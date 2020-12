Unimot prognozuje 75,3 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2021 rok

"Prognoza została dokonana w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową grupy kapitałowej Unimot, a także umiarkowanie pozytywne oczekiwania spółki co do przyszłości - w szczególności co do wysokości premii lądowej i wolumenów sprzedaży oleju napędowego w 2021 roku oraz pozytywnego wpływu na wyniki finansowe biznesu LPG, energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także dynamicznie rozwijającego się segmentu fotowoltaiki (w zakresie sprzedaży paneli fotowoltaicznych)" - czytamy w komunikacie.