infrastruktury 5G, w celu uzyskania niezależnych certyfikacji" - powiedział ISBtech Hordyński. Źródło: ISBtech

InteliWISE: Marcin Strzałkowski, szef spółki, wskazuje że przewiduje kontynuację wzrostu zainteresowania rozwiązaniami AI, wdrażanymi "pod klucz" przez InteliWISE. Wiele firm chce automatyzować część procesów "tu i teraz", obawiając się kolejnego "lock-down'u" czy fali zachorowań. Zgadza się z ekspertami, którzy uważają iż wydarzenia ostatnich tygodni radykalnie przyspieszą zmienią nastawienie firm do automatyzacji procesów. Źródło: ISBtech

Bank Pocztowy: Planuje uruchomić w maju br. ofertę dla agrobiznesu, a w III kw. br. możliwość w pełni zdalnego założenia konta przy wykorzystaniu biometrii, poinformował ISBnews.TV prezes Robert Kuraszkiewicz. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Szacuje, że zanotował 9 075 194 USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kw. r.fin. 2019/2020 (styczeń - marzec 2020) wobec 7 787 623 mln USD rok wcześniej, podała spółka. Klienci LiveChat Software mogą już korzystać z integracji z Apple Business Chat - nowym kanałem komunikacji, dzięki któremu użytkownicy mogą kontaktować się bezpośrednio z firmami, wykorzystując aplikację "Messages" dostępną w produktach Apple, podała spółka. Źródło: ISBnews

Kino Polska TV: Odnotowało 18,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 36,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Games Operators: Podtrzymuje plan debiutu nowej gry "112 Operator" na 23 kwietnia i zamierza przedstawiać kolejne gry co dwa tygodnie, poinformował prezes Bartek Gajewski. Źródło: ISBnews

Datawalk: Odnotował 11,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 13,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Action: Umożliwia polskim firmom sprzedaż przez swoją platformę Sferis.pl, poinformował wiceprezes Sławomir Harazin. Źródło: ISBnews

T-Bull: Miał łącznie 10 mln pobrań swoich gier w marcu, podała spółka. Łączna liczba pobrań całego portfolio przekroczyła 475 mln. Spółka zanotowała wzrost liczby pobrań o ponad 40% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19, mogą skutkować zwiększeniem popytu na gry elektroniczne, a w konsekwencji także zwiększeniem przychodów T-Bull, podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora: Porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie przejściowej obniżki kosztów wynagrodzeń w grupie o 20% przez 6 miesięcy, podała spółka. Łączne oszczędności z tego tytułu szacowane są na ok. 25 mln zł. Źródło: ISBnews

Grupa R22: Uruchomiła nową markę hostingową cyber_Folks, która docelowo zintegruje wszystkie marki hostingowe Grupy, zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej, podała spółka. Źródło: ISBnews

CI Games: Skonsolidowana wartość sprzedaży za I kwartał 2020 r. szacowana jest na 11,4 mln zł, podała spółka. CI Games sprzedało 575 tys. sztuk gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" (od dnia premiery do końca marca br.), a szacowane przychody z jej sprzedaży wyniosły ok. 39 mln zł. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Sprzedaż gry "Green Hell" studia osiągnęła poziom ok. 580 tys. sztuk, podała spółka. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Łączne przychody ze sprzedaży gry "Alder's Blood" wynoszą ok. 300 tys. zł i przewyższyły już koszty produkcji i wydania gry o ok. 50%, podała spółka. Źródło: ISBnews

The Dust: Epidemia choroby COVID-19 może skutkować wzrostem popytu na gry elektroniczne, a w konsekwencji zwiększeniem przychodów The Dust, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa CCC: Uruchomiła e-commerce dla klientów z Węgier i Austrii poprzez witrynę ccc.eu, podała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Podjął decyzję o przygotowaniu i niezwłocznym złożeniu w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A, podała spółka. To konsekwencja braku wystarczającej frekwencji do przegłosowania rozłożenia spłaty obligacji serii A na raty na WZO, które miało odbyć się 23 kwietnia. Vivid Games w związku ze złożeniem żądania wykonania opcji określonej w umowach pożyczek przez Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego wyemituje nowe akcje, podała spółka. Źródło: ISBnews

