Unibep ma warunkową umowę na realizację inwestycji w Charkowie za 44,8 mln euro

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Unibep podpisał warunkową umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji w systemie "pod klucz" wielofunkcyjnego kompleksu handlowo-usługowego w Charkowie na Ukrainie, podała spółka. Wynagrodzenie spółki z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 44,8 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 191 mln zł netto.