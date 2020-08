Unimot podtrzymuje prognozę 80 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w 2020 r.

"W czasie pandemii wstrzymaliśmy na około 2 miesiące działania w zakresie pozyskania stacji. Potwierdzamy nadal cel 70 stacji na koniec roku. Czas wstrzymania rozwoju wykorzystaliśmy na wprowadzenie nowego konceptu gastronomicznego oraz operacyjne przygotowanie do operowania większą liczbą naszych stacji. Obecnie już 10 stacji sieci to nasze własne (dzierżawa) stacje - będzie ich więcej" - dodał Sikorski.

"Wzrost sprzedaży rok do roku mamy na poziomie ok. 50%. Podkreślamy, że jest on związany z większą ilością stacji w sieci. Porównując sprzedaż poszczególnych stacji rok do roku widzimy lekko wyższe wolumeny niż w zeszłym roku, co nas szczególnie cieszy w okresie pandemii" - poinformował prezes.