Versum: "Szacujemy, że w najbliższych tygodniach wartość usług sprzedanych za pomocą bonów wyniesie 5 mln zł. Obecnie obsługujemy blisko 50 tysięcy specjalistów hair&beauty. Ponad 11 tys. z nich już skorzystało z formy pomocy, jaką zaoferowało Versum. Uruchamiamy też platformę e-commerce dla salonów, co pozwoli im na sprzedaż online, np. kosmetyków. Zamknięcie salonów, nie musi oznaczać ich końca. Cyfryzacja branży umożliwia przeniesienie części usług do online i zachowanie płynności finansowej w czasie kryzysu." - komentuje Sebastian Maśka, CEO Versum. Źródło: ISBtech

Movie Games: Najnowsza gra została bardzo dobrze przyjęta przez graczy. Drug Dealer Simulator w dniu premiery osiągnął pierwsze miejsce globalnej sprzedaży gier w serwisie Steam. Koszty poniesione na wytworzenie gry pokryły się w niespełna godzinę od światowej premiery. Gra znajduje się wśród najlepiej sprzedających się gier na świecie i zbiera bardzo dobre oceny graczy, którzy w ponad 90% pozytywnie oceniają tytuł. Źródło: ISBtech

R22: Otrzymała indywidualną interpretację związaną z zastosowaniem tzw. IP Box, czyli ulgi umożliwiającej preferencyjne opodatkowanie dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej. Dzięki niej zyski osiągane dzięki autorskim platformom Redlink oraz EmailLabs będą opodatkowane stawką 5%. W odniesieniu do rozliczenia podatkowego za 2019 r. oznacza to niższe zobowiązanie CIT o 1,2 mln zł. Źródło: spółka

Brand24: 3066 aktywnych klientów narzędzia na koniec I kw. 2020, wyhamowanie spadku liczby klientów w poszczególnych miesiącach I kw. 2020 (od -113 w 01.2020 do -49 w 03.2020); oczekiwany pozytywny wpływ wznowienia monitoringu danych z serwisów Facebook i Instagram, zmian w narzędziu oraz - potencjalnie - pandemii koronawirusa na poziom liczby klientów w II kw. 2020. Źródło: spółka

Scanye: Do 3. edycji programu akceleracyjnego Association and CPA.com Startup Accelerator zakwalifikowała się polska aplikacja do szybkiego księgowania faktur Scanye, która pomaga też w obliczu epidemii koronawirusa w pracy zdalnej. Źródło: spółka

HPE: Firma podjęła decyzję o przekształceniu tegorocznej formuły HPE Discover Las Vegas - corocznej konferencji technologicznej - z wydarzenia fizycznego na wirtualne. W tym celu uruchomiona zostanie platforma HPE Discover Virtual Experience do transmisji wydarzenia online oraz zapoznania się z materiałami on-demand, w odpowiednim dla klientów i partnerów czasie. Konferencja rozpocznie się w dniu 22 czerwca. "Jestem dumny z naszego zespołu. Tworzymy jedyne w swoim rodzaju wirtualne doświadczenie, które pozwoli nam dotrzeć do globalnej publiczności w sposób inny, niż kiedykolwiek wcześniej. To także okazja dla naszych klientów i partnerów na jasne spojrzenie w przyszłość, by wspólnie móc rozwijać się i wyjść z tego okresu jeszcze silniejszym" - mówi Antonio Neri, prezes i dyrektor generalny w Hewlett Packard Enterprise. Jestem przekonany, że wirtualne wydarzenie HPE będzie wartościowym doświadczeniem cyfrowym dla całej branży IT - podkreśla Neri. Źródło: spółka

P4: Spółka całkowicie zależna od Play Communications sfinalizowała ustanowienie trzyletniej dodatkowej linii kredytowej w wysokości do 1,2 mld zł na okres trzech lat, podała spółka. Zarząd Play Communications zdecydował o wypłacie okresowej dywidendy brutto w wysokości 1,65 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Mastercard: Stał się udziałowcem Polskiego Standardu Płatności (PSP), operatora BLIK-a, podały spółki we wspólnym komunikacie. Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym to ostatni etap formalny procesu zapoczątkowanego podpisaniem listu intencyjnego o strategicznej współpracy w grudniu 2018 roku. Obecnie PSP ma 7 udziałowców, z których każdy posiada równą liczbę udziałów. Oprócz Mastercard są to Alior Bank, Bank Millennium, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Santander Bank Polska. Źródło: ISBnews

