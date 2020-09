Uber: Spełniamy nowe wymogi, na wsparcie partnertów wydaliśmy 6 mln zł

"Rozszerzenie działalności lokalnego oddziału było dla nas kolejnym krokiem, by jeszcze mocniej podkreślić naszą obecność i zaangażowanie w Polsce. Cieszymy się, że jesteśmy jedną z pierwszych, międzynarodowych firm technologicznych świadczących usługi pośrednictwa w przewozie, które prowadzą działalność w Polsce i w pełni spełniają wymogi określone w polskim prawie" - powiedział dyrektor zarządzający Uber Polska Michał Konowrocki, cytowany w komunikacie.

"W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy bardzo ciężko pracowaliśmy, aby wesprzeć partnerów w dostosowaniu się do nowych realiów. Nasze wysiłki przełożyły się na pozytywne rezultaty dla zdecydowanej większości z nich. Niemniej jednak niektórzy przedsiębiorcy nie zdecydowali się na wyrobienie licencji, w związku z czym utracili oni możliwość otrzymywania zleceń z naszej platformy" - dodał Konowrocki.

Uber zainwestował 6 mln zł w stworzenie ogólnokrajowego programu wsparcia lokalnych partnerów i kierowców w dostosowaniu się do nowych wymogów. Między innymi obejmował on wsparcie przy wyposażeniu pojazdu w lampę taxi i obowiązkowe oznakowania, przeprowadzenie badań technicznych pojazdu oraz pomoc dla kierowców w wykonaniu niezbędnych badań lekarskich. W miastach, w których dostępny jest Uber, działały wyspecjalizowane Centra Licencjonowania wspierające przewoźników w procesie licencjonowania. W tych lokalizacjach, partnerzy mogli m.in. uzyskać niezbędne informacje, jak przygotować dokumentację na potrzeby uzyskania licencji taxi. Większość z zainwestowanych środków trafiła do polskich przedsiębiorców, w tym małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju, wymienia Uber.