Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

5G: W Szwecji przyjęte zostały zmiany w przepisach w zakresie przeprowadzania oceny dostawców sprzętu 5G, a pomimo to sąd uznał, że sposób przeprowadzenia oceny budzi zastrzeżenia. W Polsce na chwilę obecną w ogóle nie ma takich kryteriów. Innymi słowy nie ma nawet kryteriów, w oparciu o które ocena taka miałaby być przeprowadzona. W sposób oczywisty generuje to poważne ryzyko zaskarżenia aukcji i jej wstrzymania lub unieważnienia. W konsekwencji spowoduje to poważne opóźnienia w uruchomieniu usług w technologii 5G, poinformował ISBtech prof. dr hab. Maciej Rogalski z Uczelni Łazarskiego i kancelarii prawnej Rogalski i Wspólnicy. Źródło: ISBtech

E-commerce: Ponad połowa (57%) Polaków nie chce czekać na produkty zamówione przez internet dłużej niż dwa dni, a 15% spodziewa się ich następnego dnia, wynika z badania CBRE. Sposobem dostawy, któremu ufamy najbardziej, są Paczkomaty. Źródło: ISBnews

Reklama: Wartość netto rynku reklamowego w Polsce po trzech kwartałach 2020 r. wyniosła niemal 6,1 mld zł, co oznacza spadek o 11,7% w stosunku do takiego samego okresu 2019 r., wynika z najnowszego raportu ,,Rynek Reklamy i Mediów", przygotowanego przez analityków Publicis Groupe Polska. Reklamodawcy przenoszą budżety do internetu, który zwiększył swój udział w rynku do 42,2%. Udział telewizji i internetu wzrósł z 81% w 2019 do 85% w br. Wartość wydatków na reklamę telewizyjną spadła po III kw. 2020 r. o 15,5%, czyli o 475 mln zł. Źródło: spółka

Chatboty: 34% respondentów, biorących udział w badaniu agencji Symetria, wybiera kontakt z chatbotem, a nie z człowiekiem. Źródło: ISBtech

Cyberobrona: Hakerzy podszywają się pod kurierów firm Amazon, DHL i FedEx wysyłając e-maile na temat przesyłek. W ten sposób chcą zmusić internautów do ujawnienia ich danych finansowych i osobowych - ostrzegają analitycy Check Point. W okresie wyprzedaży Black Friday i Cyber Monday tego typu oszustwa wzrosły o 440%. Źródło: spółka

Inwestowanie: Nowe badanie przeprowadzone na zlecenie eToro - platformy inwestycyjnej ze zróżnicowanymi aktywami finansowymi - wskazało, że 80% Polaków w wieku od 18 do 34 lat chciałoby zainwestować pieniądze i poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą tego, jak i gdzie to zrobić. W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszy się aktualnie inwestowanie na całym świecie, eToro planuje wzmocnić swoje zaangażowanie w relacje z polskimi inwestorami. Źródło: spółka

Cyberobrona: Trend Micro Incorporated opublikował wyniki badania z których wynika, że w ciągu mijającego roku 23% globalnych przedsiębiorstw padło ofiarą co najmniej siedmiu ataków infiltrujących ich sieci lub systemy. Zdecydowana większość (83%) badanych firm oceniła, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy prawdopodobieństwo wystąpienia takich ataków jest ,,umiarkowane" lub ,,duże". Źródło: spółka

Cyberobrona: Acronis opublikował raport Acronis Cyberthreats za rok 2020, będący szczegółowym przeglądem obecnego krajobrazu zagrożeń i prognoz na nadchodzący rok. Zagadnienie cyberbezpieczeństwa stało się jeszcze bardziej istotne z powodu przejścia wielu osób na tryb pracy zdalnej z powodu pandemii COVID-19. Acronis ostrzega, że rok 2021 przyniesie wzrost cyberzagrożeń, ponieważ przestępcy zmieniają podejście do ataków: z szyfrowania danych na ich uprzednią eksfiltrację. Ransomware nadal będzie głównym zagrożeniem: ransomware Maze stanowił prawie połowę wszystkich znanych przypadków ataków w 2020 roku. Raport Acronis Cyberthreats wskazuje na rosnącą tendencję cyberprzestępców, którzy próbują zmaksymalizować swoje zyski finansowe. Nie zadowalają się wyłącznie zbieraniem okupów w celu odszyfrowania zainfekowanych danych, a kradną także dane poufne - a czasem żenujące - przed samym ich zaszyfrowaniem. Następnie grożą, że publicznie udostępnią skradzione pliki, jeśli ofiara nie zapłaci okupu. Acronis donosi, że

cyberprzestępcy w 2020 roku ujawnili dane ponad 1000 firm po ataku oprogramowaniem ransomware. Trend ten ma przyśpieszyć w nadchodzącym roku, a taka metoda działania staje się podstawową taktyką przestępców. "Bardziej niż w jakikolwiek innym roku, na przestrzeni ostatnich lat, rok 2020 pokazał olbrzymią liczbę wyzwań dla specjalistów IT, organizacji i usługodawców, którzy ich wspierają" - zauważył Stas Protassov, współzałożyciel firmy Acronis i prezes ds. technologii. Źródło: spółka