Gremi Media: Korzystając z prawa pierwszeństwa wynikającego z umowy inwestycyjnej, podpisały umowę z akcjonariuszem e-Kiosk, w wyniku której nabyły 28,14% akcji e-Kiosk za 2,4 mln zł, podała spółka, która teraz posiada 78,146% kapitału. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 27,4 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,78 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 2,09 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), Alior Bank: Ogłaszają nabór innowacyjnych projektów w ramach inicjatywy RBL_START #COVID-19. Program, skierowany do startupów, ma wspierać realizację najlepszych pomysłów. Projekty można zgłaszać do 26 kwietnia, podał PZU. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Akcjonariusze zdecydują o łącznie 4,16 mln USD dywidendy za 2019 r., tj. o 0,075 USD dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 6 maja br. Źródło: ISBnews

PlayWay: Zawiązanie spółki Trigger Labs. Źródło: spółka

Games Operators: Zadebiutował na głównym rynku GPW. Źródło: spółka

Play: Nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniami Rotary oraz Rotaract i uruchomił akcję społeczną ZdolniZdalni. Celem projektu jest pomoc najbardziej potrzebującym w pozyskaniu sprzętu niezbędnego do kontynuowania nauki w domu. Play, jako inicjator akcji, już przekazał kilkadziesiąt laptopów Stowarzyszeniom, które trafią do ZHR i uczniów szkoły w Swarzędzu, podała spółka. Play w ramach akcji "#zostańwdomu" opublikuje serię krótkich filmów z pomocą duetu Marii Winiarskiej i Zofii Zborowskiej-Wrony, podał operator. Play będzie uczył seniorów m.in. jak korzystać z podstawowych aplikacji, doładować konto lub zapłacić fakturę online, czy też obsługiwać komunikatory. Źródło: ISBnews

Asseco: Bezpłatnie udostępnia pakiety usług IT do zdalnego kontaktu z pacjentem, podała spółka. Placówki medyczne będą mogły bezpłatnie do 31 lipca korzystać z moduł Teleporada, który wykorzystując technologię komunikacji audiowizualnej pozwoli lekarzom na udzielanie porad w sposób zdalny i zapewni dostęp do cyfrowej dokumentacji medycznej pacjenta. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Premiera gry "Observer System Redux" na konsole nowej generacji planowana jest na IV kw. 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Allegro: Małe lokalne firmy, na których działalność negatywnie wpłynęła trwająca pandemia, mogą teraz za darmo sprzedawać swoje produkty przez Internet na Allegro Lokalnie, poinformowało Allegro. Źródło: ISBnews

Sonka: Gra "911 Operator Deluxe Edition" zadebiutuje na Nintendo Switch 1 maja br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Wprowadził do oferty całkowicie zdalny i zautomatyzowany proces wnioskowania o pożyczkę z wykorzystaniem Foto ID. Weryfikacja klienta będzie odbywała się za pomocą selfie, podał bank. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Podpisał umowę ze spółką Skillz Inc. na rozwój mobilnego e-sportu dla wiodącej platformy gier mobilnych - Skillz, poinformowała spółka. Docelowo firmy planują wydać razem od dwóch do pięciu gier. Źródło:ISBnews

Klabater: Zapowiedział rozbudowany dodatek do "Crossroads Inn" zatytułowany "Nora", który będzie dostępny od 28 kwietnia na platformach Steam oraz GOG.com, podała spółka. Źródło: ISBnews

InPost: Rozpoczął oferowanie usługi InPost Fulfillment dzięki któremu cały proces związany z zamówieniem danego produktu dzieje się "na zewnątrz" poza siedzibą stacjonarną sklepu, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultima Ratio: Elektroniczny sąd arbitrażowy zawarł strategiczne partnerstwo ze spółką LawBiz Technology - właścicielem kompleksowego narzędzia do przygotowania i obsługi umów cywilnoprawnych, platformy Umownik, podała spółka. Źródło: ISBnews

