Umiarkowany optymizm inwestorów przed ogłoszeniem wyników wyborów w USA

Dziś rano, po przeliczeniu głosów z kolejnych stanów, przewaga Joe Bidena nad urzędującym Donaldem Trumpem zwiększyła się i wynosiła 264 do 214. Od wygranej kandydata Demokratów dzieli zatem jedynie 6 głosów elektorskich. Czynnikiem ryzyka pozostaje jednak w dalszym ciągu kwestia obsadzenia miejsc w Izbie Reprezentantów oraz Senacie. O ile w przypadku tego pierwszego Partia Demokratyczna ma niemal pewna wygraną, o tyle Senat może należeć do Republikanów. Taki scenariusz zapewne oznaczałby brak jednomyślności w kwestiach pakietu fiskalnego oraz innych decyzji, które w najbliższych miesiącach będzie trzeba podejmować, aby zapobiec negatywnym skutkom pandemii.

Patrząc na notowania na rynku walutowym widać jednak, że inwestorzy rozpatrują obecnie pozytywne komentarze. Widać to wyraźnie zwłaszcza w odniesieniu do walut rynków wschodzących, które po drastycznym osłabieniu się w ubiegłym tygodniu, bardzo szybko odrabiają straty. EUR/PLN, który pod koniec ubiegłego tygodnia notowany był powyżej poziomu 4,63, dziś znajduje się 10 groszy niżej. Tym samym powrócił do poziomów, przy których większe jest prawdopodobieństwo wahań w zakresie wakacyjnej konsolidacji 4,50 - 4,60, niż realizacji czarnego scenariusza dalszego osłabiania się i marszu w kierunku 4,80. Wnioskując po zaangażowaniu w pozycje długie i krótkie na EUR/PLN, silniejszego złotego względem euro oczekuje ponad 75% inwestorów, przeprowadzających transakcje na rynku Forex za pośrednictwem platformy transakcyjnej CMC Markets. Inaczej wygląda natomiast sytuacja względem dolara - na parze USD/PLN ponad 80% pozycji stanowią pozycje długie, nastawione na aprecjację dolara. Może to poniekąd wynikać z sytuacji

technicznej na wykresie - para znajduje się obecnie na poziomie wsparcia 3,85, które pod koniec października było czterokrotnie, nieskutecznie atakowane.