Cyberobrona: Cyberprzestępcy wykorzystali pandemię do swoich celów - liczba różnego rodzaju cyberataków była nawet 4 razy wyższa w ciągu wiosennego lockdownu niż przed pandemią - wynika z raportu 2020 Cyber Threatscape, opracowanego przez Accenture. Praca zdalna na szeroką skalę, pośpieszna transformacja cyfrowa czy okrojone ze względu na pandemię budżety, zwiększają podatność organizacji na cyfrowe zagrożenia. Może to skutkować drugą falą cyberataków, jeszcze większą i bardziej dotkliwą niż wcześniejsza. Nowa rzeczywistość zmieniła nie tylko skalę, ale także profile ataków hakerskich i stosowane techniki. Wiele firm nie jest gotowych na nowe zagrożenia. Atrakcyjnym celem ataków stały się organizacje działające w obszarze zdrowie, instytucje finansowe oraz media. Źródło: spółka

E-commerce: Według danych z ankiety dotyczącej zakupów świątecznych w 2020 roku, przygotowanych przez AdColony dla agencji Mobiem, nawet 6 na 10 badanych polskich użytkowników korzysta z telefonu do robienia zakupów. Na pytanie, jaki wpływ ma według respondentów reklama mobilna na ich proces zakupowy, uczestnicy badania najczęściej odpowiadali, że bardzo istotny (54%). Ponad 7 na 10 badanych konsumentów dodatkowo stwierdziło, że kupiłoby produkt na swoim urządzeniu mobilnym bezpośrednio przez reklamę, gdyby okazał się dla nich odpowiednio dobrany. Co więcej, aż 44% uczestników badania przyznało, że kupiło produkt poprzez angażującą reklamę. Źródło: spółka

IT: Pandemia nie zatrzymała dynamicznego rozwoju nowoczesnej przestrzeni biurowej w Katowicach. W tym roku zostanie tam oddane do użytku ponad 66 tys. m2 powierzchni, co będzie rekordowym wynikiem - wskazują dane CBRE. Najwięcej nowych biur powstaje w okolicy ulicy Chorzowskiej oraz w ścisłym centrum miasta. Popyt napędzają przede wszystkim firmy z sektora usług dla biznesu oraz IT. Pandemia Covid-19 sprawiła także, że coraz więcej globalnych firm baczniej zaczyna przyglądać się Polsce w kontekście przeniesienia swoich centrów wsparcia biznesu do naszego kraju. Źródło: spółka

Trendy IT: 45% firm na świecie, w związku z pandemią, zamierza więcej procesów biznesowych zlecać swoim kontrahentom niż wykonywać samodzielnie. To skłoniło firmę 7N, do sporządzenia kolejnej edycji zestawienia najlepszych lokalizacji dla outsourcingu usług IT. Eksperci wzięli pod uwagę aż 13 kryteriów. Po ich uwzględnieniu w gronie top 50 krajów Polska plasuje się na 10. miejscu na świecie i 4. w Europie. "Wyniki raportu stoją w sprzeczności z ogólnym przekonaniem, jakoby Polska dysponowała ogromnymi zasobami programistów gotowych pracować nieco taniej niż ich zachodni koledzy. Wielu z nich to wysokiej klasy fachowcy już zaangażowani w atrakcyjne projekty, więc potencjalnym nowym graczom nie jest łatwo pozyskać zdolnych polskich pracowników. Polski rynek IT jest najbardziej rozwinięty w regionie. Panuje u nas większa rywalizacja o zasoby ludzkie niż w krajach sąsiednich, co powoduje, że wypadamy w ogólnym zestawieniu niżej niż Czechy czy Węgry. - zauważa Jakub Strzemżalski, Vice President IRD w firmie 7N.