PrimeBit Games: Zaplanował premierę płatnej wersji gry "Cave Man Chuck" na platformy Windows Store (PC) oraz Xbox One na 23 kwietnia, podała spółka. Cena sprzedaży wyniesie 4 USD. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Ma umowy wydawnicze z Inlogic Software s.r.o. na wydanie gier: "Kids: Animal Colouring" i "Pool Pro 2" na platformę Nintendo Switch, podała spółka. Przewidywane daty premier obu gier na platformie Nintendo Switch to czerwiec - lipiec 2020 r. Źródło: ISBnews

Carrefour Polska: Wprowadził dodatkowe usługi w związku z COVID-19, podała spółka. Sieć wprowadziła do swojej oferty e-grocery usługę click&collect dla zakupów spożywczych, opcję zamówienia gotowych koszyków zakupowych z dostawą kurierską dostępną w całej Polsce, a w sklepach stacjonarnych uruchomiła zakupy na telefon. W celu ograniczania kolejek do kas i skrócenia czasu dokonywania zakupów, Carrefour rozszerza usługę Scan&Go. Źródło: ISBnews

TMobile: Wprowadza kolejny kanał zdalnej obsługi - konsultanci T-Mobile odpowiedzą na zapytania tekstowe klientów również przez aplikację WhatsApp. Źródło: spółka

Zortrax: Producent sprzętu dla zawodowych sportowców Athletics 3D z Grenoble we Francji, na co dzień pracujący na drukarkach 3D spółki aktywnie wspiera walkę z pandemią COVID-19 w swoim kraju. Oprócz drukowania masek i przyłbic, firma zaangażowała się również w stworzenie interaktywnej mapy ułatwiającej kontakt pomiędzy potrzebującym szpitalem, a deklarującym chęć pomocy właścicielem drukarki. Źródło: spółka

SoftwareHut: Dołączyła do programu Microsoft wspierającego szkoły w zdalnym nauczaniu. Wśród partnerów inicjatywy oprócz SoftwareHut znalazły się takie firmy jak T-Mobile oraz Operator Chmury Krajowej. Programiści SoftwareHut przeszkolili do tej pory ponad 800 pedagogów z korzystania z bezpłatnego pakietu Microsoft Office 365 dla Edukacji. Pilotażowe warsztaty odbyły się na początku kwietnia, a obecnie eksperci z SoftwareHut doradzają nauczycielom, jak najlepiej korzystać z udostępnionych narzędzi. Źródło: spółka

Santander Bank Polska: Już ponad 660 tys. klientów założyło profil zaufany za pośrednictwem banku. W ciągu miesiąca klienci banku skorzystali z autoryzacji profilem zaufanym ponad pół miliona razy. W marcu klienci Santander Bank Polska założyli ponad 80 tys. profili zaufanych. Źródło: spółka

Cherrypick Games: Podpisał umowę na rozwój mobilnego e-sportu dla wiodącej platformy gier mobilnych - Skillz. Amerykańska platforma i warszawskie studio wspólnie opracują mobilne wersje e-sportowe gier Solitaire: Wildlife Adventures oraz Touchdown Hero. Docelowo firmy planują wydać razem od dwóch do pięciu gier. Źródło: spółka

Platforma Blockchain BIK: Umożliwia klientom polskich banków otrzymywanie zmian regulaminów produktowych drogą elektroniczną. Cyfrową komunikację z klientem zapewnia innowacyjna technologia blockchain, która gwarantuje bezpieczne przechowywanie dokumentów oraz spełnia wymogi prawne trwałego nośnika informacji. Platforma Blockchain BIK to rozwiązanie opracowane przez ekspertów Biura Informacji Kredytowej, wykorzystujące technologię polsko-brytyjskiego fintechu, firmy Billon. Źródło: spółka

Dentsu Aegis Network Polska: Odbyła się sesja finałowa inicjatywy "e-Ideathon. Do Something Great", w ramach której pracownicy grupy pracowali nad społecznymi i biznesowymi wyzwaniami związanymi z epidemią COVID-19. Źródło: spółka

