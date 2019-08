UKNF i KDPW nawiązały współpracę dot. wspierania rozwoju innowacji finansowych

"Ekosystem innowacji finansowych odgrywa kluczową rolę dla transformacji polskiej gospodarki. By móc efektywnie wspierać jego rozwój, organy nadzoru powinny włączać się w projekty związane z budową infrastruktury fintech w Polsce. Platforma KDPW powstała w oparciu o framework technologii blockchain, który pozwala na implementację procesów zgodności regulacyjnej przy zachowaniu niezaprzeczalnej identyfikacji użytkowników. Węzeł regulacyjny w UKNF to forma zaangażowania w inicjatywę infrastruktury fintech, z potencjałem rozwoju polskiego rynku kapitałowego. To także krok nadzorcy w kierunku innowacyjnych rozwiązań regulacyjnych" - powiedział przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski, cytowany w komunikacie.