Prasa: Sprzedaż dzienników w X spadła r/r o 17,4% do 463,7 tys. sztuk - wyniaka z danych ZKDP. Rozpowszechnianie płatne ,,Gazety Wyborczej" w październiku zmniejszyło się r./r. o 30,2% do 66,4 tys. sztuk. Liderem sprzedaży na rynku dzienników pozostał "Fakt", wydawany przez Axel Springer Polska. Rozpowszechnianie płatne wyniosło 166,7 tys. egzemplarzy, co oznacza spadek r/r o 19,1%. Źródło: Trigon

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Action: Stawia mocno na rozwój w konsumenckim e-commerce na rynkach Unii Europejskiej oraz sprzedaż zaawansowanych rozwiązań jako VAD (dystrybutor z wartością dodaną) w Polsce, poinformował ISBtech wiceprezes Sławomir Harazin. Action odnotował 6,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Przychody ze sprzedaży w listopadzie 2020 roku wyniosły 228 mln zł. Źródło: ISBnews, spółka

McDonald's Polska, Stava: Podpisały list intencyjny, według którego McDonald's Polska zamierza powierzyć Stava uruchomienie usługi McDelivery w kolejnych miastach, gdzie działają oddziały opolskiej sieci gastro-kurierskiej, podała spółka. Największa w Polsce franczyzowa sieć gastro-kurierska prowadzi również emisję akcji w modelu crowdfundingu. Źródło: ISBtech

Infobip: Otworzył nowy oddział w Katowicach. Firma stawia sobie za cel obecność w ścisłej czołówce pracodawców IT w regionie, aktywnie rekrutując przede wszystkim najbardziej utalentowanych inżynierów oprogramowania, podała spółka. Źródło: ISBnews

Answear.com: Chce w ciągu 4 lat wejść na kolejne 11 rynków Europy Środkowo-Wschodniej. W przyszłym roku spółka chce wejść na rynki Rosji i Kazachstanu. W kolejnych latach byłyby to: Chorwacja, Słowenia, Grecja Litwa, Łotwa, Estonia, Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz Mołdawia - Poza planami ekspansji, wśród celów strategicznych spółki są: rozwój oferty produktowej, rozwój marki własnej i zwiększenie sprzedaży na obecnych rynkach. Źródło: ISBnews, Trigon

Dadelo: Jest optymistycznie nastawiony do przyszłych wyników i oczekuje "wysokiego kilkudziesięcioprocentowego" wzrostu przychodów w 2021 i w 2022 roku, poinformował prezes Ryszard Zawieruszyński. Źródło: ISBnews

Polcom: Zakończy pierwszy etap prac związany z rozbudową infrastruktury data center, a w kolejnym planuje rozbudowę zasobów Polcom Cloud, podała spółka. Firma na inwestycje rozwojowe przeznaczyła łącznie 20 mln zł. Źródło: ISBnews

Revolut: Wprowadził na polski rynek ofertę depozytowo-kredytową Revolut Bank, podała spółka. Klienci Revolut Bank mogą zgłaszać swoje zainteresowanie kredytem lub kartą kredytową bezpośrednio z poziomu aplikacji. Źródło: ISBnews

ASM Group: Odnotował 35,26 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 1,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Simple: Odnotowało 0,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ailleron: Odnotował 0,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ailleron spodziewa się dobrego całościowego wyniku 2020 r., poinformował członek zarządu Tomasz Król. Źródło: ISBnews

4Fun Media: Odnotowało 0,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Silvair Inc.: Odnotował 0,32 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,63 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBtech

P4: Operator sieci Play i spółka zależna od Play Communications złożyła deklarację korygującą w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014, podał Play. Ustalenia kontroli za 2014 r. w zakresie przyjęcia niższej wartości znaków towarowych jako podstawy do naliczania amortyzacji mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe Play w kolejnych latach i skutkować obowiązkiem zapłaty zobowiązań podatkowych w kwocie łącznej co najmniej 29 mln zł plus odsetki, podano także. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Odnotowała 5,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Frisbo: Platforma dająca sprzedawcom dostęp do lokalnych usług magazynowych i kurierskich rozpoczyna działalność w Polsce i do końca 2021 r. zamierza obsługiwać kilkudziesięciu klientów na krajowym rynku, podała spółka. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Odnotował 16,54 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 45,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Maxcom: Odnotował 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Zalando: Zdobyło ponad milion nowych klientów podczas swojego szóstego Cyber Week, pobijając tym samym zeszłoroczny rekord. Zalando zwiększyło Gross Merchandise Volume (GMV) o około 35% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, starannie dostosowując działania biznesowe do warunków pandemii koronawirusa. "Naszym celem numer jeden na tegoroczny Cyber Week było zagwarantowanie bezpieczeństwa i zadbanie o zdrowie naszych pracowników, przy jednoczesnym zapewnieniu jak najlepszej oferty dla klientów, zarówno pod względem asortymentu, jak i pozytywnych doświadczeń zakupowych" - komentuje David Schneider, współzałożyciel Zalando. "Cyber Week 2020 był kolejnym kamieniem milowym w naszej strategii i pokazał znaczny wzrost udziału programu partnerskiego. Ponieważ stacjonarny handel detaliczny został szczególnie dotknięty restrykcjami w szczycie sezonu, chcieliśmy jak najbardziej pomóc nowym i obecnym partnerom prowadzącym sklepy stacjonarne za pośrednictwem naszego programu Connected Retail. Z niecierpliwością

czekamy na dalsze rozszerzenie projektu w 2021 roku". W godzinach szczytu na platformie składano około 7500 zamówień na minutę. Tegorocznym bestsellerem Cyber Week były legginsy do biegania. Źródło: spółka