Samsung Electronics: Zaprezentowała nowy smartfon Galaxy M21, z potężną baterią o pojemności 6000 mAh, wyrazistym wyświetlaczem sAMOLED i dającym ogromne możliwości aparatem 48 MP. Galaxy M21 wyposażono w wyświetlacz FHD+ Super AMOLED o przekątnej 6,4-cala, który oferuje żywe i wyraziste kolory oraz pojemną baterię 6000 mAh wspierającą szybkie ładowanie 15W. W ramach najnowszej promocji Samsung Premia, przy zakupie Galaxy Watch Active2 można otrzymać zwrot nawet 300 zł na konto. Promocji podlegają urządzenia Galaxy Watch Active2 zakupione w okresie 14.04 - 10.05 2020 r. u jednego z partnerów handlowych Samsung. W ramach promocji kupujący mogą odzyskać 300 zł zwrotu na swoje konto w przypadku zakupu modelu Galaxy Watch Active2. Źródło: spółka

Santander Consumer Multirent: W odpowiedzi na trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa przygotował kolejne udogodnienia dla swoich klientów i partnerów. Umowy leasingowe można już podpisać w czasie wideorozmowy przez ogólnodostępne komunikatory, a dealerzy samochodowi mają możliwość wnioskowania o odroczenie spłaty rat kapitałowych swoich zobowiązań. Źródło: spółka

KIDS&Co.: W okresie pandemii, gdy sytuacja zmusza nas do pozostania w domu i pracy zdalnej, pracownikom trudno zaproponować jakiekolwiek udogodnienia pozapłacowe. Dotychczas atrakcyjne dla pracowników benefity jak karta multisport, owocowe czwartki, kursy językowe, czy dofinansowanie przejazdów obecnie tracą sens. Na rynku pojawiła się nowa usługa oferowana przez sieć przedszkoli- Wirtualne Pokoje opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i dla uczniów klas 1-3. Usługa jest w pełni dostosowana do obecnej sytuacji pandemicznej w Polsce. Źródło: spółka

Huawei: P40, P40 Pro i P40 Pro+, najnowsze flagowe smartfony marki, zostały uznane za najlepsze fotograficzne smartfony 2020 roku przez międzynarodowe stowarzyszenie wydawców mediów fotograficznych TIPA. To czwarty rok z rzędu, kiedy smartfony Huawei z serii P otrzymują prestiżową nagrodę TIPA Awards, tym razem w edycji 2020. Rusza nowa odsłona akcji Huawei "Pobieraj i wygrywaj". Użytkownicy sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery mogą otrzymać Punkty Huawei za pobranie co najmniej dwóch z nowej puli 20 aplikacji obecnych w sklepie firmy. Codziennie aż 5000 osób może wygrać Punkty Huawei, które można wykorzystać na zakupy różnych usług mobilnych Huawei. Akcja potrwa do 23 kwietnia 2020 roku. Źródło: spółka

SimulaM: Spółka z grupy PlayWay, która stoi za grą "Jestem Jezusem Chrystusem", wprowadza na rynek nową grę - Arkę Noego. Arka Noego, realistyczna gra symulacyjna inspirowana historiami z Księgi Rodzaju Biblii. Gracz może być jak Noah i budować słynny statek, ratować (polować) zwierzęta i przetrwać podczas największej powodzi. Źródło: spółka

Ericsson: Pozyskał umowę z British Telecom obejmującą wdrożenie sieci bazowej 5G. Źródło: spółka

HP: Prezentuje nowe laptopy HP ProBook 445 G7 i HP ProBook 455 G7 stworzone z myślą o rozwijających się firmach i specjalistach pracujących zdalnie. Są to pierwsze biznesowe urządzenia HP wyposażone w najnowsze procesory z serii AMD Ryzen(TM) 4000. Nowe ProBooki posiadają także wiodące funkcje producenta i rozwiązania bezpieczeństwa HP, takie jak HP Sure Start, HP Sure Sense, HP Privacy Camera i opcjonalne HP Sure View Gen 3. Źródło: spółka

Autenti: Fintech, który stworzył platformę do podpisywania i autoryzowania dokumentów online - będzie korzystał z usług Bluerank. Agencja marketingu internetowego zadba o pozycjonowanie Autenti w Internecie.

