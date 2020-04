Ultimate Games rekomenduje wypłatę 0,4 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

"W ocenie zarządu sytuacja finansowa spółki jest dobra. Spółka posiada wolne środki w postaci gotówki w ilości ok. 5 mln zł. Spółka wydała pierwsze gry na konsoli Xbox One, w przygotowaniu są także gry na Playstation 4. Zarząd spodziewa się wzrostu przychodów w segmencie dużych konsol w 2 połowie 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka podała również, że systematycznie umacnia swoją pozycję na konsoli Nintendo Switch - realizując przyjęty cel stania się największym wydawcą (pod względem liczby wydanych tytułów) na tej konsoli na świecie - w niecałe 1,5 roku od wydania pierwszego tytułu na tej konsoli. W przygotowaniu - tj. w fazie preprodukcji jest kilkadziesiąt gier w wersji na PC, które systematycznie będą publikowane w serwisie Steam celem zbadania potencjału sprzedażowego i podjęcia decyzji co do pełnej produkcji.

"Zarząd zaznacza, że chcąc realizować skokowy wzrost przychodów, a co z tym związane zwiększać liczbę wydawanych tytułów do min. 100 rocznie wymagane jest większe zaangażowanie kapitałowe w nowe produkcje, stąd też propozycja wypłaty dywidendy jedynie na poziomie 0,4 zł na jednej walor (tj. ok. 49% zysku wobec 75% wskazanych w polityce dywidendowej). W ocenie zarządu, z jednej strony pozwoli to na zrealizowanie oczekiwań akcjonariuszy a z drugiej zapewni pełną swobodę finansową dla spółki i realizację jej strategii, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów i zysku netto w kolejnych latach" - czytamy także.