Allegro: Tegoroczny Black Week był największym festiwalem zakupów w historii platformy. Od 23 do 30 listopada klienci każdego dnia kupowali prawie 3,5 mln produktów. Sprzedawcy, którzy dołączyli do Black Week, odnotowywali wyższą sprzedaż - o ok. 250-300% więcej sprzedanych przedmiotów niż przeciętnego dnia. Klienci z pakietem Allegro Smart! dodatkowo zaoszczędzili ponad 45 mln zł na samych kosztach dostawy, podaje spółka. "W listopadzie pobiliśmy kolejny rekord, ale nie osiągnęlibyśmy tego bez naszych sprzedawców. Chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować - razem udostępniliśmy ponad 350 000 ofert w atrakcyjnych cenach, w których klienci mieli do wyboru miliony przecenionych produktów. Poza tym, mamy na uwadze jak ważna dla naszych klientów jest szybkość dostawy, dlatego cieszymy się z wprowadzonego w tym roku dodatkowego udogodnienia - możliwości dostarczenia przesyłki w sobotę" - powiedział Francois Nuyts, prezes Allegro. Źródło: spółka

Huawei: Całkowity wzrost PKB o ponad 1,48 mld zł i niemal 10 tys. miejsc pracy - to wpływ działalności Huawei na gospodarkę Polski w 2019 roku według ekspertów Oxford Economics. Jak wynika z tegorocznej edycji raportu "The Economic Impact of Huawei in Poland", polska gospodarka otrzymała od Huawei potężny impuls do rozwoju w ub. roku. Poza wpływem na wzrost gospodarczy i tworzeniem nowych miejsc pracy, firma wygenerowała 750 mln zł wpływów do budżetu. To najlepszy wynik spośród wszystkich firm z branży ICT w Polsce. Źródło: ISBtech

Acer: Odnotowuje w Polsce rekordowe wyniki sprzedaży monitorów. W III kw. 2020 roku producent dostarczył na polski rynek ponad 55 tys. urządzeń tego typu i poprawił swoje wyniki o prawie 132%, wynika z danych zebranych przez firmę Context. Źródło: spółka

SAP Polska: Piotr Ferszka z początkiem grudnia bieżącego roku objął funkcję dyrektora sprzedaży ds. kluczowych klientów. Do jego zadań będzie należało wsparcie cyfrowej transformacji klientów firmy. Źródło: spółka

DAZN: Streamingowa platforma sportowa, rozpoczyna emisję w ponad 200 krajach. W Polsce, miesięczny abonament wynosić będzie 7,99 zł i już na starcie umożliwi polskim kibicom boksu m.in. oglądanie pięciu walk tego sezonu. Źródło: ISBtech

Mennica Skarbowa: Sprzedaje coraz więcej produktów przez internet. Jeszcze niedawno udział kanału online w wolumenie sprzedaży wynosił kilkanaście procent - teraz, w niektórych miesiącach znacznie przekracza nawet 20%. Co więcej, jak podkreślają przedstawiciele spółki oraz sklepu partnerskiego jubiler.pl, nadchodzące tygodnie powinny przynieść kolejne wzrosty, szczególnie w zakresie sprzedaży złotej biżuterii. Źródło: spółka

Frisbo: Platforma Frisbo dająca sprzedawcom dostęp do lokalnych usług magazynowych i kurierskich rozpoczyna działalność w Polsce i do końca 2021 r. zamierza obsługiwać kilkudziesięciu klientów na krajowym rynku, podała spółka. Źródło: ISBnews

BPI Real Estate Poland: Automatyzuje i usprawnia procesy biznesowe wewnątrz firmy. Wykorzystanie nowych technologii ma na celu poprawę wydajności i efektywności różnych działów w firmie oraz konkurencyjności na rynku nieruchomości. Integracja i optymalizacja procesów biznesowych w BPI wpisuje się w aktualny trend digital transformation. Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