BNP Paribas Bank Polska wdrożył rozwiązanie e-podpisu na platformie self-service Autenti, która pozwala na podpisywanie dokumentów bez konieczności ich fizycznej wymiany między bankiem a klientem. Dzięki nowej platformie bank może wysyłać dokumenty drogą elektroniczną, a klienci mogą podpisywać je przez internet, korzystając ze smartfonu, tabletu czy komputera. Źródło: spółka

Orange Polska, Carrefour Polska, STU Ergo Hestia: Znalazły się wśród firm nagrodzonych w III edycji konkursu Stena Circular Economy Award. Konkurs promuje najlepsze praktyki z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego, zwiększając świadomość tych ważnych społecznie i ekonomicznie zagadanień. "W dzisiejszych czasach liczy się efektywne i mniej schematyczne myślenie o tym, jak zwiększać pozytywny wpływ produktów i usług na otoczenie. Tego typu zachowania i strategie, uwzględniające ideę gospodarki obiegu zamkniętego, będą miały wielkie znaczenie, gdy po pokonaniu epidemii, gospodarka zacznie się z powrotem rozpędzać" - mówi przewodniczący Jury konkursu Stena Circular Economy Award Piotr Bruździak. Źródło: spółka

Grupa Energa: Zbada nowe możliwości ładowania pojazdów elektrycznych, wykorzystując do tego własną infrastrukturę oświetleniową. Grupa Energa szuka nowych rozwiązań, które pozwolą rozbudować infrastrukturę niezbędną do rozwoju polskiej elektromobilności. Źródło: spółka

Emenago: Polska firma postanowiła wesprzeć restauratorów udostępniając im nowe, całkowicie darmowe oprogramowanie do zamówień online, z którego mogą skorzystać wszystkie lokale gastronomiczne w Polsce. Delivery Bot to wirtualny pracownik do przyjmowania zamówień na wynos przez Facebook Messengera dedykowany zarówno dużym restauracjom ze stolicy, jak i lokalom z małych miejscowości. Oprogramowanie pozwala na ekspresowe i bezpłatne wdrożenie rozwiązania przez lokal i przyjmowanie zamówień oraz płatności online. Restauratorzy będą mogli zaoszczędzić w ten sposób na wysokich opłatach prowizyjnych, pobieranych często od dużych i znanych portali, które stanowią nawet wartości zamówienia. Pomysłodawcą i dostawcą darmowego oprogramowania jest wrocławski startup, który po obowiązkowym zamknięciu lokali, postanowił wesprzeć restauratorów w zapewnieniu ciągłości biznesu poprzez realizację zamówień na wynos. Źródło: spółka

wsparciedlaszpitala.pl: Blisko 400 zarejestrowanych firm i darczyńców, setki tysięcy przekazanych produktów - to pierwsze efekty działania platformy, która ma na celu szybkie i sprawne skoordynowanie możliwości udzielenia szpitalom koniecznego w czasie pandemii wsparcia. Potrzeby placówek są jednak nadal ogromne. Szpitale codziennie zgłaszają kolejne listy niezbędnych im artykułów. Twórcy platformy liczą, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu uda się wspomóc leczenie osób dotkniętych epidemią oraz zabezpieczyć zdrowie personelu medycznego. Aby tak się stało, konieczne są zgłoszenia nowych darczyńców, którymi mogą zostać zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Źródło: spółka

TCL Electronics: Ogłosił wyniki finansowe za rok 2019 r. Firma osiągnęła rekordowe obroty w wysokości 46,99 mld HKD, co oznacza przyrost o 3,1% w porównaniu z poziomem z 2018 r., który wyniósł 45,58 mld HKD. Źródło: spółka

Polcom: Carrefour Polska, realizując założenia globalnego planu strategicznego "Carrefour 2022", podjął decyzję o migracji infrastruktury IT na środowisko chmury obliczeniowej. Jednym z dostawców data center w Polsce jest firma Polcom. Jest to ważny krok w drodze do wyższej elastyczności biznesowej i dojrzałości technologicznej, który ułatwi zarządzanie w tym obszarze i wpłynie na dostępność systemów dla klientów Carrefour Polska. Źródło: spółka

Astro-Moduły: W ramach dofinansowanego z Funduszy Europejskich firma opracuje gotową gamę rozwiązań do satelitów, które inżynierowie będą mogli wykorzystać w projektowanych przez siebie konstrukcjach. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz operująca w sektorze kosmicznym spółka Astronika podpisały umowę na realizację projektu w ramach realizowanego z Funduszy Europejskich konkursu Szybka Ścieżka - Technologie kosmiczne. W projekcie wartym niemal 10 mln zł, aż 75% dofinansowania pochodzić będzie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Źródło: spółka