GPW: Podczas V edycji konferencji GPW Innovation Day online, która odbędzie się 8-10 grudnia, przedstawiciele spółek z sektorów nowych technologii, gier czy biotechnologii spotkają się z inwestorami giełdowymi. Wśród nich znajdą się Dadelo, Captor Therapeutics, a także Advanced Graphene Products, Advanced Protection Systems, Creotech, Stilo Energy, TenderHut, oraz Amrita Studio, Wooden Alien, Dark Point Games i Exit Plan Games, wynika z informacji ISBtech. Źródło: ISBnews

Livechat Software: Zarząd po otrzymaniu zgody od rady nadzorczej, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/21, podała spółka. Zaliczka wyniesie 0,89 zł na akcję. Źródło: ISBnews

Europhone: Spółka z Grupy OEX, sfinalizowała przejęcie w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 27 salonów sprzedaży T-Mobile od spółki Mobile Mix za kwotę 4,5 mln zł, podało OEX. Źródło: ISBnews

Noctiluca: W 2021 r. do grona spółek notowanych na NewConnect planuje dołączyć jeden z trzech graczy na świecie rozwijających technologię emiterów OLED nowej generacji, które stanowią kluczowy element wyświetlaczy. Technologią Noctiluca zainteresowane są największe światowe koncerny z branży. Źródło: ISBnews

Dadelo: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki. Oferta publiczna nie więcej niż 4 600 000 nowo emitowanych akcji Dadelo rozpoczełą się 4 grudnia od przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych, podała spółka. Maksymalna cena akcji oferowanych wynosi 18 zł. Spółka zamierza uzyskać z oferty ok. 72,8-82,8 mln zł brutto. Źródło: ISBnews

IdeaTrend: Czysta3.vc ogłosił kolejną inwestycję z obszaru martech. IdeaTrend, projekt tworzony przez zespół zarządzający portalem Marketing przy Kawie, ma wspierać polskich marketerów w śledzeniu dynamicznie zmieniających się trendów branżowych i reagowaniu na nie. Źródło: ISBtech

WasteMaster: Spółka, która stworzyła aplikację dla uczestników rynku odpadowego, zdobyła pierwszego inwestora Unimetal Recycling. Pozyskany kapitał zostanie w całości przeznaczony na dalszy rozwój. Twórcy aplikacji planują zwiększenie zatrudnienia - zwłaszcza w dziale handlowym oraz IT - oraz dalsze prace nad funkcjonalnością i promocją. Źródło: ISBtech

Greenergy Data Centers: Fundusz Trójmorza dokonał swojej drugiej inwestycji - nabył pakiet kontrolny estońskiej spółki działającej w branży cyfrowej, podał Fundusz Trójmorza. Strony nie ujawniły wartości inwestycji. Źródło: ISBnews

Salesforce: Ogłosił, że przejmie Slack. Połączenie Slack z Salesforce 360 Customer stworzy system operacyjny wspomagający nowy sposób pracy, który w wyjątkowy sposób umożliwi przedsiębiorstwom rozwój i sukces w całkowicie cyfrowym świecie, podano. Źródło: spółka

EUVIC: Grupa przejęła od funduszu 3TS CEE Fund SICAV-SIF, zarządzanego przez 3TS Capital Partners, większościowy pakiet akcji ClickAd, spółki operującej na rynku nowoczesnego marketingu, technologii oraz danych, podała spółka.Źródło: ISBnews

Orange Polska: Grupa Orange nie ma planów wycofania spółki z giełdy. Źródło: Trigon

Tarnowski Hymon: Jeden z liderów polskiego rynku fotowoltaiki, zyskał nowego inwestora. Robert Lewandowski, najlepszy polski piłkarz, poprzez wehikuł inwestycyjny zakupił pakiet udziałów w spółce. Źródło: spółka

Play: Podpisał umowę bezpośrednio z Cellnex na sprzedaż udziałów w spółce infrastrukturalnej. Spółka zastąpiła Iliad jako strona umowy. Warunki pozostają bez zmian - ok. 800 mln euro za 60% udziałów. Źródło: Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Getin Noble Bank: Getin Mobile i Noble Mobile to kolejne dwie aplikacje bankowe, które dołączyły do AppGallery, autorskiego sklepu z aplikacjami Huawei, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Bricomarché: Planuje instalację Bricomatów przy wszystkich sklepach sieci do końca 2021 roku, podała sieć. Obecnie na polskim rynku są dostępne 24 Bricomaty, a pod koniec br. planowane jest zwiększenie ich liczby do ponad 50. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Jest zainteresowany inicjatywą powołania Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL), podał bank. Dzięki wspólnej dla przewoźników i zleceniodawców cyfrowej platformy służącej zamawianiu usług transportowych Pekao liczy, że mógłby zaoferować jej uczestnikom usługi finansowe, takie jak leasing czy faktoring, dodano także. Źródło: ISBnews

TU Europa: Pośrednik finansowy UnilinkCash, platforma insurtechowa Ocenapolis.pl oraz towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosiły nawiązanie współpracy. Jest to pierwsza na rynku tego typu kooperacja, dzięki której klienci będą mogli kupić te same produkty ubezpieczeniowe zarówno u agentów UnilinkCash, jak i w porównywarce internetowej. "Współpraca trzech ww. podmiotów jest precedensem na skalę polskiego rynku ubezpieczeniowego. Dzięki takiemu działaniu chcemy uzyskać prawdziwie holistyczny model biznesowy" - komentuje Marcin Grabiec, prezes zarządu UnilinkCash i członek zarządu firmy Ocenapolis.pl. Jak dodał, spółka zamierza w pełni wykorzystać synergię pomiędzy kanałami online i offline - chce m.in. zasilać sprzedaż prowadzoną przez agentów UnilinkCash, leadami pozyskanymi przez serwis online. "Nowatorski projekt, który wspólnie realizujemy, jest dla Europa Ubezpieczenia szansą na dotarcie do nowych grup klientów oraz dalszą rozbudowę sieci agentów, oferujących nasze ubezpieczenia. Dzięki niemu połączymy ze sobą

dwa światy dystrybucji: agentów i kanały zdalne w jeden mechanizm biznesowy" - mówi prezes Europa Ubezpieczenia Marat Nevretdinov. Źródło: ISBtech

Viessmann: Zdecydował się na migrację do SAP S/4HANA - nowa platforma pozwala zintegrować i usprawnić procesy biznesowe w rozrzuconych po całym świecie jednostkach firmy. Większa efektywność oraz zmniejszenie złożoności infrastruktury IT to tylko niektóre z korzyści, które przyniosła ze sobą zmiana. Nowa platforma ERP umożliwia także ograniczenie zapasów i poprawę poziomu usług w obszarze logistyki, co przełożyło się na oszczędności, ale również wzrost satysfakcji klientów firmy Viessmann. Źródło: spółka

Huawei: Wprowadza do sprzedaży w Polsce nowy model głośnika premium, Huawei Sound, który powstał we współpracy z firmą Devialet, tak jak jego poprzednik, Huawei Sound X. Nowy produkt to połączenie czterogłośnikowej konstrukcji akustycznej, profesjonalnego głośnika basowego oraz dźwięku przestrzennego 360 stopni. Źródło: ISBtech

XTPL: Otrzymał informację o rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) "Szybka ścieżka" projektu pt. "Innowacyjna technologia precyzyjnej depozycji siatek przewodzących do zastosowań w wyświetlaczach OLED nowej generacji". Wartość całkowita projektu to 16 mln zł, a rekomendowana wartość dofinansowania 11,67 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Red Hat Inc.: Poinformował o wprowadzeniu nowych możliwości i funkcji w Red Hat OpenShift, platformie Kubernetes dla przedsiębiorstw. Obejmują one aktualizacje rozwiązania OpenShift Serverless, które zwiększają efektywność programistów, oraz rozszerzone wsparcie dla różnych architektur informatycznych. Red Hat OpenShift pomaga tym samym przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje w chmurach hybrydowych. Źródło: spółka

HAYS: Wdraża rozwiązania otwartego oprogramowania Liferay. Źródło: spółka

OPPO: Poinformowało o zaplanowanym na I kw. 2021 r. wprowadzeniu na rynek kolejnej serii urządzeń z serii Find X. Będzie to jedna z pierwszych linii smartfonów 5G wyposażonych we flagowe procesory Qualcomm Snapdragon 888. Producent będzie także ściśle współpracować z Qualcomm Technologies i innymi wiodącymi partnerami technologicznymi z całego świata, aby dynamicznie wdrażać sieć 5G na globalną skalę, zapewniając tym samym coraz bardziej odczuwalne korzyści użytkownikom. Źródło: ISBtech

Veeam Software: Udostępnił najnowszą wersję rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Office 365 -- swojego najszybciej rozwijającego się produktu. W piątej już wersji tego rozwiązania dodano specjalne funkcje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych przeznaczone dla usługi Microsoft Teams, której użytkownicy mogą teraz jeszcze szybciej i łatwiej wyszukiwać i odzyskiwać dane dotyczące m.in. grup, kanałów i ustawień. Źródło: spółka

Revolut: Globalna platforma usług finansowych, używana przez 13 milionów klientów na świecie i ponad 1 milion w Polsce, udostępnił kolejne usługi webowe dla klientów w Europie, Australii, Kanadzie, Singapurze, Japonii i USA. Klienci w tych krajach mogą bezpiecznie wchodzić na konto zarówno z poziomu aplikacji na telefonie, jak przez przeglądarkę na komputerze stacjonarnym i laptopie. Źródło: spółka