BeCREO Technologies: Twórcy Scottie Go!, pierwszej na świecie gry do nauki programowania, łączącej kartonowe klocki do układania kodu z darmową aplikacją na platformy mobilne, bezpłatnie udostępniają szkołom i uczniom korzystającym z edukacji zdalnej platformę i aplikację Scottie Go! Dojo. Uczniowie i nauczyciele mogą teraz sami wydrukować zestaw klocków do nauki programowania, oraz korzystać ze wszystkich funkcjonalności aplikacji Scottie Go! Dojo i Platformy Scottie Go! w domu. Źródło: spółka

Epson: Nabywcy nowych urządzeń, w tym wybranych modeli drukarek EcoTank, WorkForce, WorkForce Pro, skanerów czy drukarek igłowych, za darmo mogą wydłużyć okres gwarancyjny do 3 lub nawet 5 lat. Źródło: spółka

Play: W czasie epidemii koronawirusa wielu seniorów dotyka nie tylko izolacja społeczna, ale także wykluczenie cyfrowe. Brak wiedzy na temat nowych technologii w tej sytuacji może utrudniać między innymi kontakt z bliską rodziną. Z pomocą przychodzi Play. Sieć komórkowa w ramach akcji #zostańwdomu uczy osoby starsze, jak korzystać z nowych technologii. Źródło: spółka

UPC Biznes: Przygotowało dla przedsiębiorców specjalny e-book: "Jak zbudować obecność firmy w sieci", by pomóc swoim klientom rozwinąć działalność w internecie. Źródło: spółka

Alior Bank: Rozwija wachlarz usług umożliwiających bankowanie z domu. Do swojej oferty wprowadził całkowicie zdalny i zautomatyzowany proces wnioskowania o pożyczkę z wykorzystaniem FOTO ID. Weryfikacja klienta będzie odbywała się za pomocą selfie. Źródło: spółka

Cisco: Jak wynika z dwunastej edycji badania Great Place To Work, Cisco zostało najlepszym miejscem pracy w Polsce trzeci rok z rzędu, w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 500 pracowników. Firma została także uhonorowana tytułem "Legendy", przyznawanym przedsiębiorstwom, które przynajmniej po raz piąty z rzędu wzięły udział w badaniu i znalazły się w gronie laureatów. Źródło: spółka

Samsung: Zaprezentował nowy stylowy tablet Galaxy Tab S6 Lite z nowym rysikiem S Pen do sporządzania notatek i kreatywnych zastosowań oraz wyświetlaczem gwarantującym niezwykłe wrażenia podczas rozrywki. Źródło: spółka

SES: De Boer Marine, wiodąca holenderska firma specjalizująca się w nawigacji morskiej i urządzeniach komunikacyjnych, oferuje obecnie swoim międzynarodowym klientom morskim niezawodne zarządzane usługi transmisji danych, dzięki wykorzystaniu globalnej platformy Skala (Skala Global Platform) należącej do SES Networks. Rozwiązania te zapewniają załogom i armatorom nieprzerwany kontakt z rodziną i znajomymi. Klienci De Boer Marine będą mogli korzystać z efektywnego kosztowo rozwiązania komunikacyjnego, które zmniejsza ryzyko operacyjne i koszty. Źródło: spółka

Riot Games: Po świetnym przyjęciu wersji na komputery osobiste, rozszerzył platformy, na których gracze mogą toczyć swoje pojedynki w darmowym Teamfight Tactics. Popularny auto-battler jest już dostępny dla każdego na smartfonach i tabletach z systemami Android oraz iOS. Dodatkowym smaczkiem jest możliwość gry multiplatformowej, pomiędzy graczami pecetowymi / użytkownikami komputerów Mac, a mobilnymi, w ramach wspólnego konta Riot. Wkrótce rozpocznie się również pierwszy globalny turniej TFT - Mistrzostwa Teamfight Tactics: Galaktyki, w którym udział wezmą zawodnicy z całego świata, walczący o pulę nagród wynoszącą 200 tys. dolarów. Źródło: spółka