InteliWISE: Wygrało przetarg na kontynuację projektu "Centrum Pomocy Przedsiębiorcy". Umowa podpisana przez pioniera technologii AI z Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii, opiewa na blisko 3,5 mln zł brutto i obejmuje m.in. wykorzystanie voicebotów II generacji do wsparcia infolinii. Źródło: spółka

Emitel: Zawarł z TVN umowę na dystrybucję programów nadawcy na multipleksie drugim (MUX-2) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, podała spółka. Umowa obejmuje realizację usługi emisji programów telewizyjnych, ale także zmianę standardu nadawania i kodowania w ramach procesu refarmingu pasma 700MHz. Umowa została zawarta na okres 10 lat i obejmuje emisję programów TVN oraz TVN7.

Telewizja Puls - trzecia największa telewizja komercyjna w Polsce - oraz Emitel zawarły nową umowę dotyczącą emisji programów nadawcy na drugim multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Umowa została zawarta na okres 10 lat i obejmuje emisję programów TV Puls oraz PULS 2. Zawarta przez spółki umowa dotyczy nadawania dwóch ogólnopolskich programów nadawcy i uwzględnia przeprowadzenie koniecznych zmian technicznych w ramach procesu refarmingu pasma 700MHz i przejścia na nowy system emisji i kodowania sygnału. Źródło: ISBnews, spółka

InPost: Wdrożył nową usługę nadawania przesyłek przez aplikację. Nadaje się je w Paczkomatach InPost - do innego Paczkomatu lub na wskazany adres odbiorcy. Za paczkę można zapłacić kodem BLIK. Kolejne możliwości płatności pojawią się w aplikacji na początku 2021 roku: karta płatnicza, szybkie przelewy (pay-by-link), Apple Pay, Google Pay, podała spółka. Źródło: ISBnews

HTC VIVE: Ogłosił szereg nowych i ulepszonych funkcji dla zestawu gogli HTC VIVE Focus Plus, opracowanego z myślą o zastosowaniu w biznesie. Jest to największa aktualizacja gogli od chwili ich premiery w 2019 r., a ogłoszone funkcje są odpowiedzią na najważniejsze zagadnienia, w tym kwestie związane z bezpieczeństwem, z jakimi muszą sobie radzić firmy na całym świecie podczas wdrażania technologii VR. Dzięki obsłudze rozwiązań w zakresie zarządzania urządzeniami VMware i MobileIron, przedsiębiorstwa będą mogły zdalnie zarządzać urządzeniami, aplikacjami i ustawieniami, korzystać z istniejących licencji lub uzyskiwać je bezpośrednio bez korzystania z pośredniczących aplikacji czy portali. Użytkownicy mogą teraz również łączyć się z sieciami firmowymi zdalnie przy użyciu wbudowanej usługi VPN lub pracować bez połączenia z siecią, jeśli jest to niezbędne w celu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa. Źródło: ISBtech

Fortinet: Został uznany za lidera w rankingu 2020 Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls. To już jedenasty raz, gdy firma została wyróżniona w tym obszarze za kompletność wizji i zdolność do jej realizacji. Rozwiązania Fortinetu otrzymały również tytuł 2020 Gartner Peer Insights Customer's Choice for Network Firewalls na podstawie ocen wystawianych przez klientów. Źródło: spółka

SunRoof: Startup tworzący dachy solarne 2w1 i innowacyjne fasady, które produkują "zieloną" energię ze słońca, otwiera oddział w Niemczech. Źródło: ISBtech

Salesforce: Ogłosił wprowadzenie Hyperforce. To zupełnie nowa koncepcja platformy zbudowanej w celu bezpiecznego i niezawodnego dostarczania usług klientom Salesforce 360, w tym chmury sprzedażowej, usługowej, marketingowej, handlowej, przemysłowej na głównych chmurach publicznych. Hyperforce umożliwi bezpieczny dostęp do każdej aplikacji i platformy Salesforce z dowolnego miejsca, jednocześnie wykorzystując skalę i sprawność publicznej chmury obliczeniowej. Źródło: spółka

Fujitsu: Uzyskało najwyższy poziom partnerstwa od VMware, lidera produkującego oprogramowania do systemów Virtual Desktop Infrastructure. Status Principial Partner jest uhonorowaniem marki Fujitsu, która od lat współpracując z VMware, tworzy nowoczesne rozwiązania na miarę potrzeb współczesnego biznesu, oferując nową jakość wirtualizacji. Źródło: spółka

Grupa Lotos: Pracuje obecnie w ramach usługi Microsoft Teams. Grupa, która rozpoczęła proces cyfrowej zmiany, rozwija się w obszarze technologii chmurowej. Projekt digitalizacji w organizacji nazwany "Cyfrowym biurkiem" rozpoczął się jeszcze przed marcem bieżącego roku. Źródło: spółka

Lenovo: Dział firmy Lenovo Data Center Group (DCG) zapowiedział wprowadzenie do oferty przełomowych rozwiązań z dziedziny wysokowydajnych systemów obliczeniowych (HPC), które będą pomagać klientom w rozwoju działalności przy użyciu pogłębionej analizy oraz sztucznej inteligencji (AI). Rozwiązania te szybciej przetwarzają i optymalizują dane, dostarczają wnioski z analiz w krótszym czasie i po niższych kosztach, a także pomagają w podejmowaniu lepszych decyzji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Źródło: ISBtech

Migam: Polski startup, który od kilku lat pomaga głuchym w komunikacji z firmami i urzędami, uruchomił platformę Ommi.io, która umożliwia zdalną obsługę wszystkich klientów przez połączenia wideo. Technologia, która pomagała m.in. w tłumaczeniu języka polskiego na polski język migowy, znalazła już zastosowanie przy zdalnym projektowaniu kuchni. Źródło: ISBtech

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Ogłosił nowe usługi HPE GreenLake w obszarze infrastruktury wirtualnego pulpitu (z ang. virtual desktop infrustructure - VDI), aby wesprzeć stale rosnącą grupę pracowników zdalnych, tym samym oferując ciągłość i jednolitość działań biznesowych. Nowe usługi HPE GreenLake w obszarze VDI wspomagają organizacje poprzez uproszczone zarządzanie, efektywniej wykorzystywany czas pracy, wyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli oraz oszczędność kosztów. "Nasi klienci zmagają się z nagłym przejściem do pracy w domu spowodowanym pandemią COVID-19. Dzięki HPE GreenLake w obszarze VDI możemy dostarczać ustandaryzowane oraz przetestowane rozwiązania jako usługę w modelu as-a-service, które poprawią bezpieczeństwo i efektywność, jednocześnie zmniejszając koszty i upraszczając zarządzanie" - mówi Keith White, senior vice president i general manager w HPE GreenLake Cloud Services. Źródło: spółka

Starcom: Agencja mediowa, należąca do Publicis Groupe, rozpoczyna współpracę z FREE NOW (wcześniej mytaxi) - multiplatformą mobilności miejskiej, która pozwala zamówić przejazd taksówką, a także wynająć hulajnogę elektryczną, auto czy skuter na minuty. ,,Jako firma technologiczna również w swoich działaniach marketingowych stawiamy na innowacyjne rozwiązania. Zależało nam na precyzyjnym dotarciu do grupy docelowej w momencie, w którym najbardziej potrzebują naszej usługi. Działania digitalowe, a szczególnie reklama mobilna w przypadku marki FREE NOW są naturalnym wyborem" - mówi Izabela Skonieczna, head of marketing FREE NOW. Źródło: spółka

Uber: Rozwiązanie wirtualnej kasy fiskalnej, które Uber rozwija z firmą Elzab, weszło w fazę testów rynkowych z partnerami. Źródło: ISBtech

Cinkciarz.pl: Klienci usługi Forex w zyskali dostęp do najpopularniejszej wśród traderów platformy MetaTrader 4. W ofercie portalu pozostaje także cTrader. Źródło: spółka

Billennium: Polska spółka dostarczająca rozwiązania oraz usługi IT dla biznesu, prezentuje In person, remotly, czyli w skrócie - Inperly. Inperly to platforma do wielokanałowej komunikacji, umożliwiająca bezpośredni kontakt pomiędzy firmą a klientem, nawet w przypadku zamknięcia placówek stacjonarnych. Dodatkowo rozwiązanie usprawnia logistykę pomiędzy oddziałami, zmniejszając związane z nią wydatki, zwiększa dostępność usług dla klientów, w tym seniorów i usprawnia obieg dokumentów. Źródło: ISBtech

T-Mobile: Klienci mogą dodać do swoich rachunków za telefon płatności za zakupy w App Store, Apple Music, Apple TV, Apple Books czy za usługę przechowywania iCloud. Źródło: spółka

Grupa K2: Zawarła kolejną umowę ramową z unijną agencją FRONTEX, co nie tylko podkreśla jakość segmentu technologicznego, ale jednocześnie potwierdza potencjał jego dalszego dynamicznego rozwoju. W ramach obu umów ramowych FRONTEX zamierza wydać 50 mln euro w 4 lata. Źródło: spółka

